Semana Santa en Catamarca: estas son las celebraciones de este viernes

El Viernes Santo significa el recuerdo de la crucifixión de Jesucristo, quien murió por la salvación de la humanidad. Se considera un día de luto y penitencia; los fieles religiosos suelen guardar ayuno y abstinencia ese día.
Todo el detalle de las celebraciones en Capital y el interior, a continuación:
CATEDRAL BASÍLICA Y SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL VALLE
3 de abril - Viernes Santo
8.00 Laudes y Confesiones.
15.00 Celebración de la Pasión del Señor.
19.00 Vía Crucis.
4 de abril - Sábado Santo
8.00 Laudes y Confesiones.
18.00 Confesiones.
21.00 Vigilia Pascual.
5 de abril - omingo de Pascua
8.00, 10.00, 11.00, 18:00 y 20.00 Santa Misa.
SANTUARIO DE LA GRUTA DE LA VIRGEN DEL VALLE
3 de abril: Viernes Santo de la Pasión del Señor
10.00 Rezo del Santo Vía Crucis en el altar de la Gruta.
9.00 a 12.00: Atención de confesiones.
16.00 Celebración de la Pasión del Señor. Colecta por Tierra Santa.
Signo: Llevar una cruz que tengan en su casa.
18.00 Rezo del Santo Vía Crucis en la Plaza de la Virgen. Al finalizar se realizará la Oración de María junto al sepulcro, en el área del subsuelo.
4 de abril: Sábado Santo
8.30 Rezo de Laudes en el altar de la Gruta.
10.00 Rezo del Vía Matrix, en el altar de la Gruta.
9.30 a 12.00 y 17.30 a 18.45 Confesiones.
19.00 Solemne Vigilia Pascual.
Signo: Llevar botellas de agua y velas con tulipas de cartulina.
5 de abril: Domingo de Pascua de Resurrección
8.30 Rezo de Laudes en el altar de la Gruta.
9.00 Confesiones.
10.00 Santa Misa de Pascua en la Capilla de Adoración (planta baja del Santuario).
17.00 Confesiones.
18.00 Santa Misa de Pascua en el altar de la Gruta.
TEMPLO FRANCISCANO Y EL CALVARIO
TRIDUO PASCUAL
Viernes 3 de abril
19.00 Liturgia de la Pasión del Señor.
Sábado 4 de abril
20.00 Misa de la Vigilia Pascual.
Domingo 20 de abril
20.00 Misa de Pascua de Resurrección.
En El Calvario - Ruta Prov. N° 4 - Km 5
Viernes Santo
15.00 Celebración del Vía Crucis.
10.00 a 16.00 Sacramento del Perdón. Bendiciones.
MONASTERIO INMACULADA DEL VALLE - MONJAS DOMINICAS
Viernes Santo
15.00 Celebración de la Pasión del Señor.
Sábado Santo
21.00 Vigilia Pascual.
Domingo de Pascua
10.00 Santa Misa.
CEMENTERIO MUNICIPAL
Domingo de Pascua - 5 de abril
11.00 Capilla de la Resurrección y Nuestra Señora de Guadalupe, cementerio municipal Fray Mamerto Esquiú.
PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA - CAPITAL
Viernes 3 de abril - En la Pasión del Señor
Celebración de la Pasión del Señor
15.00 Sede Parroquial.
17.00 Iglesia Virgen del Perpetuo Socorro.
20.00 Vía Crucis por las calles de la jurisdicción parroquial.
Sábado 4 de abril - En la Sepultura del Señor
Vigilia Pascual
19.00 Iglesia Señor del Milagro, Choya.
22.00 Sede Parroquial.
Domingo 20 de abril - Pascua de Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
9.00 Iglesia Señor del Milagro, Choya.
10.00 Oratorio Virgen de la Dulce Espera.
11.00 Sede Parroquial.
18.00 Iglesia Virgen del Perpetuo Socorro.
20.00 Sede Parroquial.
PARROQUIA INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Viernes Santo - 3 de abril
