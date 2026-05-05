Salud desplegó un operativo integral en El Quebrachito con controles y vacunación

El Ministerio de Salud de la provincia continúa desarrollando acciones de prevención y promoción de la salud, con especial énfasis en el interior provincial, con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario en todo el territorio. En este marco, días atrás se concretó un operativo de Salud Integral en la localidad de El Quebrachito, en el departamento Santa Rosa.

La intervención estuvo dirigida a los alumnos de la Escuela N°65, donde se desplegó una jornada que combinó controles médicos, actualización de esquemas de vacunación y actividades educativas. Este tipo de operativos forma parte de una estrategia orientada a garantizar el acceso a la salud, especialmente en contextos donde la presencia del sistema sanitario resulta clave.

La actividad se inscribe en una línea de trabajo que busca acercar servicios de salud a comunidades del interior, consolidando un enfoque preventivo que prioriza la detección temprana y el acompañamiento de niñas y niños.

Controles médicos

Durante el operativo sanitario, los equipos de salud realizaron una serie de estudios y controles destinados a evaluar el estado general de los estudiantes. Entre las prácticas llevadas adelante se destacan los electrocardiogramas y la revisión de las Libretas Sanitarias, herramientas fundamentales para el seguimiento de la salud infantil.

Asimismo, se avanzó en la aplicación de vacunas en aquellos casos en los que los esquemas no estaban completos, garantizando el cumplimiento de las inmunizaciones obligatorias. Este aspecto resulta central dentro de las políticas de salud pública, ya que permite prevenir enfermedades y asegurar la cobertura sanitaria de la población escolar.

Estas intervenciones se desarrollaron en un mismo espacio, facilitando el acceso de los alumnos a múltiples servicios de salud en una sola jornada.

Educación sanitaria y prevención

Además de los controles médicos, el operativo incluyó instancias de educación para la salud, orientadas a promover hábitos saludables desde edades tempranas. En este sentido, se brindaron charlas destinadas a los estudiantes sobre temáticas clave para el cuidado diario.

Los contenidos abordados durante la jornada incluyeron:

Higiene personal

Medidas de prevención de enfermedades respiratorias

Estas actividades educativas complementan la atención médica, ya que apuntan a generar conciencia y fomentar prácticas que contribuyan al bienestar general. La incorporación de estos contenidos refuerza el carácter integral del operativo.

Entrega de kits y fortalecimiento del acceso

Como parte de la jornada, también se realizó la entrega de kits de higiene y kits odontológicos a los alumnos. Esta acción tiene como finalidad proporcionar herramientas concretas para el cuidado personal y la salud bucal, aspectos fundamentales en la vida cotidiana.

La distribución de estos elementos se vincula directamente con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de niñas y niños, promoviendo condiciones que favorezcan su desarrollo integral. La entrega de insumos se suma así a las acciones de prevención y control, completando una intervención que abarca distintos aspectos del cuidado sanitario.