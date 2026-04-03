Semana Santa en Catamarca: estas son las celebraciones de este viernes

El Viernes Santo significa el recuerdo de la crucifixión de Jesucristo, quien murió por la salvación de la humanidad. Se considera un día de luto y penitencia; los fieles religiosos suelen guardar ayuno y abstinencia ese día.

Todo el detalle de las celebraciones en Capital y el interior, a continuación:

CATEDRAL BASÍLICA Y SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL VALLE

3 de abril - Viernes Santo

8.00 Laudes y Confesiones.

15.00 Celebración de la Pasión del Señor.

19.00 Vía Crucis.

4 de abril - Sábado Santo

8.00 Laudes y Confesiones.

18.00 Confesiones.

21.00 Vigilia Pascual.

5 de abril - omingo de Pascua

8.00, 10.00, 11.00, 18:00 y 20.00 Santa Misa.

SANTUARIO DE LA GRUTA DE LA VIRGEN DEL VALLE

3 de abril: Viernes Santo de la Pasión del Señor

10.00 Rezo del Santo Vía Crucis en el altar de la Gruta.

9.00 a 12.00: Atención de confesiones.

16.00 Celebración de la Pasión del Señor. Colecta por Tierra Santa.

Signo: Llevar una cruz que tengan en su casa.

18.00 Rezo del Santo Vía Crucis en la Plaza de la Virgen. Al finalizar se realizará la Oración de María junto al sepulcro, en el área del subsuelo.

4 de abril: Sábado Santo

8.30 Rezo de Laudes en el altar de la Gruta.

10.00 Rezo del Vía Matrix, en el altar de la Gruta.

9.30 a 12.00 y 17.30 a 18.45 Confesiones.

19.00 Solemne Vigilia Pascual.

Signo: Llevar botellas de agua y velas con tulipas de cartulina.

5 de abril: Domingo de Pascua de Resurrección

8.30 Rezo de Laudes en el altar de la Gruta.

9.00 Confesiones.

10.00 Santa Misa de Pascua en la Capilla de Adoración (planta baja del Santuario).

17.00 Confesiones.

18.00 Santa Misa de Pascua en el altar de la Gruta.

TEMPLO FRANCISCANO Y EL CALVARIO

TRIDUO PASCUAL

Viernes 3 de abril

19.00 Liturgia de la Pasión del Señor.

Sábado 4 de abril

20.00 Misa de la Vigilia Pascual.

Domingo 20 de abril

20.00 Misa de Pascua de Resurrección.

En El Calvario - Ruta Prov. N° 4 - Km 5

Viernes Santo

15.00 Celebración del Vía Crucis.

10.00 a 16.00 Sacramento del Perdón. Bendiciones.

MONASTERIO INMACULADA DEL VALLE - MONJAS DOMINICAS

Viernes Santo

15.00 Celebración de la Pasión del Señor.

Sábado Santo

21.00 Vigilia Pascual.

Domingo de Pascua

10.00 Santa Misa.

CEMENTERIO MUNICIPAL

Domingo de Pascua - 5 de abril

11.00 Capilla de la Resurrección y Nuestra Señora de Guadalupe, cementerio municipal Fray Mamerto Esquiú.

PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA - CAPITAL

Viernes 3 de abril - En la Pasión del Señor

Celebración de la Pasión del Señor

15.00 Sede Parroquial.

17.00 Iglesia Virgen del Perpetuo Socorro.

20.00 Vía Crucis por las calles de la jurisdicción parroquial.

Sábado 4 de abril - En la Sepultura del Señor

Vigilia Pascual

19.00 Iglesia Señor del Milagro, Choya.

22.00 Sede Parroquial.

Domingo 20 de abril - Pascua de Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo

9.00 Iglesia Señor del Milagro, Choya.

10.00 Oratorio Virgen de la Dulce Espera.

11.00 Sede Parroquial.

18.00 Iglesia Virgen del Perpetuo Socorro.

20.00 Sede Parroquial.

PARROQUIA INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Viernes Santo - 3 de abril