Celebración de la Pasión
15.00 Iglesia Inmaculado Corazón de María.
17.00 Capilla Nuestra Señora de Fátima.
17.00 Sede parroquial María Auxiliadora.
19.00 Capilla San Antonio María Claret.
Vía Crucis
17.30 Capilla San Antonio María Claret.
18.00 Capilla Nuestra Señora de Fátima.
18.30 Capilla San Isidro Labrador, Las Rejas.
19.00 Sede parroquial María Auxiliadora.
Sábado Santo - 4 de abril
Vigilia Pascual
18.45 Capilla San Isidro Labrador, Las Rejas.
20.00 Capilla Nuestra Señora de Fátima.
20.00 Iglesia Inmaculado Corazón de María.
21.00 Sede parroquial María Auxiliadora.
21.30 Capilla San Antonio María Claret.
Domingo de Pascua - 5 de abril
9.00 Bautismos, Sede parroquial María Auxiliadora.
10.00 Capilla Nuestra Señora de Fátima.
20.00 Sede parroquial María Auxiliadora.
Confesiones, antes de cada celebración.
PARROQUIA ESPÍRITU SANTO
3 de Abril - Viernes Santo
9.00 a 12.00 Confesiones en Sede Parroquial.
15.00 Celebración de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
18.00 Vía Crucis Parroquial.
20.00 Oración ante el Sepulcro.
4 de abril - Sábado Santo
10.00 Vía Matris, Sede Parroquial.
19.00 Vigilia Pascual, Capilla Santo Cura Brochero.
21.00 Vigilia Pascual, Sede Parroquial.
5 de abril - Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
10.00 Santa Misa de Pascua, Sede Parroquial (Familias de la Catequesis).
20.00 Santa Misa de Pascua, Sede Parroquial.
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
Viernes Santo: Celebración de la Pasión del Señor
16.00 Capilla San Roque González.
Sábado Santo: Misa de la Vigilia Pascual
19:00 Capilla San Juan Diego.
20.15 San Pantaleón, Sede parroquial.
Domingo de Pascua: Santa Misa
9.15 Capilla San Benito de Palermo.
10.30 Capilla San Roque González.
PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA
Viernes Santo
17.00 Celebración de la Pasión.
Luego Vía Crucis por el Parque Lineal.
Sábado Santo
19.00 Sede parroquial.
Domingo Pascua de Resurrección
11.00 Sede parroquial.
18.30 a 19.00 Confesiones.
PARROQUIA SANTUARIO SAN ROQUE - LA CHACARITA
Viernes Santo de la Pasión del Señor - 3 de abril
7.00 a 12.00 Adoración en el Monumento, Sede Parroquial.
15.00 Celebración de la Pasión del Señor, Sede Parroquial.
16.00 Hora Santa, Pasión del Señor, Capilla San José.
16.00 Vía Crucis, Capilla Virgen de Fátima, abierta hasta 20.00.
17.30 Vía Crucis Viviente, desde la lomada de Muana hasta la entrada de Banda de Varela, organizado por jóvenes de Banda de Varela.
19.00 Novena a la Divina Misericordia, Sede Parroquial.
19.30 Santo Rosario.
20.00 Vía Crucis, Sede Parroquial.
Sábado Santo - 4 de abril
7.00 a 12.00 Adoración en el Monumento, Sede Parroquial.
19.30 Santo Rosario.
20.00 Solemne Misa de la Vigilia Pascual, Sede Parroquial.
Domingo de Pascua de Resurrección
10.00 Misa Pascual, Sede Parroquial.
10.30 Misa Pascual, Capilla Virgen de Fátima.
18.00 Misa Pascual, Capilla San José.
19.00 Novena a la Divina Misericordia, Sede Parroquial.
19.30 Santo Rosario.
20.00 Solemne Misa Pascual, Sede Parroquial.
Confesiones en Sede Parroquial
Miércoles a sábado, de 11.00 a 12.00.
Domingo, de 9.30 a 9.55 y de 11.00 a 12.00.
Miércoles a domingo, de 18.00 a 19.50.
PARROQUIA SAGRADA FAMILIA - VILLA CUBAS
Viernes 3 de abril
10.00 a 13.00 Confesiones en Sede Parroquial.
17.00 Celebración de la Pasión en Sede Parroquial.
19.00 Vía Crucis por las calles del barrio Villa Cubas.
20.00 Vía Crucis en la plaza del barrio Achachay.
Sábado 4 de abril
10.00 a 13.00 Confesiones en Sede Parroquial.
