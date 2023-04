Salud capacitó sobre el uso de los kits de lactancia

El equipo de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, conjuntamente con el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, llevó a cabo una capacitación sobre lactancia y uso de los kits de lactancia entregados por Nación, en las instalaciones del Hogar Warmi.

En esta oportunidad se trabajó con agentes sanitarios de las Áreas Programáticas N°1 y N°2, y referentes territoriales del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, quienes recibieron información sobre los requisitos para acceder a los kits y consejería sobre el uso del mismo.

En este sentido, la referente del Programa 1000 Días, Priscila Carosella, explicó que “durante el encuentro dimos consejería sobre la importancia de la extracción de leche, les explicamos cómo hacerlo de forma manual. Se dio información sobre conservación de la leche y manipulación e higiene de los sacaleches. Asimismo, también se abordó la vuelta al trabajo y todo lo que eso representa para las personas lactantes”.

Cabe mencionar que para impulsar una organización social del cuidado más justa, el Estado, a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad implementa políticas públicas que buscan garantizar el derecho a la lactancia a través de la promoción de la corresponsabilidad de los cuidados y el fortalecimiento de la independencia de mujeres y otras personas gestantes.

La entrega de los kits facilita el sostenimiento de la lactancia exclusiva hasta el sexto mes de vida en circunstancias en las que no se pueda alimentar al lactante directamente al pecho. Esto puede ser debido a actividades productivas, como el trabajo remunerado y no remunerado; o no productivas, como el estudio y actividades recreativas. Además, con esta estrategia se busca favorecer la autonomía de la persona que amamanta y promover la corresponsabilidad social en el sostenimiento de la lactancia.

Para finalizar, es importante hacer hincapié en que el éxito en la lactancia no es responsabilidad exclusiva de la persona que amamanta. Su promoción y apoyo son una responsabilidad colectiva que incluye al Estado a través de los equipos y servicios de salud y las áreas de género- la familia, la comunidad y los lugares de trabajo.