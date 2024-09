Rige alerta amarilla por vientos fuertes en Catamarca

Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para un sector de la provincia de Catamarca, el cual se verá afectado por “por vientos del sector oeste con velocidades de 65 a 75 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h.” Las zonas afectadas, según el informe, serán: la Cordillera de Antofagasta de la Sierra y la Cordillera de Tinogasta.

Catamarca no será la única provincia afectada, el SAT (Sistema de Alerta Temprana) advierte que habrán áreas de las provincias de San Luis, San Juan, Mendoza, Córdoba y La Rioja que serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades de 40 a 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Para esta alerta por vientos fuertes que se extenderá hasta el miércoles, se recomienda evitar actividades al aire libre, a la vez que asegurar todos los elementos o elementos que puedan volarse.

¿Viene el alivio el jueves?

Después de dos días de viento, el Servicio Meteorológico Nacional, en la última actualización del SAT se emitió otra alerta amarilla para la mañana del jueves, pero esta vez por tormentas, lo que implicaría “tormentas y lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.” indicaron desde el SMN.

Los departamentos incluidos en esta alerta son: Ambato; Ancasti,Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

Para esta alerta amarilla por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Números de Emergencia