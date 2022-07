Segmentación tarifaria: cambió el tope de ingresos

El pasado 16 de junio el Gobierno comunicó que el 10% de la población de Argentina dejará de recibir subsidios gracias a la segmentación en las tarifas del servicio de energía que se basa en tres niveles: mayores ingresos, menores ingresos e ingresos medios. La inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) ya tiene más de 500.000 hogares sobre un total de 15 millones de usuarios de luz y 9 millones de gas y, recientemente se anunció que el plazo para la inscripción a la segmentación podría ampliarse.



Ahora, en base al último dato de canasta básica que difundió el INDEC, el Gobierno actualizó el tope de ingresos para no perder el subsidio a la luz y el gas. Quedando los mismos actualizados de la siguiente manera:



- Segmento alto: ingresos mensuales totales del hogar por más de $364.759, tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave.

- Segmento medio: ingresos mensuales totales del hogar entre $100.000 y $350.000, no poseer más de 3 inmuebles y no tener 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

- Segmento social: ingresos mensuales totales del hogar equivalente a $100.000, tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

¿Cómo inscribirse en la Tarifa social de ANSES?

Mediante el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), las personas deberán firmar una suerte de declaración jurada que estará disponible de manera digital en los próximos días. Sin embargo, también habrá una opción para que quienes no puedan hacerlo así tengan la posibilidad de gestionarlo de manera presencial.



- En el registro online en https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

- De manera presencial en las oficinas de la ANSES.

¿Cómo solicitar el trámite de manera presencial?

- Ingresar a la página oficial del RASE e ir a la sección de turnos. Ahí seleccionar la solapa “Tarifa Social de Gas, Programa Hogar y Zona Fría”.

- Una vez ingresado en la solapa, colocar el número de CUIL. Acto seguido, se despliega la posibilidad de elegir día y hora en la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana al domicilio.

¿Qué pasa si se me pasa el día que fijó el Gobierno para anotarme según la terminación del DNI?

Es muy probable que la inscripción se postergue. El Gobierno fijó días específicos según la terminación del DNI, entre el 19 y el 26 de julio, pero es muy posible que esas fechas se extiendan, según dijeron en la Secretaría de Energía. Se concedería una quincena más, hasta el 15 de agosto (de hecho, a quienes se anotaban para hacer el trámite por ANSeS les deban turno hasta el 29 de julio). El Gobierno deberá analizar cinco millones de formularios (solo en luz en Buenos Aires) en menos de 45 días.

¿Qué pasa si la factura del servicio no está a nombre del usuario o si alquila?

Si la factura no llega a nombre de la persona, igual va a poder realizar la solicitud del subsidio como usuario de los servicios indicando que no es el titular. Lo mismo sucede en caso de que el usuario sea inquilino y no el dueño de la vivienda.