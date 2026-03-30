Semana Santa en Catamarca: cultura, fe, naturaleza y sabores para disfrutar

Durante el fin de semana largo de Pascuas, Catamarca ofrecerá una variada agenda de actividades culturales, turísticas, religiosas y recreativas en diferentes localidades, consolidando una propuesta integral para quienes recorran la provincia.

La programación fue pensada para que catamarqueños y turistas puedan disfrutar de experiencias que combinan tradición, naturaleza, gastronomía y cultura, con eventos orientados a toda la familia y distribuidos en múltiples destinos del territorio provincial. Entre las propuestas destacadas sobresale la IX Señalada en la Puna, que tendrá lugar en El Peñón, Antofagasta de la Sierra, del 3 al 5 de abril. Se trata de una celebración ancestral que revaloriza las prácticas ganaderas y la cultura andina, incorporando actividades como:

Arreo de majadas

Corpachadas

Feria de artesanías

Espectáculos tradicionales

Ferias, gastronomía y experiencias regionales

En el oeste provincial, la Feria Cambalache se desarrollará en Barranca Larga, Belén, del 1 al 5 de abril, reuniendo a productores y artesanos con una amplia oferta de productos regionales, música y saberes tradicionales.

También en Andalgalá, el viernes 3 de abril, se realizará la tradicional Gran Humita, una experiencia comunitaria en la que la comunidad se reúne para elaborar y compartir una humita gigante, poniendo en valor la gastronomía local.

En Tinogasta, la agenda incluirá para el jueves 2 de abril dos propuestas destacadas, una de ellas el taller Sabores Ancestrales: Api de Zapallo y el Sunset en Bodega Veralma.

La primera invita a conocer y degustar uno de los platos típicos de la vigilia, mientras que la segunda propone disfrutar del atardecer entre viñedos con música y gastronomía.

A su vez, el viernes 3 de abril, se desarrollará la Experiencia Ruta del Adobe, un recorrido guiado por construcciones históricas de los siglos XVII y XVIII.

En Fiambalá, la propuesta destacada será la Cosecha de Luna Llena en Bodega Tizac, también el viernes 3 de abril, una experiencia enológica nocturna que combina cosecha de uvas, música y celebración, poniendo en valor la producción vitivinícola de altura.

Capital, patrimonio y propuestas identitarias

En la Capital, el 3 de abril, Espacio CATA será escenario de Cantos y Sabores, una propuesta que integra música coral con gastronomía regional. En paralelo, en la Casa de la Cultura, durante el 3 y 4 de abril, tendrá lugar la Feria de Pascuas - Artesanías & Diseño, con la participación de emprendedores y artistas locales.

Otra de las experiencias destacadas será la del sitio arqueológico Pueblo Perdido de la Quebrada, que ofrecerá:

Experiencia de Sabores Nativos

Talleres participativos de cocina ancestral

Cerámica

Elaboración de huevos de Pascua

Todo ello en un entorno pensado para conectar con la historia y la identidad local.

Turismo activo y senderismo en paisajes únicos

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, el Ecoparque El Jumeal contará con opciones de turismo activo, entre ellas trekking, escalada, rappel y kayak.

A esta oferta se suman circuitos de senderismo en distintos puntos de la provincia, como Las Juntas, Hualfín y Tinogasta, recorridos que combinan naturaleza, historia y paisajes únicos.

Misas, Vía Crucis y expresiones de fe

En el marco de las celebraciones religiosas, la provincia desplegará además una nutrida agenda de actividades y expresiones de fe. Entre las principales propuestas se destacan los Vía Crucis en:

Andalgalá (Parroquia San Francisco de Asís)

(Parroquia San Francisco de Asís) Tinogasta (Vía Crucis y Misa Criolla en la Plaza Principal)

(Vía Crucis y Misa Criolla en la Plaza Principal) La Puerta (Vía Crucis cantado en el Calvario Banda Norte)

Por su parte, Las Juntas tendrá la Misa de Resurrección el domingo 5 de abril, acompañada de un almuerzo criollo comunitario.

Asimismo, se desarrollarán representaciones de la Pasión de Cristo en distintas localidades:

"Luz de Esperanza" en Bañado de Ovanta (Santa Rosa) y Los Altos

en y "La Pasión" en Belén

en Escenificaciones de la Pasión del Señor en Santa María

La propuesta religiosa se completa con circuitos de turismo religioso, como el tradicional circuito de las 7 Capillas en Belén y Santa María, con visitas a templos históricos que reflejan la fe y la tradición local.

Con esta agenda diversa, Catamarca proyecta una Semana Santa atravesada por la cultura, la espiritualidad, la gastronomía y el paisaje, con actividades distribuidas en todo el territorio y opciones para todos los públicos.

Toda la agenda del fin de semana largo está en visitcatamarca.com.