Miércoles fresco pero con solcito: así va a estar el clima en Catamarca

El clima en Catamarca para este miércoles se mantendrá estable y sin lluvias, de acuerdo con los datos relevados. La jornada estará marcada por condiciones de cielo parcialmente nublado a lo largo del día y temperaturas templadas.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura estimada en 14 grados, luego de un arranque del día con una Sensanción Térmica de 4.6 grados. En cuanto al viento, estará, soplando desde el Noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h y una humedad, para comenzar el día del 87%.

Hacia la tarde, se espera una leve variación en la nubosidad, con un cielo ligeramente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 21 grados. En este período, el viento rotará hacia el Sudoeste y disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Por la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo ligeramente nublado y una temperatura que descenderá hasta los 15 grados. El viento será leve del mismo sector, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, no se registran probabilidades de lluvia en ninguna franja horaria del día, lo que configura un escenario climático estable para toda la jornada.