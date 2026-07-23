Saúl Suarez ganó el premio al Mejor Poncho 2026 con una prenda 100% de vicuña

En el marco de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, este jueves 23 de julio se desarrolló el tradicional acto de premiación del Concurso de Artesanías y de Poncho Diseño, una de las instancias más representativas de la celebración, destinada a reconocer el talento, la excelencia y el compromiso de los artesanos y diseñadores que preservan las técnicas tradicionales y proyectan el patrimonio cultural hacia las nuevas generaciones.

La ceremonia tuvo lugar en el Pabellón de Turismo del Predio Ferial Catamarca y reunió a autoridades provinciales, artesanos, diseñadores, representantes de instituciones culturales y público en general. Participaron el gobernador Raúl Jalil; la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán; la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín; la secretaria de Turismo, Evangelina Quarín; el director Provincial de Artesanías, Gonzalo Cancino; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; el presidente de CAMYEN, José Barrera Albarracín; además de diputados provinciales y numerosos asistentes.

Laguna Blanca, otra vez

El momento más esperado de la jornada fue la entrega del Premio Adquisición al Mejor Poncho Catamarqueño, distinción que nuevamente quedó en manos de un tejedor de Laguna Blanca, departamento Belén, reafirmando el prestigio de esa localidad como uno de los principales centros de producción de ponchos artesanales de la provincia.

El máximo reconocimiento fue para Saúl Albino Suárez, quien presentó un poncho ojo de perdiz con guardas en una sola pieza y rapacejo doble, confeccionado íntegramente con fibra de vicuña 100% y tejido en telar criollo.

La pieza posee una característica que refleja el nivel de trabajo artesanal alcanzado: pesa apenas 490 gramos y demandó entre cuatro y cinco meses de elaboración, contemplando todas las etapas del proceso, desde el hilado de la fibra hasta su terminación. La obra representa la dedicación, la precisión y el conocimiento transmitido de generación en generación dentro de la tradición textil catamarqueña.

El premio fue entregado por el gobernador Raúl Jalil y la ministra Daiana Roldán, quienes felicitaron al artesano por la calidad de su trabajo y destacaron el valor de la artesanía textil como uno de los principales patrimonios culturales de Catamarca.

Tras recibir la distinción, Suárez expresó su emoción por el reconocimiento.

"Este poncho está diseñado con ojo de perdiz y lo hice con tres colores blanco, marrón y beige y me llevó cuatro a cinco meses. Es una técnica que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero ahora la estamos realizando en vicuña. Hoy me tocó ganar y estoy muy contento, me siento muy agradecido. Se lo dedico a toda mi familia, a mis hermanos, a mi mamá y a mi papá", manifestó el artesano, quien ocupa el stand 11 D del Pabellón de Artesanías 2 Aldacira Flores.

Trayectoria y a las nuevas generaciones

Durante la ceremonia también fueron distinguidos quienes han dedicado años al desarrollo y preservación de los oficios artesanales.

Los Premios a la Trayectoria fueron otorgados a la tejedora en fibra de vicuña Guillermina Zárate, de Fray Mamerto Esquiú, y al tejedor de tapices Bernardo Ocampo, de Santa María.

Asimismo, el Premio Estímulo Joven Catamarqueño fue para la tejedora María Elena Gutiérrez, de Belén, mientras que el jurado también reconoció las obras sobresalientes en los distintos rubros del Concurso de Artesanías, valorando el dominio técnico, la calidad de ejecución, la creatividad, la innovación y el aporte de cada pieza al patrimonio cultural e identitario.

Los reconocimientos alcanzaron a artesanos provenientes de Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán, reafirmando el carácter federal de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y consolidando a la muestra artesanal como uno de los espacios de encuentro, intercambio y promoción de los saberes tradicionales más importantes del país.

Poncho Diseño volvió a destacar la innovación

La ceremonia también puso en valor el crecimiento de Poncho Diseño, espacio que volvió a consolidarse como una plataforma para el diseño de autor, donde convergen la innovación, la producción contemporánea y las técnicas artesanales.

En esta edición fueron distinguidas las categorías Producto Creativo, Producto Innovador, Mejor Stand y Producto con Impacto Social/Sostenible, reconociendo propuestas que sobresalieron por su originalidad, identidad, sustentabilidad y calidad de ejecución.

Con esta nueva entrega de premios, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volvió a destacar el patrimonio artesanal de Catamarca y del país, reconociendo el trabajo de quienes, a través de sus manos y sus saberes, mantienen vigente una tradición que constituye uno de los mayores orgullos de la provincia.

