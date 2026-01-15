Se derrumbó una vivienda en La Puntilla: trabajan en el despeje de la Ruta 60

Un derrumbe ocurrido en la localidad de La Puntilla, departamento Tinogasta, generó este jueves una situación de riesgo sobre la Ruta Nacional 60, una de las principales vías de comunicación del oeste catamarqueño. Una antigua vivienda que se encontraba deshabitada colapsó parcialmente y parte de su estructura quedó sobre la calzada, lo que obligó a implementar un operativo preventivo y a restringir la circulación en el sector afectado.

El episodio se registró a la altura del kilómetro 1315 de la Ruta Nacional 60, en el tramo La Puntilla-Tinogasta, en un sector conocido popularmente como la "curva del cañaveral". Se trata de una zona de tránsito frecuente, tanto para vehículos particulares como para transporte de carga y turismo, lo que incrementó la preocupación de las autoridades por la seguridad vial.

Según se informó oficialmente, la vivienda siniestrada era una vieja casona que no se encontraba habitada. Por causas que aún no fueron precisadas, la estructura cedió y parte de los escombros terminó ocupando una porción de la calzada, reduciendo el espacio disponible para la circulación vehicular. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños a vehículos al momento del derrumbe.

Tras el colapso, personal de Defensa Civil se hizo presente en el lugar para evaluar la situación y coordinar las primeras acciones de seguridad. En paralelo, Catamarca Vialidad Nacional emitió un comunicado dirigido a los usuarios de la Ruta Nacional 60, en el que advirtió sobre la necesidad de transitar con extrema precaución por el sector afectado.

Desde el organismo se indicó que personal de la zona y de la sobrestantía local se encuentra trabajando en el retiro de escombros y en las tareas de despeje de la calzada, con el objetivo de restablecer la normal circulación en el menor tiempo posible. No obstante, mientras se desarrollan estos trabajos, se mantienen medidas preventivas para evitar accidentes.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar estrictamente la señalización dispuesta en el lugar, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal que trabaja sobre la ruta. Además, no se descarta la implementación de desvíos momentáneos o cortes parciales si las tareas de remoción así lo requieren.

El derrumbe volvió a poner en evidencia los riesgos que representan las construcciones antiguas en estado de abandono, especialmente cuando se encuentran en cercanías de rutas nacionales o zonas de tránsito intenso. En este sentido, se remarcó la importancia de realizar relevamientos periódicos y acciones preventivas para evitar situaciones que puedan poner en peligro a la población.

Desde Vialidad Nacional se informó que los trabajos continuarán hasta asegurar la total remoción de los restos de la vivienda y la estabilidad del sector afectado. Asimismo, se recomendó a quienes deban circular por el tramo La Puntilla-Tinogasta mantenerse informados a través de los canales oficiales y, en la medida de lo posible, planificar los viajes con antelación.

Mientras tanto, el tránsito permanece habilitado con precaución en la zona del derrumbe, bajo un esquema de control y señalización preventiva que busca minimizar riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios de la Ruta Nacional 60.