Salud reforzó el equipamiento de hospitales de Belén, Andalgalá y Tinogasta

Con el objetivo de fortalecer el sistema público de salud y acompañar a cada establecimiento con los recursos necesarios para mejorar tanto las condiciones de trabajo de los equipos sanitarios como la atención que se brinda diariamente, el Ministerio de Salud de la provincia concretó una nueva entrega de bienes en el interior provincial.

La actividad se desarrolló en el Hospital "Dr. Segundo Enrique Muñiz" de Belén, establecimiento que fue elegido como sede para la entrega de bienes y equipamiento destinados a distintos centros de salud de Belén, Andalgalá y Tinogasta.

Los recursos fueron obtenidos y distribuidos a través del Programa SUMAR+, el Recupero de Gastos Hospitalarios y otras acciones orientadas al fortalecimiento de la red sanitaria provincial. De esta manera, la entrega se inscribe en una estrategia que busca acompañar las necesidades de los establecimientos de salud y brindar herramientas que permitan sostener y mejorar el trabajo cotidiano.

La incorporación de equipamiento alcanza distintos aspectos del funcionamiento de los centros sanitarios. Desde elementos destinados a las condiciones generales de los espacios de trabajo hasta tecnología vinculada específicamente con la atención y la respuesta ante situaciones críticas.

Recursos provenientes de distintas líneas de fortalecimiento

Durante la entrega, la secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Dra. Daniela Ayala, destacó que los bienes distribuidos son el resultado de diferentes líneas de trabajo desarrolladas dentro del sistema sanitario.

La funcionaria expresó: "Esta entrega de bienes es el resultado del trabajo en el Programa SUMAR+, Recupero de Gastos Hospitalarios y el fortalecimiento de la Línea Cardiológica".

En ese sentido, Ayala valoró especialmente el compromiso del personal de salud con las herramientas y programas que permiten fortalecer el funcionamiento de los establecimientos. "Es muy grato ver que el personal está comprometido con esta tarea", señaló, al referirse particularmente al Programa SUMAR+ y a su aporte al trabajo diario.

Según explicó, el programa permite fortalecer con bienes el trabajo cotidiano a través de diferentes líneas de cuidado, generando condiciones que contribuyen a mejorar la capacidad de atención de los centros sanitarios.

La secretaria remarcó que estas herramientas brindan la posibilidad de fortalecer la atención de los pacientes que llegan a los centros de salud, vinculando los recursos incorporados con las necesidades concretas de quienes recurren diariamente al sistema público.

Acondicionadores, mobiliario y tecnología

La nueva entrega contempló una variedad de bienes destinados a mejorar diferentes áreas y necesidades de los establecimientos sanitarios. Entre los elementos distribuidos se encuentran:

Acondicionadores de aire.

Sillas.

Sillones de oficina.

Armarios metálicos.

Computadoras.

Un cardiodesfibrilador.

El conjunto de recursos comprende tanto mobiliario y elementos destinados a las condiciones de trabajo como equipamiento tecnológico y sanitario.

Los acondicionadores de aire, sillas, sillones de oficina y armarios metálicos forman parte de los bienes destinados al funcionamiento cotidiano de los establecimientos. A ellos se suman las computadoras, que amplían los recursos disponibles para las tareas que requieren equipamiento informático. Dentro de la entrega también se incorporó un cardiodesfibrilador, elemento de particular relevancia dentro de la denominada Línea Cardiológica mencionada por la secretaria de Planificación y Gestión en Salud.

Un cardiodesfibrilador para situaciones críticas

La incorporación del cardiodesfibrilador constituye uno de los componentes específicos de la entrega vinculados con la atención ante situaciones críticas. De acuerdo con la información proporcionada, este equipamiento permite ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y forma parte del objetivo de continuar acortando distancias en el acceso a la atención sanitaria.

La disponibilidad de este recurso se integra, de este modo, a las acciones de fortalecimiento de la red sanitaria provincial y al trabajo relacionado con la Línea Cardiológica. Su incorporación se presenta como una herramienta para mejorar la capacidad de respuesta de los establecimientos ante circunstancias que requieren una intervención específica.

La entrega reúne así recursos de diferentes características, pero con un objetivo común: fortalecer las condiciones de atención y el trabajo de los equipos de salud en el interior provincial.

Belén, Andalgalá y Tinogasta

La distribución realizada en el Hospital "Dr. Segundo Enrique Muñiz" de Belén tuvo como destinatarios a centros de salud de tres departamentos del interior provincial: Belén, Andalgalá y Tinogasta.

La entrega representa, de acuerdo con el objetivo planteado por el Ministerio de Salud, una forma de acompañar a los establecimientos sanitarios mediante bienes y equipamiento que permitan responder a las necesidades del trabajo diario. El fortalecimiento de la red sanitaria aparece así vinculado no solamente con la incorporación de equipamiento específico, sino también con la disponibilidad de recursos que contribuyan al funcionamiento cotidiano de los espacios donde se desarrolla la atención.

En este marco, el Programa SUMAR+, el Recupero de Gastos Hospitalarios, el fortalecimiento de la Línea Cardiológica y otras acciones de fortalecimiento de la red provincial confluyen en una nueva entrega de bienes para establecimientos del interior.

Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el acceso

La iniciativa tiene como propósito acompañar a cada establecimiento con recursos que permitan mejorar las condiciones en las que trabajan los equipos de salud y, a partir de ello, la atención que reciben diariamente los pacientes.

La secretaria Daniela Ayala vinculó la entrega con el compromiso del personal y con el aporte del Programa SUMAR+ mediante distintas líneas de cuidado. En su definición, estos recursos brindan la posibilidad de fortalecerse para la atención de los pacientes que llegan a los centros de salud.

El equipamiento entregado combina elementos de uso cotidiano, mobiliario, tecnología informática y un recurso destinado a la respuesta ante situaciones críticas. En conjunto, estos bienes forman parte de las acciones orientadas a continuar acortando distancias en el acceso a la atención sanitaria.

La nueva entrega realizada en Belén, con bienes destinados a centros de salud de Belén, Andalgalá y Tinogasta, se presenta de esta manera como una nueva acción de fortalecimiento del sistema público de salud en el interior provincial, con recursos provenientes de diferentes programas y líneas de trabajo y con el foco puesto en las condiciones de trabajo de los equipos sanitarios y en la atención diaria de los pacientes.