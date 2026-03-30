Salud llevó a la escuela una charla sobre calidad y consumo responsable del agua

Con el objetivo de generar conciencia sobre el uso y consumo responsable del agua como fuente de vida, el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una charla educativa en la Escuela N°238 "María de las Nieves Medina de Esquiú", ubicada en La Carrera, departamento Fray Mamerto Esquiú.

La actividad se inscribió en una línea de trabajo orientada a fortalecer la educación en salud y ambiente desde edades tempranas, poniendo en el centro un recurso esencial para la vida cotidiana y el bienestar colectivo: el agua.

Bajo el lema "El agua como fuente de vida insustituible", la propuesta buscó promover una mirada consciente sobre la importancia del recurso, no solo en términos de consumo, sino también en relación con su cuidado y uso responsable.

El desarrollo de la charla dentro del ámbito escolar refuerza la dimensión pedagógica de la iniciativa, al acercar contenidos vinculados a la calidad del agua, la salud y el ambiente directamente a niños y niñas en etapa formativa.

Los destinatarios

La jornada estuvo destinada a niños y niñas de 1ro a 6to grado, abarcando así a estudiantes de distintos niveles dentro de la educación primaria.

El trabajo con este rango etario responde a la necesidad de instalar hábitos positivos desde la infancia, en una etapa clave para la incorporación de conductas cotidianas vinculadas al cuidado personal y del entorno.

Entre los principales ejes de la actividad se destacaron el uso responsable del agua, consumo consciente, agua como fuente de vida, relación entre salud y ambiente y construcción de hábitos positivos.

La amplitud de edades permitió que el mensaje alcanzara a una comunidad escolar diversa, consolidando una estrategia de sensibilización que apuesta a la formación de conciencia desde los primeros años.

El rol de Salud y Medio Ambiente

La charla estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Salud y Medio Ambiente, área que impulsó la propuesta bajo un enfoque preventivo y educativo.

La intervención de este organismo provincial pone de relieve la articulación entre salud pública, educación y cuidado ambiental, tres dimensiones que convergen en el abordaje del agua como recurso vital.

El lema elegido, "El agua como fuente de vida insustituible", sintetiza el núcleo conceptual de la actividad: la necesidad de comprender que el agua constituye un elemento esencial e irremplazable para la vida, y que su uso adecuado tiene impacto directo en la salud de la población.