Celebración de la Pasión

15.00 Iglesia Inmaculado Corazón de María.

17.00 Capilla Nuestra Señora de Fátima.

17.00 Sede parroquial María Auxiliadora.

19.00 Capilla San Antonio María Claret.

Vía Crucis

17.30 Capilla San Antonio María Claret.

18.00 Capilla Nuestra Señora de Fátima.

18.30 Capilla San Isidro Labrador, Las Rejas.

19.00 Sede parroquial María Auxiliadora.

Sábado Santo - 4 de abril

Vigilia Pascual

18.45 Capilla San Isidro Labrador, Las Rejas.

20.00 Capilla Nuestra Señora de Fátima.

20.00 Iglesia Inmaculado Corazón de María.

21.00 Sede parroquial María Auxiliadora.

21.30 Capilla San Antonio María Claret.

Domingo de Pascua - 5 de abril

9.00 Bautismos, Sede parroquial María Auxiliadora.

10.00 Capilla Nuestra Señora de Fátima.

20.00 Sede parroquial María Auxiliadora.

Confesiones, antes de cada celebración.

PARROQUIA ESPÍRITU SANTO

3 de Abril - Viernes Santo

9.00 a 12.00 Confesiones en Sede Parroquial.

15.00 Celebración de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.

18.00 Vía Crucis Parroquial.

20.00 Oración ante el Sepulcro.

4 de abril - Sábado Santo

10.00 Vía Matris, Sede Parroquial.

19.00 Vigilia Pascual, Capilla Santo Cura Brochero.

21.00 Vigilia Pascual, Sede Parroquial.

5 de abril - Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

10.00 Santa Misa de Pascua, Sede Parroquial (Familias de la Catequesis).

20.00 Santa Misa de Pascua, Sede Parroquial.

PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ

Viernes Santo: Celebración de la Pasión del Señor

16.00 Capilla San Roque González.

Sábado Santo: Misa de la Vigilia Pascual

19:00 Capilla San Juan Diego.

20.15 San Pantaleón, Sede parroquial.

Domingo de Pascua: Santa Misa

9.15 Capilla San Benito de Palermo.

10.30 Capilla San Roque González.

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA

Viernes Santo

17.00 Celebración de la Pasión.

Luego Vía Crucis por el Parque Lineal.

Sábado Santo

19.00 Sede parroquial.

Domingo Pascua de Resurrección

11.00 Sede parroquial.

18.30 a 19.00 Confesiones.

PARROQUIA SANTUARIO SAN ROQUE - LA CHACARITA

Viernes Santo de la Pasión del Señor - 3 de abril

7.00 a 12.00 Adoración en el Monumento, Sede Parroquial.

15.00 Celebración de la Pasión del Señor, Sede Parroquial.

16.00 Hora Santa, Pasión del Señor, Capilla San José.

16.00 Vía Crucis, Capilla Virgen de Fátima, abierta hasta 20.00.

17.30 Vía Crucis Viviente, desde la lomada de Muana hasta la entrada de Banda de Varela, organizado por jóvenes de Banda de Varela.

19.00 Novena a la Divina Misericordia, Sede Parroquial.

19.30 Santo Rosario.

20.00 Vía Crucis, Sede Parroquial.

Sábado Santo - 4 de abril

7.00 a 12.00 Adoración en el Monumento, Sede Parroquial.

19.30 Santo Rosario.

20.00 Solemne Misa de la Vigilia Pascual, Sede Parroquial.

Domingo de Pascua de Resurrección

10.00 Misa Pascual, Sede Parroquial.

10.30 Misa Pascual, Capilla Virgen de Fátima.

18.00 Misa Pascual, Capilla San José.

19.00 Novena a la Divina Misericordia, Sede Parroquial.

19.30 Santo Rosario.

20.00 Solemne Misa Pascual, Sede Parroquial.

Confesiones en Sede Parroquial

Miércoles a sábado, de 11.00 a 12.00.

Domingo, de 9.30 a 9.55 y de 11.00 a 12.00.

Miércoles a domingo, de 18.00 a 19.50.

PARROQUIA SAGRADA FAMILIA - VILLA CUBAS

Viernes 3 de abril

10.00 a 13.00 Confesiones en Sede Parroquial.

17.00 Celebración de la Pasión en Sede Parroquial.

19.00 Vía Crucis por las calles del barrio Villa Cubas.

20.00 Vía Crucis en la plaza del barrio Achachay.

Sábado 4 de abril

10.00 a 13.00 Confesiones en Sede Parroquial.

21.00 Vigilia Pascual en Sede Parroquial.

Domingo 5 de abril

Misa de Pascua de Resurrección

11.00 Capilla María Reina de la Paz.

20.00 Sede Parroquial.

PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Viernes Santo de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo

Día de ayuno y abstinencia de carne.

9.30 a 10.30 Confesiones.

11.00 a 12.30 Visita a los Enfermos.

Celebración de la Pasión del Señor

18.00 Oratorio del Divino Niño Jesús.

18.00 Capilla San Cayetano.

18.00 Sede Parroquial.

21.00 Vía Crucis, Sede Parroquial. Salida desde la capilla San Cayetano.

Sábado Santo

10.00 a 12.30 y de 18.30 a 20.00 Confesiones.

Solemne Vigilia Pascual

20.00 Capilla San Cayetano.

20.00 Oratorio del Divino Niño Jesús.

20.30 Sede Parroquial. (Llevar velas).

Domingo de Resurrección

10.00 Oratorio Nuestra Señora de Guadalupe.

11.30 Misa para los niños, Sede Parroquial.

20.00 Sede Parroquial.

PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO - LA TABLADA

Viernes Santo - 3 de abril

15.00 Celebración de la Pasión del Señor.

18.00 Vía Crucis por las calles del barrio.

Sábado Santo - 4 de abril

20.00 Vigilia Pascual.

Domingo de Pascua - 5 de abril

10.00 y 20.00 Santa Misa de Resurrección.

PARROQUIA SAN PÍO X - LIBERTADOR II

Viernes Santo - 3 de abril

Celebración de la Pasión

17.00 Sede parroquial.

17.00 Capilla San Ramón Nonato.

19.30 Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, Valle Chico.

19.00 Vía Crucis en todas las comunidades.

Sábado Santo - 4 de abril

Celebración de la Vigilia Pascual

20.00 Sede parroquial.

21.00 Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, Valle Chico.

Domingo de Pascua - 5 de abril

9.00 Capilla Santa Maravillas de Jesús.

10.00 Salón comunitario San Juan Pablo II, barrio Antinaco.

10.00 Capilla San Ramón Nonato.

10.00 Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, Valle Chico.

11.00 Capilla Nuestra Señora de Luján.

PARROQUIA SAN NICOLÁS DE BARI

Viernes Santo

16.00 Sede parroquial.

18.00 Capilla Nuestra Señora del Rosario. Vía Crucis.

Sábado Santo

21.00 Vigilia Pascual, Sede parroquial.

Domingo de Pascua

11.00 y 20.00 Sede parroquial.

19.00 Capilla Nuestra Señora del Rosario.

PARROQUIA SAN JORGE

Viernes Santo - 3 de abril

9.00 Capilla San Martín de Porres.

9.00 Capilla Jesús de la Buena Esperanza.

15.00 Sede Parroquial.

18.00 Capilla Medalla Milagrosa.

18.00 Capilla Santa María Magdalena.

21.00 Vía Crucis en la Sede Parroquial.

Sábado Santo - 4 de abril

Misas de Pascua

18.00 Capilla San Martín de Porres.

18.00 Capilla Virgen de la Medalla Milagrosa.

20.00 Vigilia Pascual en la Sede Parroquial.

Domingo de Pascua - 5 de abril

9.00 Capilla Santa María Magdalena.

9.00 Capilla Jesús de la Buena Esperanza.

20.00 Sede Parroquial.

PARROQUIA JESÚS NIÑO

Viernes Santo

8.00 a 12.00 Confesiones.

15.00 Capilla Jesús de la Divina Misericordia. Primer día de la novena al Señor de la Divina Misericordia.

17.30 Sede parroquial.

21.00 Vía Crucis parroquial desde el oratorio Cristo Rey hasta la plaza Bella Vista.

Sábado Santo

8.00 a 12.00 Confesiones.

18.00 Capilla Jesús de la Divina Misericordia. Segundo día de la novena al Señor de la Divina Misericordia.

21.00 Sede parroquial.

Domingo de Pascua

10.00 Capilla Jesús de la Divina Misericordia. Tercer día de la novena al Señor de la Divina Misericordia.

18.00 Oratorio Cristo Rey.

20.00 Sede parroquial.

PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR - VALLE VIEJO

3 de abril: Viernes Santo

15.00 Celebración de la Pasión, Sede Parroquial.

Al finalizar habrá confesiones.

