Sabores del mundo: exitosa MasterClass de Gastronomía Turca

Con una gran convocatoria, el pasado jueves se desarrolló en el Comedor Universitario la MasterClass de Gastronomía Turca, una iniciativa que logró reunir a numerosos participantes interesados en conocer y experimentar una tradición culinaria distinta.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria en conjunto con la Fundación Camino del Árabe, y contó además con el acompañamiento de la Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles, en un trabajo articulado que permitió concretar una propuesta integral.

El encuentro se planteó como un espacio de formación, intercambio cultural y degustación, en el que la gastronomía funcionó como eje para acercar a los asistentes a nuevas prácticas y saberes.

Cocina en vivo, teoría y tradición

La MasterClass estuvo a cargo de la chef Natacha Aztarain, quien encabezó una jornada que combinó contenidos teóricos con la elaboración en vivo de platos tradicionales. La propuesta se estructuró en distintos momentos que permitieron a los participantes no solo observar, sino también comprender los elementos que definen esta cocina.

Durante la actividad se abordaron aspectos clave como:

El uso de especias características de la gastronomía turca

La preparación de recetas tradicionales en tiempo real

Una charla cultural e histórica sobre la cocina turca y árabe

Este enfoque permitió ofrecer una experiencia integral, donde la práctica culinaria estuvo acompañada por un marco explicativo que contextualizó cada preparación.

La jornada continuó con la degustación de los platos elaborados, un momento que permitió a los asistentes experimentar directamente los sabores trabajados durante la clase. Además, se incluyó el tradicional té turco, completando una propuesta que buscó reproducir elementos distintivos de esa cultura gastronómica.

Un equipo de chefs y trabajo colaborativo

La chef Natacha Aztarain estuvo acompañada por los chefs Elena Solá y Gerardo Agüero, quienes colaboraron en el desarrollo de la actividad. Su participación permitió sostener la dinámica de la clase y garantizar el desarrollo de cada instancia prevista.

El trabajo conjunto del equipo facilitó la articulación entre los distintos momentos de la MasterClass, desde la explicación teórica hasta la ejecución práctica de las recetas, consolidando un formato que combinó demostración, análisis y degustación.

Presencia institucional y reconocimientos

El evento contó con la presencia de autoridades que acompañaron la iniciativa y destacaron su valor cultural y educativo. Entre ellos estuvieron:

El secretario de Extensión Universitaria, Ing. Adolfo Agüero

El secretario de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles, Prof. Juan Olas

El diputado provincial, Hernán Díaz

Durante la jornada, el legislador realizó la entrega de una Declaratoria de Interés al secretario de Extensión Universitaria y a la presidenta de la Fundación Camino del Árabe, Zulma Zafe, en reconocimiento a la relevancia de la propuesta.

Asimismo, en nombre del director de Cultura, Alejandro Farfán, y de la secretaria de Cultura de la Capital, Marquesa Blanco, se entregó un reconocimiento a la chef Natacha Aztarain por su aporte cultural y gastronómico.

Estos gestos institucionales pusieron en valor la iniciativa y destacaron su impacto dentro del ámbito universitario y cultural.

Certificación y cierre de una jornada integral

Como parte de la propuesta, se dispuso que cada participante recibiera una certificación oficial por su asistencia, lo que reforzó el carácter formativo de la actividad. Este elemento consolidó la MasterClass no solo como una experiencia gastronómica, sino también como una instancia de capacitación.

El desarrollo del evento evidenció una articulación entre instituciones, profesionales y público, en una jornada que combinó aprendizaje, práctica y degustación en torno a la gastronomía turca.