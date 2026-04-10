Salud abrió la inscripción para las Residencias 2026 en hospitales públicos de Catamarca

El Ministerio de Salud informó la apertura de las inscripciones para las Residencias 2026, destinadas a profesionales interesados en desarrollar su formación de posgrado en servicio dentro del sistema público provincial. La convocatoria alcanza a los Hospitales Interzonal de Niños Eva Perón, San Juan Bautista y Maternidad Provincial 25 de Mayo, tres instituciones centrales dentro de la estructura sanitaria de Catamarca.

De acuerdo con la información oficial, el período de inscripción se extenderá del 6 al 13 de abril, plazo durante el cual los aspirantes deberán completar tanto la instancia digital como la presentación formal de la documentación requerida. La propuesta está orientada a profesionales de la salud recientemente graduados, quienes podrán acceder a un trayecto de especialización práctica dentro de hospitales públicos, fortaleciendo su capacitación en escenarios reales de atención.

Catamarca tendrá examen propio de residencias

Uno de los aspectos más relevantes de esta convocatoria es que, a partir de este año, la provincia de Catamarca organizará su propio examen de residencias médicas, en un proceso que marca la descentralización del sistema nacional.

La medida redefine el esquema de acceso a las residencias dentro del territorio provincial, estableciendo un mecanismo local para la evaluación de los postulantes que aspiren a incorporarse a las distintas especialidades.

En este marco, se informó que el examen se llevará a cabo el martes 6 de mayo, mientras que la bibliografía oficial ya se encuentra publicada en el portal correspondiente a residencias.

Cómo será el proceso de inscripción

La inscripción se desarrollará en dos etapas complementarias: una instancia en línea y otra presencial. La inscripción digital deberá realizarse a través de la Plataforma de Trámites a Distancia Catamarca (TAD), habilitada para este procedimiento administrativo.

Posteriormente, la formalización presencial se concretará mediante la entrega de la documentación en la Dirección Provincial de Talento Humano e Investigación, ubicada en Chacabuco 169, en el horario de 07 a 13 horas, también entre el 6 y el 13 de abril.

Este esquema busca ordenar el proceso administrativo combinando la carga remota de datos con la verificación física de los documentos respaldatorios.

Especialidades incluidas en la convocatoria

La convocatoria para las Residencias 2026 contempla un amplio abanico de especialidades, distribuidas en tres grandes grupos.

Especialidades Médicas Básicas:

Pediatría

Clínica Médica

Cirugía General

Medicina General y Familiar

Tocoginecología

Terapia Intensiva de Adultos

Cirugía Pediátrica

Especialidades Postbásicas:

Terapia Intensiva Infantil

Neonatología

Hematología

Residencias Multidisciplinarias RISAM Salud Mental Comunitaria y Adicciones:

Psicología

Trabajo Social

Psicopedagogía

Terapia Ocupacional

Enfermería

La amplitud de la oferta refleja la diversidad de áreas contempladas en la formación hospitalaria, incluyendo tanto trayectos clínicos tradicionales como espacios multidisciplinarios orientados a la salud mental comunitaria y las adicciones.

Requisitos para la inscripción al examen único

El Ministerio detalló los requisitos obligatorios que deberán presentar los postulantes para participar del examen:

Ser argentino nativo o por opción. Ser egresado de Universidad Nacional o Universidad autorizada por el Ministerio de Educación de la Nación. Copia de 1ra y 2da hoja del DNI. Certificado Analítico autenticado por la Universidad otorgante, con contabilización de aplazo. Fotocopia autenticada por la Universidad otorgante del título de Médico por ante escribano público autorizado, que podrá presentarse hasta 48 horas antes de la aceptación del cargo. Certificado de antecedentes penales expedido por Policía Provincial. Certificado expedido por el Colegio Médico del o los lugares donde se desempeñó, acreditando no registrar sanciones por transgresión a normas éticas profesionales ni sanciones disciplinarias. Un (1) currículum vitae y dos (2) nominales con fotocopias, debidamente foliadas.

Formación de posgrado en el sistema público

La apertura de esta convocatoria posiciona nuevamente a los hospitales públicos provinciales como espacios de formación profesional de posgrado, dirigidos a quienes buscan consolidar su desarrollo dentro del ámbito sanitario.

Con un sistema de inscripción mixto, un examen provincial propio, múltiples especialidades y requisitos claramente establecidos, el proceso para las Residencias 2026 ya quedó formalmente habilitado para los interesados en continuar su formación en Catamarca.