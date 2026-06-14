Salud Mental fortalece estrategias de prevención del suicidio con adolescentes

El Ministerio de Salud de la provincia continúa desarrollando distintas estrategias orientadas a la prevención, promoción y abordaje de problemáticas vinculadas a la salud mental. En ese marco, uno de los ejes de trabajo está centrado en la construcción de herramientas comunitarias que permitan generar espacios de acompañamiento, escucha y detección temprana de situaciones de vulnerabilidad.

Como parte de estas acciones, el equipo del Programa de Abordaje Integral del Suicidio llevó adelante un encuentro de Prevención del Suicidio destinado a estudiantes de la Escuela Secundaria N°47 Ramón S. Castillo, una actividad orientada a fortalecer la participación de las adolescencias en la construcción de entornos de cuidado y acompañamiento mutuo.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la cartera sanitaria provincial, que busca promover prácticas de prevención desde una mirada comunitaria, fomentando la participación activa de distintos actores sociales e institucionales.

La construcción de una cultura del cuidado

Uno de los objetivos centrales de la actividad desarrollada fue promover y construir una cultura del cuidado desde una perspectiva comunitaria. La propuesta apunta a generar herramientas que permitan a las y los adolescentes involucrarse activamente en la observación y escucha de situaciones que puedan representar un riesgo para alguno de sus pares.

Desde esta mirada, la prevención no se limita únicamente a la intervención profesional, sino que incorpora el valor de los vínculos cotidianos y la capacidad de las comunidades educativas para identificar señales de alerta y acompañar a quienes atraviesan momentos de dificultad.

La jornada estuvo orientada a que las adolescencias puedan:

• Participar activamente en espacios de reflexión y prevención.

• Receptar herramientas para la observación de situaciones de riesgo.

• Fortalecer la escucha entre pares.

• Detectar tempranamente posibles situaciones vinculadas al riesgo suicida.

• Reconocer la importancia del acompañamiento comunitario.

La propuesta busca consolidar una red de cuidado en la que estudiantes, instituciones y organismos puedan trabajar de manera articulada frente a problemáticas complejas relacionadas con la salud mental.

El rol de las adolescencias en la detección temprana

Uno de los aspectos destacados de la actividad fue el énfasis puesto en la participación de los propios adolescentes como actores fundamentales dentro de las estrategias de prevención. La iniciativa parte de la premisa de que quienes comparten espacios educativos, experiencias y vínculos cotidianos suelen estar en condiciones de advertir cambios, situaciones de sufrimiento o señales que pueden requerir acompañamiento.

Por ese motivo, la jornada promovió herramientas para que los estudiantes puedan desarrollar una primera observación y escucha de situaciones de riesgo suicida entre sus pares, fortaleciendo la capacidad de respuesta temprana dentro de la comunidad educativa.

Esta perspectiva pone en valor la cercanía y la confianza que suelen existir entre adolescentes, transformándolas en elementos que pueden contribuir a la detección oportuna de situaciones que requieran intervención y apoyo.

Redes institucionales de acompañamiento

Durante el encuentro también se avanzó en la organización y formalización de una red institucional destinada a sostener y acompañar a adolescentes que atraviesen situaciones de crisis vinculadas a la salud mental o riesgo de suicidio.

El trabajo en red constituye uno de los pilares de la estrategia impulsada por el Ministerio de Salud, ya que busca garantizar que las personas que necesiten ayuda puedan acceder a recursos de acompañamiento adecuados.

La construcción de estas redes permite consolidar circuitos de apoyo que involucren tanto a las instituciones educativas como a los organismos vinculados al cuidado de la salud mental.

Difusión de la línea 135 "Salud Mental; Escucha"

En el marco de la actividad también se realizó la difusión de la línea 135 "Salud Mental; Escucha", un recurso de acompañamiento que forma parte de las herramientas disponibles para quienes atraviesan situaciones de crisis o requieren orientación.

La visibilización de este tipo de dispositivos constituye una parte importante de las acciones preventivas, ya que permite acercar información sobre los canales de asistencia existentes y promover su utilización cuando resulte necesario.

El valor del "Cuidado entre Pares"

La jornada también permitió profundizar en el concepto de "Cuidado entre Pares", definido como una estrategia basada en el apoyo mutuo, el respeto y la responsabilidad compartida.

Este enfoque propone que personas con contextos, edades o experiencias similares puedan acompañarse, orientarse y protegerse mutuamente sin la existencia de jerarquías verticales. En este sentido, compañeros de estudio, amigos o colegas se convierten en actores relevantes dentro de las redes de contención y apoyo.

El modelo busca fortalecer vínculos de confianza y solidaridad, promoviendo una participación activa de los propios adolescentes en la construcción de entornos más seguros y atentos a las necesidades de quienes atraviesan situaciones difíciles.