4 de abril: Sábado Santo

21.00 Vigilia Pascual, Sede Parroquial.

5 de abril: Domingo de Pascua de Resurrección

8.00 Pozo El Mistol.

9.00 Sumalao.

10.00 Huaycama.

11.00 Las Tejas.

16.00 Las Esquinas.

18.00 Los Chañaritos.

20.00 Sede Parroquial.

PARROQUIA VIRGEN DE LA MERCED - VILLA DOLORES

3 de abril: Viernes Santo

Lectura de la Pasión. Adoración de la Cruz.

17.00 Capilla San Cayetano, barrio La Antena.

Al finalizar, Vía Crucis con estampas vivientes en el predio de la capilla.

4 de abril: Sábado de Gloria

Confesiones. Vigilia Pascual, Santa Misa.

20.00 Sede parroquial, Villa Dolores.

5 de abril: Domingo de Pascua

Confesiones. Misa de Pascua de Resurrección.

9.00 Capilla Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.

10.30 Capilla San Cayetano, barrio La Antena.

20.00 Sede parroquial, Villa Dolores.

PARROQUIA SAN JOSÉ - PIEDRA BLANCA

3 de abril - Viernes Santo: Celebración de la Pasión del Señor Adoración a la Santa Cruz

15.00 La Tercena. Luego Vía Crucis.

16.30 Sierra Brava. Luego Vía Crucis.

18.00 Sede parroquial San José.

19.00 San Antonio. Luego Vía Crucis.

20.30 Representación de la Pasión en Capilla del Rosario

4 de abril - Sábado Santo: Vigilia Pascual

17.15 Pomancillo Este.

18.30 La Carrera.

19.30 Las Pirquitas.

21.15 Sede parroquial San José.

5 de abril - Domingo de Pascua de Resurrección

Bendición de velas y agua.

9.00 La Tercena.

11.00 La Falda.

20.00 San Antonio.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN - CHUMBICHA

Viernes Santo - 3 de abril

9.00 Laudes, El Caolín.

17.00 Concepción.

19.30 Huillapima.

21.00 Chumbicha.

Sábado Santo - 4 de abril

19.30 Huillapima.

22.00 Chumbicha.

Domingo de Pascua de Resurrección - 5 de abril

18.00 Concepción.

20.00 San Pablo.

PARROQUIA SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN - MIRAFLORES

Viernes 3 de abril - La Pasión del Señor

15.00 Nueva Coneta.

17.00 Sede parroquial, Miraflores.

4 de abril - Sábado de Gloria

18.00 Ongolí.

19.00 Nueva Coneta.

20.30 Sede parroquial, Miraflores.

Domingo 5 de abril - Pascua de Resurrección

19.00 Sede parroquial, Miraflores.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - AMBATO

3 de abril: Viernes Santo

En todas las comunidades se reza el Santo Vía crucis

Celebración de la Pasión del Señor

15.00 La Puerta Banda Norte. Luego Vía Crucis alrededor de la plaza.

17.30 El Rodeo.

20.00 Vía Crucis cantado a la Cruz del pueblo, en La Puerta Banda Norte.

4 de abril: Sábado de Gloria

Santa Misa de Gloria

18.00 El Rodeo.

20.00 La Puerta Banda Norte.

5 de abril: Domingo de Resurrección

Santa Misa de Resurrección

10.00 Las Juntas.

18.00 La Puerta Banda Sur.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - PACLÍN

Viernes 3 de abril - Adoración de la Cruz

15.00 Balcozna de Afuera.

17.00 San Antonio.

19.00 Sede parroquial, La Merced.

20.00 Vía Crucis.

Sábado 4 de abril - Vigilia Pascual

10.00 a 12.00 Confesiones.

18.00 La Higuera.

20.00 Sede parroquial, La Merced.

Domingo 5 de abril - Pascua de Resurrección

9.00 Palo Labrado.

11.00 Balcozna.

17.00 El Rosario.

19.00 La Viña.

PARROQUIA SAN ROQUE - RECREO

3 de abril - Viernes Santo

9.00 a 12.00 Confesiones en Sede parroquial.

