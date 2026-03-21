Si tenés bolsitas de té usadas, no las tires: cómo reutilizarlas en casa

En un contexto donde cada vez más personas buscan reducir residuos y aprovechar mejor lo que tienen, las bolsitas de té usadas se transformaron en un aliado inesperado. Aunque suelen desecharse después de una sola infusión, todavía conservan propiedades útiles que pueden aplicarse en distintas situaciones cotidianas.

Lejos de ser un simple residuo, contienen antioxidantes, minerales y compuestos naturales que siguen activos incluso después del primer uso.

Por qué conviene reutilizarlas

Reutilizar bolsitas de té no solo es una práctica sustentable, sino también funcional. Permite reducir el desperdicio y, al mismo tiempo, aprovechar recursos que ya están en casa.

Además, es una forma sencilla de incorporar hábitos más conscientes sin cambiar la rutina ni gastar dinero extra.

Cinco usos prácticos para las bolsitas de té usadas

Eliminar malos olores: una vez secas, funcionan como desodorante natural. Se pueden colocar en la heladera, dentro de zapatillas o en tachos de basura para absorber aromas. Limpiar superficies: los taninos del té ayudan a remover grasa y suciedad. Son útiles para limpiar vidrios, espejos o utensilios de cocina sin necesidad de productos químicos. Cuidar la piel: frías sobre los ojos, pueden ayudar a reducir la hinchazón y las ojeras. También tienen un leve efecto calmante sobre irritaciones. Usarlas en jardinería: se pueden incorporar al compost o directamente en la tierra. Aportan nutrientes y favorecen la calidad del suelo. Darles una segunda infusión: aunque más suave, permite aprovechar mejor el té y reducir el consumo diario.

Qué tener en cuenta antes de reutilizarlas

Para evitar problemas, es importante usarlas de forma adecuada: