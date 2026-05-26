Salud fortalece la detección y abordaje de las Enfermedades Poco Frecuentes pediátricas

Con el objetivo de profundizar el conocimiento médico y mejorar las herramientas de detección y abordaje de las Enfermedades Poco Frecuentes (EPF), el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una Jornada de Capacitación denominada "Actualización en Pediatría sobre Enfermedades Poco Frecuentes (EPF)". La actividad se desarrolló en la Maternidad Provincial 25 de Mayo y estuvo orientada a fortalecer las capacidades del sistema sanitario frente a patologías que presentan baja prevalencia individual, pero que en conjunto impactan en un número significativo de personas y familias.

La propuesta formativa estuvo destinada a personal médico, residentes y profesionales de la salud, quienes participaron de un espacio de actualización centrado en la importancia de la sospecha clínica, el diagnóstico precoz y el abordaje interdisciplinario de estas enfermedades. La jornada buscó brindar herramientas concretas para mejorar la identificación temprana de signos y síntomas que permitan arribar a un diagnóstico oportuno y favorecer una atención integral.

El rol de la formación profesional

Desde el ámbito sanitario se remarcó la relevancia de generar instancias de capacitación continua para fortalecer la respuesta del sistema de salud ante patologías complejas y de difícil diagnóstico. En ese marco, la actualización profesional se presentó como un elemento clave para mejorar la atención pediátrica y ampliar el conocimiento sobre enfermedades que, por su baja frecuencia, requieren una mirada especializada y coordinada entre distintas disciplinas.

La actividad estuvo a cargo de la Dra. Verónica Felipe, médica pediatra de la provincia de Tucumán e integrante de la "Fundación Enhue", organización reconocida por su trabajo y compromiso con la visibilización y el abordaje integral de las Enfermedades Poco Frecuentes.

Durante la jornada se trabajó sobre distintos aspectos vinculados a las EPF, poniendo énfasis en la necesidad de fortalecer la detección temprana y promover estrategias de atención articuladas entre diferentes áreas del sistema sanitario.

Enfermedades de baja prevalencia pero de alto impacto

Uno de los ejes centrales de la capacitación fue la necesidad de visibilizar el impacto que generan estas patologías en pacientes y familias. Si bien las Enfermedades Poco Frecuentes presentan una baja prevalencia en la infancia cuando se analizan individualmente, el conjunto de estas condiciones representa un desafío importante para el sistema de salud debido a la cantidad de personas alcanzadas y a la complejidad de los tratamientos y seguimientos requeridos.

En ese sentido, la jornada apuntó a fortalecer la capacidad de los equipos médicos para reconocer señales tempranas y avanzar hacia diagnósticos más precisos. La sospecha clínica oportuna fue planteada como un factor fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes y facilitar un abordaje adecuado desde etapas iniciales.

Entre los principales objetivos de la capacitación se destacaron:

Fortalecer el conocimiento profesional sobre las Enfermedades Poco Frecuentes.

Brindar herramientas para la sospecha clínica y el diagnóstico precoz.

Promover el abordaje interdisciplinario de las patologías.

Generar espacios de actualización para médicos, residentes y profesionales de la salud.

Visibilizar el impacto de las EPF en niños y familias.

Un abordaje integral y articulado

La presencia de especialistas y referentes vinculados al trabajo sobre Enfermedades Poco Frecuentes permitió avanzar en una instancia de intercambio profesional orientada a mejorar las estrategias de atención. El abordaje interdisciplinario ocupó un lugar central en la capacitación, considerando que estas patologías requieren la intervención coordinada de distintos profesionales de la salud para garantizar diagnósticos y tratamientos adecuados.

La participación de la Fundación Enhue también aportó una mirada vinculada a la visibilización de las EPF y al acompañamiento integral de las personas afectadas. La organización es reconocida por su compromiso en torno a estas enfermedades y por el trabajo sostenido en materia de concientización y formación.

La jornada desarrollada en la Maternidad Provincial 25 de Mayo se enmarcó en las acciones impulsadas para fortalecer las capacidades del sistema sanitario provincial y consolidar herramientas que permitan mejorar la atención pediátrica ante enfermedades complejas y de baja prevalencia.