15.00 Celebración de la Pasión del Señor en Sede parroquial.

19.00 Vía Crucis por las calles del pueblo.

4 de abril - Sábado Santo

9.00 a 12.00 Confesiones en Sede parroquial.

21.00 Vigilia Pascual en Sede Parroquial.

5 de abril - Domingo de Pascua de Resurrección

9.30 Las Peñas.

11.00 El Jumeal.

18.00 Esquiú.

20.00 Sede parroquial, Recreo.

PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA - BAÑADO DE OVANTA

Viernes Santo - 3 de abril

Confesiones, Sede parroquial Bañado de Ovanta.

15.00 Celebración de la Pasión del Señor, Lavalle.

18.00 Vía Crucis y Celebración de la Pasión del Señor, Los Altos.

19.00 Vía Crucis y Celebración de la Pasión del Señor, Bañado de Ovanta.

20.00 Vía Crucis, Las Cañas.

Sábado de Gloria - 4 de abril

18.30 Santa Misa, Manantiales.

20.00 Santa Misa, Alijilán.

Domingo de Pascua - 5 de abril

9.00 Santa Misa, San Pedro.

10.30 Santa Misa, Lavalle.

18.30 Celebración de la Palabra, Bañado de Ovanta.

20.00 Santa Misa, Los Altos.

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN - ANCASTI

Viernes Santo - 3 de abril

15.00 Sede parroquial, Villa de Ancasti.

18.00 Anquincila.

Sábado Santo - 4 de abril

Vigilia Pascual

18.30 Anquicila.

21.00 Sede parroquial, Villa de Ancasti.

Domingo de Pascua - 5 de abril

10.00 Candelaria.

16.00 Cañada Ipizca.

18.00 El Taco.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE - ICAÑO

Viernes Santo - 3 de abril

15.00 Sede parroquial, Icaño.

17.00 San Antonio.

Sábado Santo - 4 de abril

18.00 Quirós.

20.00 Sede parroquial, Icaño. Bajada de la Virgen del Valle y comienzo del Septenario.

Domingo de Pascua - 5 de abril

10.30 San Antonio.

12.00 Anjuli.

18.00 San Roque.

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN - EL ALTO

Viernes Santo

15.00 La Quebrada.

18.00 Guayamba.

20.00 Villa El Alto.

Sábado Santo - Vigilia Pascual

18.00 Guayamba.

20.00 Villa El Alto.

Domingo de Pascua de Resurrección

10.00 Los Pedraza.

20.00 Tapso.

PARROQUIA SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN

Viernes Santo - 3 de abril

10.00 Confesiones en el Santuario y en la Capilla San Juan Bautista, Londres.

17.00 Celebración de la Pasión del Señor en el Santuario y en la capilla Cristo Pobre en La Aguada, Londres.

19.00 Vía Crucis.

Sábado Santo - 4 de abril

Misa de Gloria

10.00 Confesiones en el Santuario.

17.00 Capilla Nuestra Señora del Valle, Asampay.

19.00 Capilla Inmaculada Concepción, Londres.

20.00 Capilla San Juan Bautista, Pozo de Piedra.

21.00 Santuario.

Llevar botella con agua y velas.

Domingo de Pascua de Resurrección - 5 de abril

10.00 Misa de niños en el Santuario (llevar velas).

10.00 Capilla Nuestra Señora de Lourdes, Las Barrancas.

18.00 Capilla San José, El Shincal.

18.00 Capilla Puerta de San José.

20.00 Santuario.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - HUALFÍN

Viernes Santo - 3 de abril

10.00 Confesiones en la Capilla Señor de los Milagros, Quebrada de Hualfín.

17.00 Celebración de la Pasión del Señor en la Capilla Señor de los Milagros, Quebrada de Hualfín.

Sábado Santo - 4 de abril

Misa de Gloria

9.00 a 11.00 Confesiones en Hualfín.

11.30 a 13.00 Confesiones en Villa Vil.

18.30 Capilla Sagrado Corazón de Jesús, Villa Vil.

21.00 Sede parroquial Nuestra Señora del Rosario, Hualfín.

Llevar botella con agua y velas.

