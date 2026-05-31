Referentes de la Pastoral Social del NOA en Catamarca reflexionaron sobre la pobreza en la región

La Capital es sede del Encuentro de Equipos de Pastoral Social del NOA, una convocatoria que reúne durante este sábado y domingo a representantes de distintas jurisdicciones eclesiásticas de la región para reflexionar sobre la pobreza, sus desafíos y las respuestas que pueden construirse desde la fe y el compromiso social.

Las actividades se desarrollan en la casa de retiros espirituales Emaús y tienen como eje central el lema "Rostros que claman, fe que transforma", una consigna que orienta las jornadas de reflexión, formación e intercambio entre referentes pastorales, obispos, académicos y miembros de distintos sectores de la sociedad.

Un encuentro marcado por dos importantes aniversarios

Las jornadas adquieren una significación especial al enmarcarse en dos conmemoraciones de relevancia para la Iglesia del Noroeste Argentino.

Por un lado, se recuerdan los 200 años del nacimiento del beato catamarqueño Mamerto Esquiú, figura destacada de la historia religiosa y política del país. Por otro, se conmemoran los 50 años del martirio de los beatos riojanos Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, cuyo testimonio continúa siendo referencia para las comunidades eclesiales de la región.

Estos aniversarios atraviesan el desarrollo del encuentro y forman parte de las reflexiones propuestas para analizar el compromiso de la Iglesia con los sectores más vulnerables y su presencia en la realidad social contemporánea.

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Amplia participación regional

Del encuentro participan referentes de la Pastoral Social pertenecientes a las arquidiócesis de Santiago del Estero, Salta y Tucumán, junto con representantes de las diócesis de Jujuy, Orán, Añatuya, Concepción, La Rioja y Catamarca.

También forman parte de las jornadas diversos obispos de la región:

Mons. Luis Urbanc, obispo de Catamarca.

Mons. Dante Braida, obispo de La Rioja y actual presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina.

Mons. José Antonio Díaz, obispo de Concepción.

Mons. Fray Luis Scozzina, obispo de Orán.

A ellos se suman representantes de distintos ámbitos de la sociedad, entre ellos el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ing. Oscar Arellano, además de religiosas y otros participantes convocados para compartir experiencias y perspectivas sobre la realidad social regional.

El llamado a pasar de la reflexión a la acción

La apertura de la primera jornada estuvo a cargo de Mons. Luis Urbanč, quien dio la bienvenida a los presentes y encabezó una invocación religiosa.

Durante su mensaje, el obispo catamarqueño planteó la necesidad de que el análisis de la pobreza no quede restringido al plano teórico, sino que se traduzca en acciones concretas. En ese sentido, expresó que es necesario "no teorizar la pobreza sino ir a la acción, tenemos que poner toda nuestra energía para estar al lado de quien nos necesita".

Asimismo, destacó que ese compromiso debe estar acompañado por una mirada de fe, afirmando que el servicio a las personas más vulnerables implica reconocer en ellas la presencia de Jesús. Como cierre de este momento inaugural, rezó la oración de San Francisco de Asís.

Mamerto Esquiú y la opción por los pobres

Uno de los momentos centrales de la mañana fue la realización de la mesa panel titulada "El Beato Mamerto Esquiú: Opción por los pobres y su aporte a la política".

La actividad contó con las exposiciones de:

Mons. José Antonio Díaz, obispo de Concepción.

Mgter. Marcelo Ghershani Oviedo, historiador, docente e investigador catamarqueño.

Pbro. Lic. Lucas Segura, responsable de la Pastoral Social de la Diócesis de Catamarca.

Tras las presentaciones se abrió un espacio de preguntas e intercambio entre asistentes y panelistas. El diálogo permitió compartir experiencias provenientes de las distintas jurisdicciones eclesiásticas participantes y profundizar las reflexiones sobre la realidad social que atraviesa a la región.

Formación y análisis de la realidad social

La agenda de trabajo continuó durante la tarde con una propuesta formativa centrada en la disertación de la Dra. María José Carám sobre "Dilexi Te", la Exhortación Apostólica del Papa León XIV referida al amor hacia los pobres.

A ello se sumaron las exposiciones de las distintas diócesis participantes, que presentaron informes y reflexiones sobre la situación de la pobreza en cada una de sus jurisdicciones, aportando una mirada territorial sobre una problemática que constituye el eje transversal de las jornadas.

La agenda del domingo

Las actividades continuarán este domingo 31 de mayo con nuevas instancias de reflexión y análisis. A las 9.30 está prevista la exposición sobre el Quincuagésimo Aniversario del Martirio de Mons. Enrique Angelelli, Carlos Murias, Gabriel Longeville y Wenceslao Pedernera, a cargo de Mons. Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina.

Posteriormente, a las 10.20, se desarrollará una instancia de discernimiento comunitario, basada en una conversación espiritual sobre el tema transversal de la pobreza y la prospectiva.

De esta manera, el Encuentro de Equipos de Pastoral Social del NOA continúa consolidándose como un espacio de reflexión, formación e intercambio regional, donde la realidad de la pobreza ocupa un lugar central en el diálogo entre las distintas comunidades eclesiásticas, con el propósito de profundizar el compromiso pastoral y social frente a los desafíos que atraviesan los sectores más vulnerables de la región.