Cómo hacer ambientadores en saquitos de tela, ideales para perfumar la ropa

Una de las mejores formas de mantener la ropa perfumada sin tener que usar productos químicos es creando bolsitas aromáticas o ambientadores de tela. Estas bolsitas pueden llenarse con lo que uno quiera, ya sea flores, sales, etc. y en la siguiente nota te enseñaremos a hacerlas.

Las bolsitas aromáticas pueden colocarse en cajones o colgados en los armarios. Además pueden ser un detalle para ofrecerle a tus invitados en una celebración.

¿Cómo hacer bolsitas aromáticas para perfumar la ropa?

Ingredientes

Tul o bolsitas de lino, arpillera, lienzo, etc.

Flores secas (puede ser lavanda, rosas, etc)

Cinta

Alcohol 96°

Aceite esencial (del aroma que prefieras)

Pulverizador

Opcional: granos de café, hojas de laurel, menta, anís estrellado, canela, etc.

La lavanda es una gran opción para hacer las bolsitas aromáticas, ya que cuentan con una inconfundible fragancia intensa y duradera, pero puedes elegir las flores y aromas que más te gusten.

El primer paso es pulverizar las flores secas de lavanda con una solución de 70% alcohol y 30% esencia aromática de lavanda. De esta manera podrás incrementar su fragancia natural. El siguiente paso será rellenar una bolsita de tul (o de cualquier tela) con los elementos que quieras. Si no consigues bolsitas, puedes crear una con una remera vieja de algodón y un poco de hilo.

Tendrás que calcular que las flores que introduzcas no ocupen más de la mitad del saco, para así poder hacer cerrarlo con comodidad. Y listo, ya podrás colocar estas bolsitas aromáticas donde quieras, ya sea dentro del placard, en el cajón de la ropa interior, entre las toallas y sábanas, o simplemente en tu mesa de luz.

Si no consigues flores secas, otra opción es tomar unas bolitas de algodón y embeberlas o rociarlas con alcohol y unas gotitas de aceites esenciales, e introducirlas en una bolsita.