Semana Santa en Catamarca: música, sabores y ferias para agendar

En el marco de la agenda de Semana Santa, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, impulsa una programación que articula gastronomía, música, artesanías y diseño en distintos espacios culturales de la ciudad.

La propuesta se desarrollará entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, con actividades pensadas tanto para residentes como para visitantes, en una iniciativa que busca ofrecer experiencias integrales vinculadas a la identidad cultural y las tradiciones.

El cronograma contempla eventos con entrada gratuita, a excepción de la primera jornada, que presenta una experiencia gastronómica con cupos limitados.

Cena de vigilia y música en OCTA

La programación comenzará el jueves 2 de abril a las 21.30 en OCTA, restaurante de CATA (República 461), con una cena de vigilia de tres pasos acompañada de música en vivo.

La propuesta gastronómica ofrece distintas opciones para cada instancia del menú:

Entradas:

Empanadas de quinoa con vegetales asados y queso de cabra

Berenjenas asadas con yogurt especiado y miel picante

Platos principales:

Ravioles de humita con salsa de manteca y salvia

Pesca blanca a baja cocción con crema de coliflor y vegetales

Postres:

Flan casero con crema de cayote y dulce de leche

Peras al malbec con queso crema y brownie

La experiencia se completa con la presentación en vivo del Dúo Carrizo Saavedra, en un formato que combina gastronomía y música en un mismo espacio.

Entre las características de la actividad se destacan:

Actividad arancelada

Capacidad limitada

Reserva previa obligatoria al 383 4641997

"Cantos y Sabores de Semana Santa" en CATA

Las actividades continuarán el viernes 3 de abril, de 17 a 21 horas en CATA, con la propuesta "Cantos y Sabores de Semana Santa", que integra gastronomía, música y promoción cultural.

El Patio de las Palmeras de CATA (Sarmiento 613) será escenario de la propuesta "Tradiciones Ambateñas", con la participación de los municipios de:

La Puerta

Los Varela

El Rodeo

Las Juntas

En este espacio, cada localidad presentará su gastronomía tradicional, a través de degustaciones y demostraciones culinarias con productos típicos.

A esta iniciativa se sumará el municipio de Fray Mamerto Esquiú, que ofrecerá la elaboración y degustación de tamales, una de las preparaciones más representativas de la cocina catamarqueña.

Durante la jornada, el público podrá:

Recorrer distintos stands gastronómicos

Conocer la oferta turística de cada municipio

Disfrutar de un espacio ambientado con propuestas culturales

Un concierto coral en clave espiritual

La jornada del viernes incluirá además un concierto coral que se realizará a las 19 horas en el segundo patio de CATA.

Participarán el Coro de Cámara de la Municipalidad de la Capital y el Catamarca Gospel Choir, dirigido por Natalia Brizuela César.

El repertorio estará especialmente seleccionado en sintonía con el carácter espiritual y reflexivo de Semana Santa, en un formato íntimo que aprovecha la acústica natural del espacio.

Feria de Pascuas: artesanías y diseño local

La agenda continuará el sábado 4 y domingo 5 de abril, de 17 a 21 horas, en la Casa de la Cultura (San Martín 533), con la Feria de Pascuas: Artesanías & Diseño.

Este espacio reunirá a emprendedores, artesanos y productores culturales.

La feria tiene como objetivo promover la producción local y el diseño catamarqueño, con la participación de productores que integran Tienda C y el Mercado Artesanal de la Provincia.

Durante ambas jornadas, además, habrá música en vivo:

Sábado: presentación de Miranda Alvar con una propuesta de jazz

presentación de con una propuesta de jazz Domingo: actuación de Flor de Lima con música latinoamericana

Actividades abiertas a la comunidad

La programación de Semana Santa se caracteriza por su acceso abierto y gratuito, con excepción de la cena del jueves en OCTA.

Esto permite que un amplio público pueda participar de las distintas propuestas, que combinan experiencias gastronómicas, expresiones musicales y promoción de la producción cultural.