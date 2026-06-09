Salud Mental fortalece la formación de acompañantes comunitarios

El Ministerio de Salud de la provincia continúa avanzando con la formación de acompañantes comunitarios en distintos puntos del territorio provincial, una iniciativa orientada a fortalecer las herramientas de prevención y abordaje de los consumos problemáticos desde una mirada integral y comunitaria.

La propuesta tiene como objetivo principal generar espacios de sensibilización y capacitación para promover estrategias de cuidado, acompañamiento y contención que permitan abordar esta problemática desde una perspectiva centrada en la participación de la comunidad y el compromiso de distintos sectores sociales.

En ese marco, se concretó el Primer Módulo de Formación de Acompañantes Comunitarios en Prevención de Consumos Problemáticos en la localidad de Pomán, una actividad que reunió a representantes de diversas instituciones y organismos vinculados con la promoción del bienestar social.

La capacitación forma parte de una política que busca ampliar la red de personas capacitadas para acompañar procesos comunitarios relacionados con la prevención de los consumos problemáticos, fortaleciendo la presencia territorial y la articulación entre distintos actores.

Un trabajo articulado entre organismos e instituciones

La realización de esta primera instancia de formación fue posible a través de un trabajo articulado entre diferentes organismos e instituciones de la comunidad.

La actividad se desarrolló de manera conjunta con:

• El Área Programática.

• El Municipio de Pomán.

• La Mesa Intersectorial de Prevención en Salud Mental de Pomán.

Esta articulación permitió reunir a referentes de diversos ámbitos con el propósito de compartir herramientas, experiencias y estrategias destinadas a fortalecer la prevención y el acompañamiento comunitario.

La propuesta pone de manifiesto la importancia del trabajo coordinado entre organismos estatales, instituciones educativas, organizaciones sociales y sectores vinculados a la salud y la seguridad para construir respuestas integrales frente a los consumos problemáticos.

Compromiso con el bienestar social

La jornada estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Prevención en Salud Mental, a través del Programa Provincial de Prevención de Consumos Problemáticos, organismo responsable de impulsar estas acciones de capacitación y sensibilización en distintos puntos de la provincia. Del encuentro participaron actores provenientes de múltiples sectores de la comunidad, reflejando el carácter amplio e intersectorial de la iniciativa.

Entre los asistentes se encontraban:

• Directivos de instituciones educativas.

• Docentes.

• Referentes de organizaciones.

• Profesionales de la salud.

• Miembros de las fuerzas de seguridad.

• Representantes de distintos sectores comprometidos con el bienestar social.

La diversidad de los participantes permitió generar un espacio de intercambio entre personas que, desde diferentes ámbitos de actuación, tienen contacto directo con situaciones vinculadas a los consumos problemáticos y cumplen un rol relevante dentro de sus comunidades.

Sensibilización y acompañamiento como ejes centrales

La formación de acompañantes comunitarios se orienta a fortalecer la comprensión de los consumos problemáticos desde una perspectiva que prioriza el cuidado y el acompañamiento de las personas.

En ese sentido, la capacitación apunta a brindar herramientas que permitan reconocer la importancia de las redes comunitarias y del trabajo conjunto entre instituciones para desarrollar acciones preventivas y estrategias de apoyo.

La propuesta impulsada por el Ministerio de Salud se inscribe dentro de una línea de trabajo que promueve la construcción de respuestas comunitarias, favoreciendo la participación activa de referentes locales y actores sociales comprometidos con la salud mental y el bienestar colectivo.

A través de estos espacios de formación, se busca consolidar capacidades en los territorios y fortalecer vínculos entre quienes desarrollan tareas de acompañamiento en ámbitos educativos, sanitarios, comunitarios y sociales.

Próxima instancia de capacitación

El proceso de formación continuará durante las próximas semanas con una nueva jornada destinada a completar el trayecto previsto para los participantes.

Según se informó, el segundo y último módulo de la capacitación se llevará a cabo el próximo 25 de junio, oportunidad en la que se dará continuidad a los contenidos y herramientas abordados durante la primera instancia desarrollada en Pomán.

De esta manera, el Ministerio de Salud de la provincia continúa impulsando acciones orientadas a la prevención de los consumos problemáticos mediante la capacitación de acompañantes comunitarios, promoviendo estrategias de cuidado, sensibilización y acompañamiento construidas desde una perspectiva comunitaria y con la participación de múltiples actores comprometidos con el bienestar social.