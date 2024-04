Sin respuesta del IPV, la familia del Camping resistió el desalojo

Es angustiante la realidad que vive la familia de José Varela, quienes viven desde hace meses en el Camping Municipal de la Capital, ante la imposibilidad económica de poder contar con los recursos que le permitan alquilar o directamente, acceder a una vivienda propia. En las últimas horas, la tensión aumentó, porque efectivos policiales procedieron a hacer cumplir la orden de desalojo que pesa sobre ellos, no logrando este objetivo

Esto, recordemos fue dictado por la justicia hace más de quince días y desde el Camping, procuran que esto se cumpla lo antes posible. En el medio una familia, compuesta por dos adultos y tres menores, uno de ellos discapacitado, quedarían desamparados. Sobre todo, porque desde el IPV, siguen sin darles una respuesta. Así lo comentó José a La Unión, tras comentar que este miércoles se presentó en el organismo, donde había sido citado previamente. Lamemtablemente no lo atendieron. “Me dijeron que no había novedades y que tenía que esperar un llamado, y que si esto no ocurría, que no vuelve más”, contó José sobre la respuesta que le marcaron desde el organismo ubicado en el CAPE.

Agresiones en el Camping

Varela, denuncia además el accionar tanto de la Policia como de los encargados del Camping Municipal, Nicolás Herrera y Félix Salcedo, quienes este miércoles intentaron el desalojo. Según este, los efectivos habrían amenazado con prenderle fuego las carpas y por este accionar, hizo responsables al encargado y al director del Camping por lo que le pueda sucederles, tanto a él como a su familia.

Sobre estas personas, el padre de familia apunta al señalar que son los que agreden a su familia, verbal y emocionalmente, sino que además, promueven la discriminación, al tratar con términos despectivos a la hija mayor de los Varela, quien recordemos tiene una parálisis cerebral.

Ante esto, volvió a solicitar la intervención del Gobernador de la provincia, Raúl Jalil y la contemplación del caso, al intendente, Gustavo Saadi, indicando que no cuenta con otra opción y que desde el Estado no se le brinda ningún tipo de contención.