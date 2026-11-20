La cartera educativa de Catamarca salió al cruce del reclamo presentado por el SIDCA, uno de los gremios docentes de la provincia, que este viernes solicitó la reapertura de las asambleas para la cobertura de cargos. En respuesta a ese planteo, el Gobierno provincial difundió los resultados alcanzados mediante el nuevo sistema de designaciones y destacó que, en poco más de tres meses, se logró cubrir 1.615 cargos docentes en 334 establecimientos distribuidos en los 16 departamentos.

Los datos corresponden al funcionamiento del Sistema para la Cobertura de Cargos Docentes y Carga de Novedades (SCCN), implementado para agilizar las designaciones y contribuir a garantizar la continuidad de la enseñanza en las instituciones educativas.

De acuerdo con la información oficial, entre agosto y noviembre se realizaron 24 asambleas docentes, durante las cuales se ofrecieron 1.826 cargos correspondientes a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. De ese total, 1.615 fueron cubiertos, una proporción cercana al 90% de las vacantes ofrecidas.

La difusión de estas cifras se produjo en un contexto de reclamo sindical por la reapertura de las instancias de cobertura. Frente a ese pedido, la cartera educativa puso el acento en los resultados del procedimiento aplicado durante los últimos meses y en la cantidad de cargos que pudieron ser cubiertos en establecimientos de toda la provincia.

En tres meses se triplicaron las asambleas de todo 2025

Uno de los indicadores destacados por Educación fue la cantidad de asambleas realizadas desde la puesta en marcha del nuevo sistema. Entre agosto y noviembre se concretaron 24 convocatorias, un número que, según los datos difundidos, representa el triple de las asambleas realizadas durante todo 2025.

Este registro fue presentado como uno de los resultados del mecanismo de cobertura, que permitió ofrecer cargos de los diferentes niveles educativos en un período de poco más de tres meses. En total, fueron 1.826 los puestos puestos a disposición de los docentes, de los cuales 1.615 lograron cubrirse.

La comparación con el año anterior permite dimensionar el volumen de actividad registrado durante este período. Las 24 asambleas realizadas entre agosto y noviembre superaron ampliamente la cantidad acumulada durante todo 2025, de acuerdo con la información proporcionada por la cartera educativa.

El sistema también contempló la autorización de 156 cargos directivos en los distintos niveles educativos. Estas designaciones estuvieron orientadas a fortalecer la conducción y la organización de las instituciones, incorporando otro componente a las acciones de cobertura desarrolladas durante esos meses.

Los cargos alcanzaron a los 16 departamentos

La cobertura no se concentró en un único nivel ni en una zona determinada de la provincia. Las convocatorias comprendieron establecimientos de los 16 departamentos de Catamarca y contemplaron cargos de los niveles Inicial, Primario y Secundario, además de las modalidades Especial y Adulto Primario.

También se incluyeron instancias de Cabecera Cero, dentro del esquema de convocatorias desarrollado mediante el SCCN. En cuanto a la distribución territorial, los datos oficiales indican que los cargos cubiertos alcanzaron a 334 establecimientos educativos. En ese conjunto de instituciones, 985 docentes asumieron en los puestos adjudicados durante el período informado.

La cifra de docentes que tomaron posesión constituye otro de los datos centrales del balance presentado por Educación. Mientras que el total de cargos cubiertos llegó a 1.615, fueron 985 los docentes que asumieron en esas designaciones, distribuidos en establecimientos de todos los departamentos.

El alcance territorial y la diversidad de niveles y modalidades incluidos permiten observar las dimensiones del procedimiento aplicado. La información difundida por la cartera educativa reúne tanto la cantidad de cargos ofrecidos como los efectivamente cubiertos y las instituciones en las que se concretaron las designaciones.

Entre los principales indicadores del período comprendido entre agosto y noviembre se destacan:

24 asambleas docentes realizadas mediante el SCCN.

1.826 cargos ofrecidos en los distintos niveles educativos.

1.615 cargos cubiertos, cerca del 90% del total ofrecido.

985 docentes que asumieron en los cargos cubiertos.

334 establecimientos alcanzados en los 16 departamentos.

156 cargos directivos autorizados para fortalecer la conducción institucional.

Convocatorias para los niveles Inicial, Primario y Secundario, las modalidades Especial y Adulto Primario, e instancias de Cabecera Cero.

Simplificación administrativa y altas docentes

Además de los resultados vinculados con la cantidad de cargos cubiertos, la cartera educativa destacó los avances administrativos alcanzados a partir de la implementación del nuevo procedimiento. Según los datos oficiales, el 90% de los cargos optados ya cuenta con el alta correspondiente, un indicador que fue presentado como parte de la simplificación de las gestiones necesarias para formalizar la incorporación de los docentes.

El mecanismo integra diferentes etapas que antes requerían una serie de gestiones administrativas y que ahora forman parte de un procedimiento articulado. La elección del cargo se realiza durante la asamblea, posteriormente se concreta la toma de posesión en la escuela y, finalmente, se presenta la declaración jurada mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

De esta manera, el sistema vincula la adjudicación del puesto con la incorporación efectiva del docente a la institución y la presentación de la documentación correspondiente. La utilización de TAD permite realizar la presentación de la declaración jurada dentro del mismo circuito administrativo.