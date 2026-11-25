Mitad de semana y la inestabilidad se mantiene, tal y como se había anunciado desde el Servicio Meteorológico Nacional. Es por eso que hoy, siguiendo la tendencia de días previos, se registrarán tormentas aisladas a lo largo todo el día.

En cuanto a las temperaturas, el día se presentará agradable porque el registro no superará los 30 grados. De hecho, durante la madrugada el registro fue de 17 grados para ascender a 22 grados por la mañana. Durante la tarde se dará la máxima de la jornada, con 28 grados, mientras que por la noche la temperatura descenderá nuevamente hasta los 22 grados.

Cómo va a estar el comportamiento del viento

El viento presentará modificaciones en su dirección e intensidad a medida que avance el miércoles. Para la mañana, soplará desde el Norte y la intensidad aumentará, con registros previstos de entre 23 y 31 km/h. Por la tarde y la noche, el viento soplará desde el Noreste, manteniendo velocidades similares a la hora anterior.

Ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora

Uno de los aspectos destacados del pronóstico estará relacionado con las ráfagas de viento previstas para la segunda mitad del día. Según el SMN, para las primeras horas no se indica presencia de estas. Sin embargo, para la tarde y la noche se esperan intensidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

De esta manera, el miércoles presentará un escenario meteorológico caracterizado por la presencia de tormentas aisladas durante toda la jornada, una temperatura máxima de 28 grados y un incremento de la intensidad del viento desde las primeras horas de la mañana.