Si escuchás cigarras en tu casa de día, te contamos qué significa y por qué podría ser una buena señal

Durante los días de calor, es muy común escuchar cigarras cantando cerca de la casa o en el jardín. Aunque para muchas personas su sonido puede resultar molesto, su presencia tiene una explicación biológica y suele estar vinculada con distintos aspectos positivos del ambiente.

Qué significa que las cigarras hagan ruido en tu casa o jardín

A diferencia de lo que muchas personas creen, estos insectos no aparecen en las casas o en los jardines por casualidad. Las cigarras suelen ubicarse en los lugares donde encuentran árboles, plantas y condiciones adecuadas para completar su ciclo de vida y desarrollarse.

Estos insectos pasan gran parte de su vida debajo de la tierra y, cuando se convierten en adultos, emergen para instalarse en árboles y sectores con abundante vegetación. Por este motivo, escuchar cigarras en tu jardín significa que el entorno reúne condiciones favorables para que desarrollen su vida.

El sonido característico de las cigarras es emitido por los machos, que producen ese canto para atraer a las hembras. Por eso, su canto suele aparecer en día calurosos, ideales para que estos insectos se reproduzcan.

Por qué es una buena señal para tu hogar y el entorno

Escuchar cigarras cerca de tu casa o jardín suele estar vinculado con ciertas condiciones favorables del ambiente. Entre las más importantes se destacan:

Presencia de árboles y vegetación: las cigarras adultas suelen permanecer en troncos, ramas y zonas verdes donde pueden posarse y desarrollar su etapa final de vida.

las cigarras adultas suelen permanecer en troncos, ramas y zonas verdes donde pueden posarse y desarrollar su etapa final de vida. Condiciones naturales adecuadas: su aparición suele darse en espacios donde el ambiente mantiene temperatura, suelo y vegetación aptos para su ciclo biológico.

su aparición suele darse en espacios donde el ambiente mantiene temperatura, suelo y vegetación aptos para su ciclo biológico. Llegada del calor estacional: su canto es muy frecuente en los días más cálidos, por lo que también se las asocia con el verano y con períodos de clima estable.

su canto es muy frecuente en los días más cálidos, por lo que también se las asocia con el verano y con períodos de clima estable. Un entorno con vida natural activa: aunque su sonido pueda resultar intenso, su presencia forma parte del equilibrio del ecosistema y del movimiento habitual de distintas especies en la zona.

Más allá de su particular canto, las cigarras también están asociadas a una fuerte carga simbólica en distintas culturas. Debido a su particular ciclo de vida, en el que emergen de la tierra luego de varios años, se las suele vincular con el renacimiento y la transformación.

Qué dicen las creencias y el simbolismo

Entre los simbolismos y creencias más conocidos vinculados con las cigarras se encuentran:

Renacimiento y transformación: varias culturas las relacionaron con la idea de volver a empezar, por su capacidad de pasar años ocultas antes de emerger y cambiar de forma.

varias culturas las relacionaron con la idea de volver a empezar, por su capacidad de pasar años ocultas antes de emerger y cambiar de forma. Llegada del verano: su aparición y su canto fueron interpretados muchas veces como una marca clara del inicio de la temporada cálida.

su aparición y su canto fueron interpretados muchas veces como una marca clara del inicio de la temporada cálida. Pureza y elevación: en tradiciones chinas antiguas, también se las asoció con la pureza y con una posición elevada, por su vínculo con las copas de los árboles.

en tradiciones chinas antiguas, también se las asoció con la pureza y con una posición elevada, por su vínculo con las copas de los árboles. Supervivencia y resistencia: en algunas tradiciones indígenas de Norteamérica, las cigarras también pueden representar la supervivencia.

Aunque a muchos puede molestarles el característico ruido que emiten, la presencia de cigarras en el jardín está lejos de ser un aspecto negativo. Por el contrario, da indicios positivos sobre el entorno, e indica que está apto para el desarrollo de la vida silvestre.