Semana Santa en la Capital: recorridos urbanos y circuitos culturales

Durante Semana Santa, la ciudad se transforma en un escenario especialmente propicio para ser transitado con calma, permitiendo que cada recorrido revele capas de historia, identidad y paisaje.

Caminar, ya sea por calles de tierra o sobre el cemento urbano, aparece como una de las experiencias más accesibles, enriquecedoras y convocantes dentro de la agenda diseñada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital. La propuesta invita tanto a vecinos como a turistas a detenerse en los detalles, recorrer espacios emblemáticos y vivir la ciudad desde una lógica de contemplación y descubrimiento, en sintonía con el clima particular que ofrece el fin de semana largo.

"Travel-ando"

Uno de los ejes centrales de la programación es la propuesta "Travel-ando", una iniciativa que ofrece distintos circuitos urbanos guiados, pensados para combinar cultura, arquitectura y espiritualidad.

Entre los recorridos destacados sobresalen los vinculados a sitios religiosos emblemáticos, con especial presencia de la Catedral Basílica, uno de los puntos más representativos dentro de la experiencia.

A ello se suma el circuito "Museos", que propone una inmersión en espacios cargados de memoria y patrimonio:

Museo Caravatti

Museo Histórico

Museo de la Virgen del Valle

Museo Adán Quiroga

La oferta se completa con otras variantes temáticas que profundizan en el conocimiento de la ciudad:

Circuito Histórico-Arquitectónico

Circuito Histórico-Arqueológico

Estas alternativas permiten conocer con mayor profundidad los rincones más representativos del entramado urbano y la evolución histórica de la Capital.

Horarios, reservas y punto de encuentro

Todos los circuitos están guiados por técnicos especializados en turismo, lo que aporta contexto, interpretación patrimonial y una experiencia más completa para quienes participan.

Los recorridos se realizan en los siguientes horarios:

De lunes a sábado: 17 horas

Lunes y miércoles: 9 horas

Horarios especiales: posibilidad de coordinación previa

El punto de encuentro es la Cabina de Información Turística ubicada en la Plaza 25 de Mayo, desde donde parten las distintas experiencias.

Se trata de una actividad arancelada, con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la reserva previa al +54 9 3834 52-8714

Ecotours: naturaleza y lectura del paisaje

Para quienes buscan una experiencia orientada al aire libre, la agenda suma los ecotours, una alternativa en la que el senderismo y el trekking por los paisajes del Valle Central se convierten en protagonistas.

El acompañamiento de guías habilitados resulta central, no solo por cuestiones de seguridad, sino porque aportan una lectura profunda sobre la geografía, biodiversidad e historia del entorno.

Desde Turismo Capital se sugiere una grilla de profesionales registrados que trabajan con reserva previa y ofrecen circuitos de baja, media y alta intensidad, adaptados a distintos públicos.

Entre los guías habilitados figuran: