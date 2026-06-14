Orfebres por un día: una experiencia que unió arte y tradición en Pueblo Perdido

Durante el sábado y el domingo, Pueblo Perdido de la Quebrada se transformó en un espacio de encuentro entre la historia, el arte y la participación comunitaria. Allí, un grupo integrado por residentes y turistas aceptó el desafío de convertirse en orfebres por un día, aprendiendo técnicas artesanales y elaborando piezas inspiradas en el legado artístico de la Cultura Aguada.

La actividad, de carácter gratuito, convocó a personas de distintas edades que encontraron en la propuesta una oportunidad para acercarse a una de las expresiones culturales más representativas del pasado prehispánico de la región. El escenario elegido para el desarrollo del taller no fue casual. Pueblo Perdido de la Quebrada es un sitio profundamente vinculado con la historia local y con las comunidades que habitaron ese territorio hace miles de años, entre ellas los creadores de las manifestaciones artísticas que sirvieron de inspiración para la experiencia.

La iniciativa permitió que los participantes no solo conocieran aspectos históricos y culturales relacionados con la metalurgia prehispánica, sino que también experimentaran de manera práctica el proceso de elaboración de piezas artesanales, estableciendo un vínculo directo con saberes que forman parte del patrimonio cultural del territorio.

Aprender haciendo

El taller estuvo a cargo del artesano y docente Agustín Gómez Cicalesi, quien acompañó a los asistentes durante toda la actividad y compartió conocimientos vinculados con las técnicas tradicionales de orfebrería.

A lo largo de tres horas de trabajo, los participantes atravesaron diferentes etapas de aprendizaje. La primera parte consistió en una introducción teórica diseñada para contextualizar históricamente la actividad. Mediante material visual y explicativo, los asistentes pudieron conocer aspectos fundamentales de las prácticas metalúrgicas desarrolladas por las culturas prehispánicas.

Durante esa instancia se abordaron distintos temas relacionados con:

• Las prácticas metalúrgicas prehispánicas.

• Los materiales utilizados en la elaboración de piezas.

• Los diseños tradicionales presentes en el arte ancestral.

• El valor histórico de la orfebrería dentro del territorio andino.

• La importancia de estas expresiones culturales en el actual Noroeste Argentino.

Esta primera aproximación permitió comprender la relevancia histórica de la actividad y brindó herramientas para interpretar los símbolos, las formas y los conceptos presentes en las obras que sirvieron de inspiración para el trabajo posterior.

El momento de crear con las propias manos

Tras la instancia teórica llegó el momento más esperado por muchos de los asistentes. Con los conocimientos adquiridos, comenzaron a trabajar en la elaboración artesanal de una pieza de orfebrería inspirada en los diseños y motivos asociados a la Cultura Aguada.

La actividad permitió que cada participante desarrollara una experiencia directa con los materiales y técnicas propuestas, convirtiendo el aprendizaje en una práctica concreta. El trabajo manual favoreció una comprensión más profunda de los procesos creativos involucrados en la producción artesanal y generó una conexión especial con el patrimonio cultural que dio origen a la propuesta.

A medida que avanzaba el taller, grandes y chicos fueron dando forma a sus creaciones, transformando la experiencia en una actividad participativa donde la historia y el arte se integraron de manera natural.

La satisfacción de compartir y aprender

Al finalizar la jornada, Agustín Gómez Cicalesi expresó su satisfacción por la respuesta obtenida y por el entusiasmo demostrado por quienes participaron del taller.

"Quedo súper contento con la participación de la gente y ellos también estuvieron muy agradecidos por la oportunidad de aprender orfebrería y crear algo tan lindo con sus propias manos. Unas pequeñas se fueron felices usando sus aritos de serpiente", señaló el artesano y docente al concluir la actividad.

Sus palabras reflejaron el clima que predominó durante el encuentro, marcado por el interés de los asistentes, la curiosidad por descubrir técnicas tradicionales y la satisfacción de concretar una pieza artesanal propia.

La experiencia permitió que personas de distintas edades compartieran un mismo espacio de aprendizaje, fortaleciendo el carácter inclusivo y participativo de la propuesta.

Pueblo Perdido como escenario de la memoria y la creación

El desarrollo del taller en Pueblo Perdido de la Quebrada aportó un significado especial a la experiencia. En ese mismo espacio donde habitaron los creadores de aquellas expresiones artísticas ancestrales, los participantes tuvieron la posibilidad de recrear técnicas y procesos inspirados en ese legado cultural.

La combinación entre conocimiento histórico, práctica artesanal y participación comunitaria convirtió al encuentro en una propuesta que trascendió la enseñanza de una técnica específica. Durante dos jornadas, residentes y visitantes compartieron una experiencia que acercó el pasado al presente a través del arte, permitiendo que la memoria cultural de Catamarca se expresara mediante la creatividad y el trabajo manual.

Con una importante participación de público y una respuesta positiva de quienes se sumaron a la iniciativa, el taller de orfebrería inspirado en la Cultura Aguada logró cumplir su propósito de acercar el patrimonio a la comunidad, generando un espacio donde la historia pudo ser conocida, comprendida y también creada con las propias manos.