21.00 Vigilia Pascual en Sede Parroquial.
Domingo 5 de abril
Misa de Pascua de Resurrección
11.00 Capilla María Reina de la Paz.
20.00 Sede Parroquial.
PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Viernes Santo de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo
Día de ayuno y abstinencia de carne.
9.30 a 10.30 Confesiones.
11.00 a 12.30 Visita a los Enfermos.
Celebración de la Pasión del Señor
18.00 Oratorio del Divino Niño Jesús.
18.00 Capilla San Cayetano.
18.00 Sede Parroquial.
21.00 Vía Crucis, Sede Parroquial. Salida desde la capilla San Cayetano.
Sábado Santo
10.00 a 12.30 y de 18.30 a 20.00 Confesiones.
Solemne Vigilia Pascual
20.00 Capilla San Cayetano.
20.00 Oratorio del Divino Niño Jesús.
20.30 Sede Parroquial. (Llevar velas).
Domingo de Resurrección
10.00 Oratorio Nuestra Señora de Guadalupe.
11.30 Misa para los niños, Sede Parroquial.
20.00 Sede Parroquial.
PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO - LA TABLADA
Viernes Santo - 3 de abril
15.00 Celebración de la Pasión del Señor.
18.00 Vía Crucis por las calles del barrio.
Sábado Santo - 4 de abril
20.00 Vigilia Pascual.
Domingo de Pascua - 5 de abril
10.00 y 20.00 Santa Misa de Resurrección.
PARROQUIA SAN PÍO X - LIBERTADOR II
Viernes Santo - 3 de abril
Celebración de la Pasión
17.00 Sede parroquial.
17.00 Capilla San Ramón Nonato.
19.30 Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, Valle Chico.
19.00 Vía Crucis en todas las comunidades.
Sábado Santo - 4 de abril
Celebración de la Vigilia Pascual
20.00 Sede parroquial.
21.00 Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, Valle Chico.
Domingo de Pascua - 5 de abril
9.00 Capilla Santa Maravillas de Jesús.
10.00 Salón comunitario San Juan Pablo II, barrio Antinaco.
10.00 Capilla San Ramón Nonato.
10.00 Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, Valle Chico.
11.00 Capilla Nuestra Señora de Luján.
PARROQUIA SAN NICOLÁS DE BARI
Viernes Santo
16.00 Sede parroquial.
18.00 Capilla Nuestra Señora del Rosario. Vía Crucis.
Sábado Santo
21.00 Vigilia Pascual, Sede parroquial.
Domingo de Pascua
11.00 y 20.00 Sede parroquial.
19.00 Capilla Nuestra Señora del Rosario.
PARROQUIA SAN JORGE
Viernes Santo - 3 de abril
9.00 Capilla San Martín de Porres.
9.00 Capilla Jesús de la Buena Esperanza.
15.00 Sede Parroquial.
18.00 Capilla Medalla Milagrosa.
18.00 Capilla Santa María Magdalena.
21.00 Vía Crucis en la Sede Parroquial.
Sábado Santo - 4 de abril
Misas de Pascua
18.00 Capilla San Martín de Porres.
18.00 Capilla Virgen de la Medalla Milagrosa.
20.00 Vigilia Pascual en la Sede Parroquial.
Domingo de Pascua - 5 de abril
9.00 Capilla Santa María Magdalena.
9.00 Capilla Jesús de la Buena Esperanza.
20.00 Sede Parroquial.
PARROQUIA JESÚS NIÑO
Viernes Santo
8.00 a 12.00 Confesiones.
15.00 Capilla Jesús de la Divina Misericordia. Primer día de la novena al Señor de la Divina Misericordia.
17.30 Sede parroquial.
21.00 Vía Crucis parroquial desde el oratorio Cristo Rey hasta la plaza Bella Vista.
Sábado Santo
8.00 a 12.00 Confesiones.
18.00 Capilla Jesús de la Divina Misericordia. Segundo día de la novena al Señor de la Divina Misericordia.
21.00 Sede parroquial.
Domingo de Pascua
10.00 Capilla Jesús de la Divina Misericordia. Tercer día de la novena al Señor de la Divina Misericordia.
18.00 Oratorio Cristo Rey.
20.00 Sede parroquial.
PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR - VALLE VIEJO
3 de abril: Viernes Santo
15.00 Celebración de la Pasión, Sede Parroquial.
Al finalizar habrá confesiones.
