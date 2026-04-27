Servicio reducido de El Nene desata sorpresa y bronca entre los usuarios

La crisis en el sistema de transporte volvió a quedar en evidencia este lunes con una situación que generó sorpresa y bronca entre los usuarios. La empresa El Nene, que arrastra desde hace meses un conflicto con sus trabajadores, redujo de manera sorpresiva la prestación del servicio, complicando el normal funcionamiento en el inicio de la semana.

El detonante fue el incumplimiento de una promesa salarial que la empresa había asumido la semana anterior. Según lo comprometido, los pagos adeudados a los choferes debían completarse antes del viernes. Sin embargo, esa obligación no se concretó, lo que reavivó la tensión interna y derivó en una nueva medida de fuerza.

En este contexto, los principales afectados volvieron a ser los usuarios, quienes se encontraron con un servicio limitado sin previo aviso, alterando rutinas laborales, educativas y personales.

Una medida de impacto sin paro formal

A diferencia de otras instancias del conflicto, los trabajadores no llevaron adelante un paro total, pero sí implementaron una acción que tuvo efectos directos en la circulación de unidades. La decisión fue reducir drásticamente la cantidad de colectivos en la calle, dejando operativas menos de cinco unidades.

Esta modalidad buscó visibilizar la situación crítica que atraviesa el sector y, al mismo tiempo, alertar sobre el nuevo incumplimiento de la patronal. La medida se inscribe dentro de una estrategia de presión que evita la paralización total del servicio, pero que igualmente genera un fuerte impacto en la prestación.

Hasta el momento, no se registró un pronunciamiento oficial por parte de la UTA seccional Catamarca-La Rioja, lo que añade un elemento de incertidumbre sobre la evolución del conflicto.

Funcionamiento limitado de la Línea 104

Dentro del esquema reducido, la Línea 104 se mantiene en funcionamiento, aunque bajo una modalidad significativamente restringida. La menor cantidad de unidades en circulación genera demoras, mayor tiempo de espera y dificultades para los pasajeros que dependen del servicio para movilizarse.

Los usuarios se encontraron con una situación imprevista, sin información previa que permitiera anticipar el escenario. Esto derivó en complicaciones generalizadas, especialmente en un día clave como el inicio de la semana, cuando la demanda del transporte público suele incrementarse.

Este cuadro refleja un deterioro en la regularidad del servicio que impacta directamente en la vida cotidiana de quienes dependen del transporte público.

Incumplimientos y una crisis que se arrastra

El conflicto en la empresa El Nene no es reciente. Según se desprende de la situación actual, los incumplimientos en el pago de salarios se arrastran desde hace meses, configurando un escenario de tensión permanente entre la patronal y los trabajadores.

La promesa incumplida de la semana pasada, que contemplaba el pago de lo adeudado hasta el viernes, se convirtió en un nuevo punto de quiebre. Este episodio no solo profundizó el malestar interno, sino que también volvió a trasladar las consecuencias al funcionamiento del servicio.

La reiteración de estos episodios pone en evidencia las dificultades estructurales que enfrenta la empresa, así como la falta de una solución sostenida que permita estabilizar la situación laboral y operativa.

Un sistema tensionado y sin respuestas

El conflicto en El Nene vuelve a poner el foco en la realidad financiera de las empresas de transporte y en un sistema que, hasta el momento, no logra ofrecer respuestas definitivas. La combinación de problemas económicos, incumplimientos salariales y medidas de fuerza genera un circuito en el que los usuarios terminan siendo los principales perjudicados.

La reducción del servicio de este lunes es una nueva manifestación de una crisis que se repite y que, lejos de resolverse, parece profundizarse con el paso del tiempo. La falta de definiciones claras y la ausencia de soluciones concretas mantienen abierto un escenario de incertidumbre tanto para los trabajadores como para quienes dependen del transporte público a diario.

En este contexto, la tensión entre la empresa y sus empleados continúa escalando, mientras el impacto se traslada directamente a la calle, donde la escasez de unidades y la irregularidad del servicio se convierten en el reflejo más visible de un conflicto que sigue sin resolverse.