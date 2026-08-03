Rige paro docente en medio de controles y posiciones divididas en Catamarca

El paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) comenzó este lunes en todo el país en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y los gremios docentes, debido a los controles anunciados por el Ministerio de Capital Humano para verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo.

La medida de fuerza fue convocada, según expresó el principal sindicato de maestros, ante la "permanente negativa" del Poder Ejecutivo de convocar a una mesa paritaria nacional. Al mismo tiempo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, confirmó que realizará tareas de fiscalización a través de agencias territoriales y advirtió que podrían aplicarse sanciones si no se garantiza el nivel mínimo de prestación previsto por la normativa vigente.

El paro coincide con el regreso a clases luego del receso invernal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque sus efectos alcanzan a las escuelas públicas de todo el país.

Los reclamos planteados por CTERA

Desde la conducción de CTERA, encabezada por Sonia Alesso, se difundió un comunicado en el que el gremio explicó los fundamentos de la medida de fuerza.

En ese documento, la organización sindical sostuvo: "Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación".

El paro comprende los niveles inicial, primario y secundario, por lo que no hay clases en esos niveles dentro del sistema público. En cuanto a los establecimientos privados, algunas instituciones podrían desarrollar normalmente sus actividades, aunque los gremios sostienen que existe una alta adhesión en el conjunto del sistema educativo.

Entre los principales reclamos impulsados por CTERA figuran:

Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Pago de los fondos nacionales destinados a la educación.

Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

Los controles anunciados por el Gobierno

En paralelo con el desarrollo del paro, el Gobierno nacional puso en marcha un operativo de fiscalización destinado a verificar el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante la medida de fuerza.

La tarea es coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Según lo informado, las agencias territoriales recopilarán información en las distintas provincias, registrarán el funcionamiento de los establecimientos educativos y remitirán los resultados a la administración central para elaborar un informe nacional sobre el nivel de actividad.

Estas dependencias funcionan como enlace territorial entre trabajadores, empleadores, organizaciones sindicales y autoridades locales.

Desde Capital Humano advirtieron que, si durante las inspecciones se detectan incumplimientos respecto de la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, se activarán los procedimientos previstos para aplicar las sanciones correspondientes contra las entidades sindicales responsables.

La Ley 27.802 como base de la fiscalización

El operativo de control anunciado por el Gobierno tiene como fundamento la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Según se indicó, el artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial.

La normativa establece que, durante una medida de fuerza, la cobertura del servicio en esas actividades no podrá ser inferior al 75% de la prestación habitual. No obstante, desde el Gobierno aclararon que una eventual sanción no será automática en función del nivel de adhesión al paro.

Antes de aplicar cualquier medida deberán cumplirse distintas etapas del procedimiento administrativo. Entre ellas se encuentran:

Constatar el incumplimiento.

Determinar qué obligación concreta no fue respetada.

Identificar a la entidad responsable.

Sustanciar el procedimiento administrativo correspondiente.

Garantizar la posibilidad de defensa y revisión judicial.

Catamarca: posturas diferentes entre los gremios docentes

En Catamarca, el desarrollo del paro presenta un escenario dividido entre las organizaciones sindicales. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECA) ratificó su adhesión a la medida convocada por CTERA mediante un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

El sindicato manifestó que el paro se realiza "en defensa de la educación pública y de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación". Además, recordó que el derecho de huelga se encuentra garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por el Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

ATECA también sostuvo que la Justicia Nacional del Trabajo suspendió la aplicación de la denominada "esencialidad" del servicio educativo y del piso mínimo del 75% de prestación dispuesto por el Gobierno nacional.

Sobre esa base, el gremio consideró que "ninguna sanción puede aplicarse por el ejercicio de un derecho constitucional vigente como es el derecho de huelga".

SIDCa decidió no adherir al paro nacional

La posición de ATECA contrasta con la adoptada por el Sindicato Docente de Catamarca (SIDCa). La organización confirmó que no adherirá al paro nacional convocado por CTERA, por lo que sus afiliados desarrollarán las actividades escolares con normalidad.

Desde la conducción sindical señalaron que la decisión fue adoptada luego de analizar la situación provincial y priorizar la continuidad del ciclo lectivo. Con esta determinación, SIDCa se suma al grupo de organizaciones gremiales que optaron por no acompañar la protesta nacional, manteniendo una postura diferente respecto de otras entidades sindicales.