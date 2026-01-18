Rige Alerta Amarilla y Naranja en Catamarca: cuáles son las zonas afectadas y los horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas que alcanza a toda la provincia de Catamarca, debido al avance de un sistema de inestabilidad que generará condiciones meteorológicas adversas a lo largo de este domingo. El fenómeno afectará a distintas regiones con diferente intensidad y en distintos tramos del día, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y extremar las precauciones.

Según el informe, el nivel Naranja rige para los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán, donde las tormentas más intensas se esperan durante la tarde y la noche.

En estas áreas, el SMN advirtió que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas de ellas localmente severas. Estos eventos podrían estar acompañados por abundante actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora y, principalmente, precipitaciones muy intensas en cortos períodos de tiempo.

De acuerdo al pronóstico, los valores de precipitación acumulada para estas zonas se ubicarán entre 60 y 115 milímetros, aunque no se descarta que dichos registros puedan ser superados de manera localizada, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios, crecida de cursos de agua y complicaciones en zonas urbanas y rurales.

En tanto, para las regiones de Puna de Antofagasta de la Sierra, Puna de Belén, Puna de Tinogasta y Puna de Santa María, el organismo nacional emitió una alerta Amarilla, que estará vigente durante la madrugada, la mañana y la tarde de este domingo.

Para estas zonas del oeste provincial, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que también podrían presentar granizo, actividad eléctrica intensa y precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora. En estos sectores, los acumulados de lluvia se estiman entre 30 y 50 milímetros, con la posibilidad de superarse de manera puntual.

Desde los organismos oficiales remarcaron la importancia de seguir las recomendaciones de prevención, entre ellas evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones o ampliaciones de las alertas vigentes.