Vallejos exige investigar el caso del féretro vacío en la Maternidad

La provincia se encuentra sumida en una profunda conmoción tras la revelación de un suceso que trasciende lo administrativo para instalarse en el terreno de la crisis ética y de confianza pública. El escenario del conflicto es la Maternidad Provincial 25 de Mayo, donde una madre recibió el féretro de su bebé nacido sin vida, solo para descubrir más tarde que el cuerpo no se encontraba en su interior. Este hallazgo, que salió a la luz tras una exhumación ordenada por la Justicia, ha desatado una ola de indignación y un firme reclamo de transparencia por parte de la dirigencia política y la sociedad civil.

Ante la magnitud de lo ocurrido, la diputada provincial por La Libertad Avanza, Verónica Vallejos, se pronunció de manera contundente para visibilizar el desamparo de la familia afectada. A través de sus redes sociales, la legisladora no ahorró calificativos para describir la situación, definiéndola como un hecho de "extrema gravedad institucional, humana y ética".

Para Vallejos, el eje del conflicto no reside únicamente en un error de procedimiento, sino en la vulneración de los derechos más elementales de las personas en sus momentos de mayor fragilidad. Según expresó la diputada, la familia fue sometida a una situación de "angustia, desamparo y revictimización absolutamente inadmisible", subrayando que el contexto de profundo dolor que atraviesan los padres fue ignorado por las autoridades y profesionales responsables de custodiar el cuerpo del recién nacido.

La legisladora sostuvo con firmeza que el sistema público no puede escudarse en la burocracia ante un evento de esta naturaleza. En su análisis, Vallejos remarcó que ninguna explicación de índole administrativa puede actuar como justificativo para la desaparición de un cuerpo dentro de una institución sanitaria.

Dentro de su reclamo, la diputada enfatizó que es responsabilidad del Estado garantizar una serie de estándares que, a la luz de los hechos, fallaron de forma sistémica en la Maternidad 25 de Mayo.

"El respeto por la vida, aún en la muerte, y por el dolor de una familia no admite excusas ni silencios", sentenció la diputada, poniendo el foco en que la dignidad humana debe estar siempre por encima de cualquier estructura operativa o administrativa.

El pedido de intervención judicial y transparencia

Para la referente de La Libertad Avanza, la resolución de este caso requiere una acción inmediata y contundente fuera de la esfera del propio Ministerio de Salud. Por ello, reclamó la inmediata intervención de la Justicia, argumentando que solo a través de una investigación judicial transparente se podrán determinar las responsabilidades materiales e intelectuales de este hecho aberrante.

Finalmente, Verónica Vallejos concluyó su pronunciamiento advirtiendo que el impacto de este caso afecta a toda la comunidad y a la credibilidad de las instituciones de salud provinciales. Según sus palabras, no se trata únicamente de cerrar un expediente, sino de "restablecer la confianza pública, honrar la dignidad de ese niño y asegurar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse jamás".

La legisladora fue tajante al afirmar que, cuando se vulnera a los sectores más indefensos de la sociedad, "el silencio no es opción". En este contexto de extrema gravedad, la sociedad aguarda respuestas claras por parte de los organismos competentes, bajo la premisa de que deben prevalecer siempre "la verdad, la justicia y el respeto por la vida".