4 de abril: Sábado Santo
21.00 Vigilia Pascual, Sede Parroquial.
5 de abril: Domingo de Pascua de Resurrección
8.00 Pozo El Mistol.
9.00 Sumalao.
10.00 Huaycama.
11.00 Las Tejas.
16.00 Las Esquinas.
18.00 Los Chañaritos.
20.00 Sede Parroquial.
PARROQUIA VIRGEN DE LA MERCED - VILLA DOLORES
3 de abril: Viernes Santo
Lectura de la Pasión. Adoración de la Cruz.
17.00 Capilla San Cayetano, barrio La Antena.
Al finalizar, Vía Crucis con estampas vivientes en el predio de la capilla.
4 de abril: Sábado de Gloria
Confesiones. Vigilia Pascual, Santa Misa.
20.00 Sede parroquial, Villa Dolores.
5 de abril: Domingo de Pascua
Confesiones. Misa de Pascua de Resurrección.
9.00 Capilla Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.
10.30 Capilla San Cayetano, barrio La Antena.
20.00 Sede parroquial, Villa Dolores.
PARROQUIA SAN JOSÉ - PIEDRA BLANCA
3 de abril - Viernes Santo: Celebración de la Pasión del Señor Adoración a la Santa Cruz
15.00 La Tercena. Luego Vía Crucis.
16.30 Sierra Brava. Luego Vía Crucis.
18.00 Sede parroquial San José.
19.00 San Antonio. Luego Vía Crucis.
20.30 Representación de la Pasión en Capilla del Rosario
4 de abril - Sábado Santo: Vigilia Pascual
17.15 Pomancillo Este.
18.30 La Carrera.
19.30 Las Pirquitas.
21.15 Sede parroquial San José.
5 de abril - Domingo de Pascua de Resurrección
Bendición de velas y agua.
9.00 La Tercena.
11.00 La Falda.
20.00 San Antonio.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN - CHUMBICHA
Viernes Santo - 3 de abril
9.00 Laudes, El Caolín.
17.00 Concepción.
19.30 Huillapima.
21.00 Chumbicha.
Sábado Santo - 4 de abril
19.30 Huillapima.
22.00 Chumbicha.
Domingo de Pascua de Resurrección - 5 de abril
18.00 Concepción.
20.00 San Pablo.
PARROQUIA SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN - MIRAFLORES
Viernes 3 de abril - La Pasión del Señor
15.00 Nueva Coneta.
17.00 Sede parroquial, Miraflores.
4 de abril - Sábado de Gloria
18.00 Ongolí.
19.00 Nueva Coneta.
20.30 Sede parroquial, Miraflores.
Domingo 5 de abril - Pascua de Resurrección
19.00 Sede parroquial, Miraflores.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - AMBATO
3 de abril: Viernes Santo
En todas las comunidades se reza el Santo Vía crucis
Celebración de la Pasión del Señor
15.00 La Puerta Banda Norte. Luego Vía Crucis alrededor de la plaza.
17.30 El Rodeo.
20.00 Vía Crucis cantado a la Cruz del pueblo, en La Puerta Banda Norte.
4 de abril: Sábado de Gloria
Santa Misa de Gloria
18.00 El Rodeo.
20.00 La Puerta Banda Norte.
5 de abril: Domingo de Resurrección
Santa Misa de Resurrección
10.00 Las Juntas.
18.00 La Puerta Banda Sur.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - PACLÍN
Viernes 3 de abril - Adoración de la Cruz
15.00 Balcozna de Afuera.
17.00 San Antonio.
19.00 Sede parroquial, La Merced.
20.00 Vía Crucis.
Sábado 4 de abril - Vigilia Pascual
10.00 a 12.00 Confesiones.
18.00 La Higuera.
20.00 Sede parroquial, La Merced.
Domingo 5 de abril - Pascua de Resurrección
9.00 Palo Labrado.
11.00 Balcozna.
17.00 El Rosario.
19.00 La Viña.
PARROQUIA SAN ROQUE - RECREO
3 de abril - Viernes Santo
9.00 a 12.00 Confesiones en Sede parroquial.