Todos los premiados

Premios Artesanías

Premio Adquisición al Mejor Poncho Catamarqueño: Saúl Albino Suárez (Belén, Catamarca).

Saúl Albino Suárez (Belén, Catamarca). Premio Estímulo Joven Catamarqueño: María Elena Gutiérrez (Belén, Catamarca).

María Elena Gutiérrez (Belén, Catamarca). Premio a la Trayectoria: Guillermina Zárate (artesana en vicuña, Fray Mamerto Esquiú) y Bernardo Ocampo (tejedor de tapices, Santa María).

Guillermina Zárate (artesana en vicuña, Fray Mamerto Esquiú) y Bernardo Ocampo (tejedor de tapices, Santa María). Metal - Orfebrería: Miguel Adrián Reynoso (San Fernando del Valle de Catamarca).

Miguel Adrián Reynoso (San Fernando del Valle de Catamarca). Metal - Cuchillería: Javier Eugenio Martín (Sumalao, Valle Viejo, Catamarca).

Javier Eugenio Martín (Sumalao, Valle Viejo, Catamarca). Metal - Filigrana: Olguín Sosa Juárez (Rosario, Santa Fe).

Olguín Sosa Juárez (Rosario, Santa Fe). Fibra Vegetal: Roxana Marisa Sánchez (La Tercena, Fray Mamerto Esquiú, Catamarca).

Roxana Marisa Sánchez (La Tercena, Fray Mamerto Esquiú, Catamarca). Piedra - Imaginería/Talla: César Ramos (Andalgalá, Catamarca).

César Ramos (Andalgalá, Catamarca). Piedra - Lapidación: Orlando Omar Oviedo (San Fernando del Valle de Catamarca).

Orlando Omar Oviedo (San Fernando del Valle de Catamarca). Cuero - Marroquinería: Sandra Silvia Villanueva (Paraná, Entre Ríos).

Sandra Silvia Villanueva (Paraná, Entre Ríos). Cuero - Talabartería/Soguería: Jorge Luis Rito Vera (Villa de Ojo de Agua, Santiago del Estero).

Jorge Luis Rito Vera (Villa de Ojo de Agua, Santiago del Estero). Fibra Animal - Fibra de Vicuña: Yamil Gutiérrez (Londres, Belén, Catamarca).

Yamil Gutiérrez (Londres, Belén, Catamarca). Fibra Animal - Lana de Oveja: Fernanda del Valle Saracho (Belén, Catamarca).

Fernanda del Valle Saracho (Belén, Catamarca). Fibra Animal - Fibra de Llama: Patricia Isabel Morales (Los Nacimientos, Antofagasta de la Sierra, Catamarca).

Patricia Isabel Morales (Los Nacimientos, Antofagasta de la Sierra, Catamarca). Fibra Animal - Fieltro: Silvia Beatriz Santana (Guaymallén, Mendoza).

Silvia Beatriz Santana (Guaymallén, Mendoza). Fibra Animal - Otras Fibras: Fátima Zabala Delgado (Belén, Catamarca).

Fátima Zabala Delgado (Belén, Catamarca). Arcilla - Rescate "María Fernanda Cauterucci": Aylen Rocío Pereyra (San Fernando del Valle de Catamarca).

Aylen Rocío Pereyra (San Fernando del Valle de Catamarca). Arcilla - Proyección: Héber Eduardo Casal (San Antonio, Fray Mamerto Esquiú, Catamarca).

Héber Eduardo Casal (San Antonio, Fray Mamerto Esquiú, Catamarca). Arcilla - Contemporánea: Bárbara Torrez Gareis (Paraná, Entre Ríos).

Bárbara Torrez Gareis (Paraná, Entre Ríos). Asta y Hueso: Gabriel Gustavo Barado (Punilla, Córdoba).

Gabriel Gustavo Barado (Punilla, Córdoba). Madera, Caña y Calabaza - Premio "Néstor David Lagoria": Julio César Barrios (Colón, Entre Ríos).

Julio César Barrios (Colón, Entre Ríos). Vidrio: Norma Beatriz Albornoz (Diamante, Entre Ríos).

Norma Beatriz Albornoz (Diamante, Entre Ríos). Otros Materiales: Jorge Smith (Córdoba).

Jorge Smith (Córdoba). Instrumentos Musicales: Alberto José Merlino (San Justo, Córdoba).

Alberto José Merlino (San Justo, Córdoba). Joyería: Darío Sergio Fariña.

Premios Poncho Diseño