Ruta del Progreso: plan de obras clave para el Oeste provincial

En el marco de una política de fortalecimiento territorial, el Director Provincial de Vialidad, Fernando Castillo, encabezó una serie de reuniones de trabajo con jefes comunales del oeste provincial. El propósito central de estos encuentros fue coordinar el inicio de obras viales estratégicas que buscan elevar la calidad de la infraestructura y optimizar la seguridad en la región.

Tras una reunión con el intendente de Pomán, Francisco Gordillo, se confirmó el avance en las tareas de construcción y mejora de badenes sobre la Ruta Provincial N° 14. Este corredor es el nexo vital entre Pomán y Concepción de Capayán, atravesando un trazado de montaña que exige mantenimiento técnico constante.

La relevancia de esta obra se fundamenta en tres pilares:

Integración territorial: Consolida la unión entre ambos departamentos.

Eficiencia logística: Reduce los tiempos de viaje y garantiza la seguridad en zonas complejas.

Impulso económico: Potencia tanto el desarrollo turístico como la salida de la producción local.

Asimismo, Castillo se reunió con el intendente de Saujil, Enzo Carrizo, con quien acordó la ejecución de badenes en las rutas que vinculan con la localidad de Rincón, asegurando la transitabilidad en áreas rurales.

Un anuncio destacado del encuentro fue el inicio, programado para el mes de febrero, de los trabajos de asfaltado en la zona urbana de Saujil. Esta obra permitirá optimizar la transitabilidad de los vecinos, mejorar la calidad de vida urbana mediante la modernización de las calzadas y fortalecer la seguridad vial en los sectores de mayor circulación.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad reafirmaron el compromiso de continuar este trabajo articulado con los municipios para impulsar el desarrollo del interior provincial a través de una conectividad sólida y segura.