Se cumple el paro de la UTA en Catamarca por falta de pago de salarios

Desde la medianoche se cumple en Catamarca el paro de choferes de corta y media distancia convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca-La Rioja.

La medida de fuerza tiene una duración de 24 horas y responde al reclamo por el pago de los haberes correspondientes al mes de enero y, en algunos casos, del aguinaldo.

Desde las empresas del sector argumentaron que la demora en los pagos se debe a la falta de efectivización de los subsidios por parte del Gobierno.

No obstante, desde el gremio aclararon que la medida no alcanza a aquellas firmas que hayan cumplido con sus obligaciones salariales y remarcaron que "empresa que paga, trabaja".