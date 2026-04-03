Salud abre la preinscripción a cursos gratuitos sobre calidad asistencial

El Ministerio de Salud de la provincia informó que ya se encuentra abierta la preinscripción a una nueva edición de los cursos de Calidad y Seguridad en Salud 2026, una propuesta formativa destinada a fortalecer la calidad de la atención y la seguridad del paciente en los establecimientos de salud.

Se trata de una iniciativa con modalidad virtual, autoadministrada y gratuita, diseñada para ampliar el acceso a herramientas y conocimientos aplicables a la práctica diaria de los equipos de salud. La propuesta apunta a consolidar capacidades vinculadas con la gestión institucional, la mejora continua de procesos, el trabajo en equipo y la implementación de prácticas seguras dentro de los distintos ámbitos asistenciales.

De acuerdo con la información oficial, los contenidos fueron pensados para ofrecer herramientas concretas y de aplicación cotidiana, con foco en el fortalecimiento de los procesos internos y en la mejora de la calidad del cuidado brindado a los pacientes.

Fechas clave y modalidad de cursado

La cartera sanitaria precisó que la preinscripción permanecerá habilitada del 1 al 17 de abril, mientras que el período de cursado se desarrollará del 20 de abril al 30 de junio.

Entre los aspectos técnicos más relevantes de la convocatoria, se destacan:

Preinscripción: del 1 al 17 de abril

del Inicio de cursado: 20 de abril

Finalización: 30 de junio

Modalidad: virtual

Formato: autoadministrado

Costo: gratuito

Límite por participante: hasta 2 cursos

El esquema autoadministrado permite que cada participante avance en los contenidos de acuerdo con sus propios tiempos, dentro del calendario previsto para esta edición 2026.

La oferta de cursos disponibles

La nueva edición incluye cinco cursos orientados a diferentes dimensiones de la calidad asistencial y la seguridad en salud, abarcando desde aspectos estratégicos de gestión hasta competencias interpersonales y evaluación de evidencia clínica.

Los cursos disponibles son:

Gestión de la calidad en establecimientos de salud

https://lnkd.in/dV3g_hTr

https://lnkd.in/dV3g_hTr Herramientas de gestión de calidad

https://lnkd.in/d-AaWJmh

https://lnkd.in/d-AaWJmh Seguridad del paciente: de la teoría a la práctica

https://lnkd.in/dKsm2izD

https://lnkd.in/dKsm2izD Habilidades blandas: Introducción a conceptos clave

https://lnkd.in/dHGg6Xi9

https://lnkd.in/dHGg6Xi9 Valoración de guías de práctica clínica

https://lnkd.in/dUtUFaNc

La selección de estas propuestas refleja un enfoque integral sobre la mejora de la atención, al combinar gestión de calidad, seguridad del paciente, habilidades blandas y análisis de guías clínicas, todos componentes centrales para optimizar el funcionamiento de los servicios de salud.

Herramientas aplicadas a la práctica cotidiana

Según detalló el Ministerio, las propuestas formativas abordan herramientas clave para la gestión, la mejora de procesos, el trabajo en equipo y la implementación de prácticas seguras, con especial énfasis en su aplicabilidad directa a la práctica cotidiana.

Este enfoque permite que los contenidos no se limiten a una dimensión teórica, sino que se orienten a fortalecer la toma de decisiones, la organización interna de los establecimientos y la seguridad en cada instancia del proceso asistencial.

En esa línea, la posibilidad de elegir hasta dos cursos por persona amplía las opciones de formación y facilita que cada participante construya un recorrido acorde con sus necesidades e intereses dentro del campo de la calidad en salud.

Canal de contacto para consultas

Para quienes requieran más información sobre la convocatoria, la modalidad o el proceso de inscripción, el Ministerio habilitó un canal específico de contacto a través del correo electrónico:

Con esta nueva edición 2026, la provincia vuelve a poner en marcha una instancia de capacitación enfocada en la mejora continua de la calidad de la atención y la seguridad del paciente, mediante una oferta accesible, gratuita y orientada a la aplicación concreta en los establecimientos de salud.