15.00 Celebración de la Pasión del Señor en Sede parroquial.
19.00 Vía Crucis por las calles del pueblo.
4 de abril - Sábado Santo
9.00 a 12.00 Confesiones en Sede parroquial.
21.00 Vigilia Pascual en Sede Parroquial.
5 de abril - Domingo de Pascua de Resurrección
9.30 Las Peñas.
11.00 El Jumeal.
18.00 Esquiú.
20.00 Sede parroquial, Recreo.
PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA - BAÑADO DE OVANTA
Viernes Santo - 3 de abril
Confesiones, Sede parroquial Bañado de Ovanta.
15.00 Celebración de la Pasión del Señor, Lavalle.
18.00 Vía Crucis y Celebración de la Pasión del Señor, Los Altos.
19.00 Vía Crucis y Celebración de la Pasión del Señor, Bañado de Ovanta.
20.00 Vía Crucis, Las Cañas.
Sábado de Gloria - 4 de abril
18.30 Santa Misa, Manantiales.
20.00 Santa Misa, Alijilán.
Domingo de Pascua - 5 de abril
9.00 Santa Misa, San Pedro.
10.30 Santa Misa, Lavalle.
18.30 Celebración de la Palabra, Bañado de Ovanta.
20.00 Santa Misa, Los Altos.
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN - ANCASTI
Viernes Santo - 3 de abril
15.00 Sede parroquial, Villa de Ancasti.
18.00 Anquincila.
Sábado Santo - 4 de abril
Vigilia Pascual
18.30 Anquicila.
21.00 Sede parroquial, Villa de Ancasti.
Domingo de Pascua - 5 de abril
10.00 Candelaria.
16.00 Cañada Ipizca.
18.00 El Taco.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE - ICAÑO
Viernes Santo - 3 de abril
15.00 Sede parroquial, Icaño.
17.00 San Antonio.
Sábado Santo - 4 de abril
18.00 Quirós.
20.00 Sede parroquial, Icaño. Bajada de la Virgen del Valle y comienzo del Septenario.
Domingo de Pascua - 5 de abril
10.30 San Antonio.
12.00 Anjuli.
18.00 San Roque.
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN - EL ALTO
Viernes Santo
15.00 La Quebrada.
18.00 Guayamba.
20.00 Villa El Alto.
Sábado Santo - Vigilia Pascual
18.00 Guayamba.
20.00 Villa El Alto.
Domingo de Pascua de Resurrección
10.00 Los Pedraza.
20.00 Tapso.
PARROQUIA SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
Viernes Santo - 3 de abril
10.00 Confesiones en el Santuario y en la Capilla San Juan Bautista, Londres.
17.00 Celebración de la Pasión del Señor en el Santuario y en la capilla Cristo Pobre en La Aguada, Londres.
19.00 Vía Crucis.
Sábado Santo - 4 de abril
Misa de Gloria
10.00 Confesiones en el Santuario.
17.00 Capilla Nuestra Señora del Valle, Asampay.
19.00 Capilla Inmaculada Concepción, Londres.
20.00 Capilla San Juan Bautista, Pozo de Piedra.
21.00 Santuario.
Llevar botella con agua y velas.
Domingo de Pascua de Resurrección - 5 de abril
10.00 Misa de niños en el Santuario (llevar velas).
10.00 Capilla Nuestra Señora de Lourdes, Las Barrancas.
18.00 Capilla San José, El Shincal.
18.00 Capilla Puerta de San José.
20.00 Santuario.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - HUALFÍN
Viernes Santo - 3 de abril
10.00 Confesiones en la Capilla Señor de los Milagros, Quebrada de Hualfín.
17.00 Celebración de la Pasión del Señor en la Capilla Señor de los Milagros, Quebrada de Hualfín.
Sábado Santo - 4 de abril
Misa de Gloria
9.00 a 11.00 Confesiones en Hualfín.
11.30 a 13.00 Confesiones en Villa Vil.
18.30 Capilla Sagrado Corazón de Jesús, Villa Vil.
21.00 Sede parroquial Nuestra Señora del Rosario, Hualfín.
Llevar botella con agua y velas.
Domingo de Pascua de Resurrección - 5 de abril
10.00 Capilla San Roque, Puerta de Corral.
19.00 Capilla Nuestra Señora del Tránsito, San Fernando.
PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASÍS - ANDALGALÁ
3 de abril - Viernes Santo de la Pasión del Señor
Colecta por Tierra Santa
8.00 Rezo de la Liturgia de las Horas en Sede parroquial.
Confesiones.
15.00 Celebración de la Pasión del Señor en Sede parroquial.
Confesiones.
19.00 Vía Crucis Viviente en Chaquiago.
20.00 Vía Crucis Penitencial en el templo parroquial.
Confesiones.
4 de abril - Sábado Santo de la Sepultura del Señor
8.00 Rezo del Vía Crucis en el Calvario de la Loma de Río La Cañada. Salida desde el templo parroquial.
8.00 Rezo de la Liturgia de las Horas en Sede parroquial.
Confesiones en Sede parroquial.
20.00 Solemne Vigilia Pascual en Sede parroquial.
Llevar velas y agua para bendecir.
5 de abril - Domingo de Pascua de Resurrección del Señor
9.00 Misa en Chaquiago.
11.00 Misa en El Potrero.
18.00 Misa en La Aguada.
20.00 Misa Solemne de Pascua de Resurrección en Sede parroquial.
-EN ACONQUIJA
Domingo de Ramos
9.00 Misa en Agua de las Palomas.
11.00 Misa. Primeras Comuniones en El Lindero.
Jueves Santo
Misa de Institución de la Eucaristía y Lavatorio de los Pies
20.00 Capilla San Isidro Labrador, El Lindero.
Viernes Santo
Celebración de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo
15.00 Capilla San Isidro Labrador, El Lindero.
Sábado Santo
Vigilia Pascual
20.30 Capilla San Isidro Labrador, El Lindero.
Domingo de Pascua
Celebración de la Resurrección del Señor
10.00 Capilla Virgen de Lourdes, Alto de la Junta.
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA - TINOGASTA
TRIDUO PASCUAL
Viernes Santo - 3 de abril
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo
9.00 Laudes y Confesiones, Sede Parroquial.
10.00 Vía Crucis y confesiones, Vinque.
15.00 Celebración de la Pasión, Sede Parroquial.
15.00 Celebración de la Pasión, Vinque.
20.00 Vía Crucis viviente, plaza principal.
Sábado Santo - 4 de abril
Vigilia Pascual
9.00 Laudes y confesiones, Sede Parroquial.
19.00 Salado.
19.00 El Puesto.
21.00 Santa Rosa.
21.00 Sede Parroquial
Llevar agua y velas para la bendición.
Domingo de Pascua - 5 de abril
Triunfante Resurrección del Señor
9.00 Banda de Lucero.
10.00 Sede Parroquial.
11.00 Copacabana.
18.00 La Puntilla.
20.00 Sede Parroquial.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA - FIAMBALÁ
3 de abril - Viernes santo
9.00 a 12.00 Confesiones, Sede parroquial.
15.00 Celebración de la Pasión, Sede parroquial.
17.30 Vía Crucis, Palo Blanco.
20.00 Vía Crucis desde la iglesia San Pedro hasta la Sede parroquial, Fiambalá.
4 de abril - Sábado Santo
9.00 a 12.00 Confesiones, Sede parroquial.
18.00 Confesiones, Virgen de los Dolores, Medanitos.
19.00 Vigilia Pascual, Virgen de los Dolores, Medanitos.
21.30 Vigilia Pascual, Sede parroquial.
5 de abril - Domingo de Pascua
10.00 Virgen del Valle, Tatón.
20.00 Sede parroquial.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - POMÁN
3 de abril - Viernes Santo - Celebración de la Pasión del Señor
15.00 Villa de Pomán.
17.30 San Miguel.
19.00 El Cerrito, camino a Joyango, con la participación de personal policial.
4 de abril - Sábado Santo - Vigilia Pascual
20.00 Villa de Pomán.
22.30 Sede parroquial, Saujil.
5 de abril - Domingo de Pascua de Resurrección
9.00 Pajonal.
11.00 Mutquín.
19.00 Colana.