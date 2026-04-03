Viernes Santo y, ¿el último día con calor en Catamarca?

El bloqueo atmosférico que le puso calor al recién estrenado otoño, parece haber llegado a su final. Para comprobarlo, luego de una madrugada con una mínima de 23 grados, el resto de la jornada se anuncia con temperaturas agradables y hasta con poco viento.

De hecho, por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura en ascenso hasta los 27 grados. El Innombrable soplará desde el Noroeste, con velocidades de 13 a 22 km/h. Ya hacia la tarde, las condiciones se mantendrán con las mismas condiciones de nubosidad, pero con el pico térmico de la jornada: 34 grados. El viento rotará al Noreste, conservando intensidades similares a la hora anterior.

Ya por la noche, se mantendrá la nubosidad, con una temperatura estimada en 28 grados y vientos rotando otra vez al Noroeste entre 7 y 12 km/h.

En síntesis, se espera un viernes estable, muy caluroso y con nubosidad persistente, sin cambios significativos ni presencia de ráfagas durante toda la jornada.

Lo que se viene

Adelantando el finde, el Servicio Meteorológico Nacional, pronostica un sábado con 27 grados de máximas y tormentas fuertes durante todo el día. Para el domingo, la inestabilidad se calma y además, la máxima será de 19 grados.