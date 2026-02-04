  • Dólar
Scones rellenos: la versión express que se hace en 20 minutos

Con crema de almendras y frutillas frescas, esta receta transforma al scone clásico en una opción completa, rápida y sin necesidad de untables.

4 Febrero de 2026 09.48

La versión tradicional del scone, seca y pensada solo como acompañamiento, empieza a quedar atrás. En su lugar, gana terreno una propuesta más actual y funcional: scones rellenos, con mejor textura y sabor, listos en apenas 20 minutos y sin técnicas complicadas.

Esta receta combina una masa simple con un relleno húmedo de crema de almendras y frutillas frescas, lo que convierte a cada unidad en una pieza autosuficiente, ideal para la merienda o el desayuno. No hace falta sumar mermeladas ni quesos: el relleno ya cumple ese rol.

Además, responde a una tendencia clara en la cocina casera: preparaciones rápidas, con ingredientes accesibles y resultados más completos, aprovechando frutas de estación.

Ingredientes (para 6 unidades)

  • 250 g de harina común
  • 50 g de azúcar
  • 10 g de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 80 g de manteca fría
  • 120 ml de crema de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 g de crema de almendras
  • 150 g de frutillas frescas
  • 1 huevo (para pincelar)
  • Azúcar extra para la superficie

Paso a paso

  1. Mezclar en un bowl amplio la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal.
  2. Agregar la manteca fría en cubos pequeños y trabajar con las manos hasta lograr una textura arenosa.
  3. Incorporar la crema de leche y la esencia de vainilla, y unir sin amasar de más hasta formar una masa blanda.
  4. Estirar la masa sobre una superficie apenas enharinada.
  5. Colocar la crema de almendras y las frutillas cortadas en el centro.
  6. Plegar la masa para encerrar el relleno y presionar suavemente.
  7. Cortar los scones y colocarlos en una placa para horno.
  8. Pincelar con huevo, espolvorear con azúcar y hornear a temperatura alta durante unos 15 minutos, hasta que estén dorados.

Cómo personalizar la receta

  • La crema de almendras puede reemplazarse por pasta de maní, crema de avellanas o ricota endulzada.
  • En lugar de frutillas, funcionan bien duraznos, manzanas salteadas o frutos rojos, siempre en cantidades moderadas para evitar exceso de humedad.
  • A la masa base se le puede sumar ralladura de limón o naranja, canela, cardamomo o semillas en la superficie para variar el perfil de sabor sin modificar el proceso.
