Semana Santa en Catamarca: Un Bus Turístico que recorre historia, fe y cultura

En el marco de las propuestas turísticas para Semana Santa, el Bus Turístico ofrecerá un circuito especial dedicado a la historia de la Virgen del Valle, una de las figuras religiosas más veneradas de la región. El sábado 4, a las 9.30 hs., el vehículo partirá desde la cabina de Información Turística ubicada en la Plaza 25 de Mayo. El primer destino será el Paseo Gral. Navarro, más conocido como La Alameda, donde los pasajeros podrán admirar la enorme réplica de la corona de la Virgen, símbolo de su realeza y del fervor religioso que despierta entre los devotos cristianos.

El recorrido continuará hacia el Complejo Santuario de Gruta, situado a 6 km del centro de la ciudad, lugar donde fue hallada la imagen de la Virgen del Valle. Este punto es considerado uno de los más emblemáticos para peregrinos y turistas interesados en la historia religiosa y cultural de la región, permitiendo un acercamiento profundo a la devoción y tradiciones católicas locales.

Otras opciones del Bus Turístico: cultura, arte y arqueología

La empresa Urquiza, responsable del servicio, propone una agenda diversificada que abarca distintos atractivos de la Capital, ofreciendo a los visitantes una experiencia integral que combina historia, arte y naturaleza.

Martes, 9.30 hs.: La visita será a la Fábrica de Alfombras y a la Bodega Michango , donde los turistas podrán conocer la producción artesanal de textiles y los procesos vitivinícolas locales.

La visita será a la y a la , donde los turistas podrán conocer la producción artesanal de textiles y los procesos vitivinícolas locales. Jueves, 9.30 hs.: El recorrido incluirá la Escuela Provincial de Artesanías "San Juan Bautista" y la Casa de la Puna , donde se podrá apreciar el trabajo de las teleras y la producción artesanal textil.

El recorrido incluirá la y la , donde se podrá apreciar el trabajo de las teleras y la producción artesanal textil. Viernes, 9.30 hs.: El destino será el Pueblo Perdido de la Quebrada , sitio arqueológico que conserva restos de la cultura La Aguada , acompañado de un Centro de Interpretación que utiliza tecnología inmersiva para explicar las características de esta comunidad aborigen. La segunda parada incluirá el Mercado Artesanal Cooperativo .

El destino será el , sitio arqueológico que conserva restos de la , acompañado de un que utiliza tecnología inmersiva para explicar las características de esta comunidad aborigen. La segunda parada incluirá el . Domingo, 9.30 hs.: Se repetirá la visita al Pueblo Perdido de la Quebrada, y luego los pasajeros podrán disfrutar del Dique El Jumeal, donde numerosos prestadores privados ofrecen paseos en kayak e hidropedales, así como actividades de escalada, rapel y tirolesa.

Costos y reservas: detalles prácticos

Todos los paseos del Bus Turístico tienen un costo de $8000 por persona, mientras que jubilados, personas con discapacidad, residentes catamarqueños y menores de edad podrán acceder a un precio reducido de $6400.

Para participar del recorrido, es indispensable realizar una reserva previa llamando al número 383 4272719. Además, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital ofrece en su página web sfvc.tur.ar y en las redes sociales SFVC Turismo toda la agenda completa con horarios, destinos y detalles de cada actividad.

Una propuesta integral para Semana Santa

El Bus Turístico no solo ofrece un recorrido religioso, sino que también constituye una iniciativa cultural y recreativa pensada para todos los públicos. Desde la devoción hacia la Virgen del Valle hasta la apreciación del arte, la historia y la naturaleza, el servicio permite que visitantes y residentes conozcan la riqueza de la Capital de manera organizada, segura y con guías especializados.

Con itinerarios que combinan fe, tradición y aventura, la propuesta se presenta como una alternativa completa para quienes buscan aprovechar la Semana Santa para profundizar en la historia local, disfrutar de experiencias culturales y conectarse con los paisajes y actividades al aire libre que ofrece la ciudad.