Domingo de Pascua de Resurrección - 5 de abril

10.00 Capilla San Roque, Puerta de Corral.

19.00 Capilla Nuestra Señora del Tránsito, San Fernando.

PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASÍS - ANDALGALÁ

3 de abril - Viernes Santo de la Pasión del Señor

Colecta por Tierra Santa

8.00 Rezo de la Liturgia de las Horas en Sede parroquial.

Confesiones.

15.00 Celebración de la Pasión del Señor en Sede parroquial.

Confesiones.

19.00 Vía Crucis Viviente en Chaquiago.

20.00 Vía Crucis Penitencial en el templo parroquial.

Confesiones.

4 de abril - Sábado Santo de la Sepultura del Señor

8.00 Rezo del Vía Crucis en el Calvario de la Loma de Río La Cañada. Salida desde el templo parroquial.

8.00 Rezo de la Liturgia de las Horas en Sede parroquial.

Confesiones en Sede parroquial.

20.00 Solemne Vigilia Pascual en Sede parroquial.

Llevar velas y agua para bendecir.

5 de abril - Domingo de Pascua de Resurrección del Señor

9.00 Misa en Chaquiago.

11.00 Misa en El Potrero.

18.00 Misa en La Aguada.

20.00 Misa Solemne de Pascua de Resurrección en Sede parroquial.

-EN ACONQUIJA

Domingo de Ramos

9.00 Misa en Agua de las Palomas.

11.00 Misa. Primeras Comuniones en El Lindero.

Jueves Santo

Misa de Institución de la Eucaristía y Lavatorio de los Pies

20.00 Capilla San Isidro Labrador, El Lindero.

Viernes Santo

Celebración de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo

15.00 Capilla San Isidro Labrador, El Lindero.

Sábado Santo

Vigilia Pascual

20.30 Capilla San Isidro Labrador, El Lindero.

Domingo de Pascua

Celebración de la Resurrección del Señor

10.00 Capilla Virgen de Lourdes, Alto de la Junta.

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA - TINOGASTA

TRIDUO PASCUAL

Viernes Santo - 3 de abril

Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo

9.00 Laudes y Confesiones, Sede Parroquial.

10.00 Vía Crucis y confesiones, Vinque.

15.00 Celebración de la Pasión, Sede Parroquial.

15.00 Celebración de la Pasión, Vinque.

20.00 Vía Crucis viviente, plaza principal.

Sábado Santo - 4 de abril

Vigilia Pascual

9.00 Laudes y confesiones, Sede Parroquial.

19.00 Salado.

19.00 El Puesto.

21.00 Santa Rosa.

21.00 Sede Parroquial

Llevar agua y velas para la bendición.

Domingo de Pascua - 5 de abril

Triunfante Resurrección del Señor

9.00 Banda de Lucero.

10.00 Sede Parroquial.

11.00 Copacabana.

18.00 La Puntilla.

20.00 Sede Parroquial.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA - FIAMBALÁ

3 de abril - Viernes santo

9.00 a 12.00 Confesiones, Sede parroquial.

15.00 Celebración de la Pasión, Sede parroquial.

17.30 Vía Crucis, Palo Blanco.

20.00 Vía Crucis desde la iglesia San Pedro hasta la Sede parroquial, Fiambalá.

4 de abril - Sábado Santo

9.00 a 12.00 Confesiones, Sede parroquial.

18.00 Confesiones, Virgen de los Dolores, Medanitos.

19.00 Vigilia Pascual, Virgen de los Dolores, Medanitos.

21.30 Vigilia Pascual, Sede parroquial.

5 de abril - Domingo de Pascua

10.00 Virgen del Valle, Tatón.

20.00 Sede parroquial.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - POMÁN

3 de abril - Viernes Santo - Celebración de la Pasión del Señor

15.00 Villa de Pomán.

17.30 San Miguel.

19.00 El Cerrito, camino a Joyango, con la participación de personal policial.

4 de abril - Sábado Santo - Vigilia Pascual

20.00 Villa de Pomán.

22.30 Sede parroquial, Saujil.

5 de abril - Domingo de Pascua de Resurrección

9.00 Pajonal.

11.00 Mutquín.

19.00 Colana.