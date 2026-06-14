Salud refuerza las recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Con la llegada de los días fríos y el incremento en el uso de sistemas de calefacción dentro de los hogares, el Ministerio de Salud de la provincia volvió a insistir en la necesidad de reforzar las medidas de prevención para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, una problemática que suele incrementarse durante la temporada invernal.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la prevención constituye la herramienta más importante para evitar este tipo de incidentes, al tiempo que solicitaron a la comunidad prestar especial atención al estado y funcionamiento de los artefactos utilizados para calefaccionar los ambientes.

Los profesionales de Salud recordaron que todas las intoxicaciones por monóxido de carbono son evitables y señalaron que los riesgos aumentan durante las épocas de bajas temperaturas debido a una combinación de factores que favorecen la acumulación de gases tóxicos en el interior de las viviendas.

Por qué aumentan los casos durante el invierno

El Ministerio explicó que los episodios de intoxicación suelen registrarse con mayor frecuencia en los meses más fríos porque aumenta el uso de calefactores y otros dispositivos destinados a mantener la temperatura de los hogares.

A ello se suma una práctica habitual durante el invierno: mantener cerradas puertas y ventanas para conservar el calor. Esta situación reduce la circulación de aire fresco y dificulta la salida de los gases tóxicos que pueden acumularse dentro de los ambientes cerrados.

Según indicaron los especialistas, la falta de ventilación adecuada constituye uno de los factores más importantes a la hora de generar condiciones propicias para este tipo de intoxicaciones.

Qué es el monóxido de carbono

Las autoridades sanitarias explicaron que el monóxido de carbono es un gas altamente tóxico tanto para las personas como para los animales. Su peligrosidad radica en que ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa directamente a la sangre. Una vez incorporado, ocupa el lugar que normalmente corresponde al oxígeno, reduciendo la capacidad de transporte de este elemento esencial para el funcionamiento del cuerpo.

Como consecuencia, las células no pueden utilizar adecuadamente el oxígeno que reciben, provocando una disminución en la oxigenación de los tejidos. Esta falta de oxígeno afecta principalmente a órganos vitales como:

• El cerebro.

• El corazón.

El impacto sobre estos órganos puede generar distintos cuadros clínicos que varían en gravedad según el nivel de exposición y el tiempo durante el cual la persona haya permanecido en contacto con el gas.

Los síntomas que pueden presentarse

El Ministerio de Salud detalló los síntomas que pueden aparecer ante una intoxicación por monóxido de carbono, diferenciándolos según el grado de afectación.

Intoxicación leve:

• Dolor de cabeza.

• Náuseas.

• Vómitos.

• Mareos.

Intoxicación moderada:

• Confusión.

• Visión borrosa.

• Falta de coordinación.

• Falta de fuerza.

• Palpitaciones.

• Irritabilidad.

• Falta de tonicidad muscular.

Intoxicación grave:

• Pérdida de conciencia.

• Coma.

• Convulsiones.

• Hipotensión.

• Arritmias.

• Infarto de miocardio.

La cartera sanitaria destacó la importancia de reconocer estos signos de alerta para actuar de manera inmediata y reducir las consecuencias que puede ocasionar la exposición al gas.

Qué hacer ante una posible intoxicación

Frente a la presencia de síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono, los profesionales de Salud recomendaron actuar con rapidez. Las medidas indicadas son:

• Ventilar inmediatamente la habitación.

• Abrir puertas y ventanas para permitir la circulación de aire.

• Salir del ambiente afectado.

• Concurrir al hospital más cercano para recibir atención médica.

Estas acciones resultan fundamentales para interrumpir la exposición al gas y facilitar una evaluación médica oportuna.

Las principales medidas de prevención

Además de identificar los síntomas y saber cómo actuar ante una emergencia, el Ministerio de Salud insistió en la importancia de adoptar hábitos preventivos para evitar este tipo de episodios.

Entre las recomendaciones difundidas se encuentran:

• Controlar periódicamente las instalaciones y verificar el correcto funcionamiento de los artefactos.

• Mantener los ambientes adecuadamente ventilados.

• No dormir con brasas o llamas encendidas dentro de la vivienda.

• Apagar siempre brasas o llamas fuera de la casa.

• No utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar ambientes.

Asimismo, las autoridades recordaron que el calefón no debe instalarse en baños ni en espacios cerrados o con ventilación insuficiente.

También advirtieron sobre el uso de motores a combustión, indicando que no deben encenderse grupos electrógenos, motosierras u otros equipos similares en ambientes cerrados, sótanos o garajes.

La importancia de la ventilación y el control de los artefactos

El mensaje difundido por el Ministerio de Salud pone el foco en una idea central: las intoxicaciones por monóxido de carbono pueden prevenirse. Para ello, el mantenimiento adecuado de los artefactos, la correcta ventilación de los ambientes y el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad resultan fundamentales.

En un contexto marcado por las bajas temperaturas y el incremento del uso de sistemas de calefacción, las autoridades sanitarias insistieron en extremar los cuidados dentro de los hogares y adoptar todas las medidas necesarias para evitar la acumulación de este gas tóxico, cuya exposición puede tener consecuencias graves para la salud.