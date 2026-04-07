Sorpresa por sismo en el oeste de Catamarca: ¿dónde fue el epicentro?

En la mañana de este martes, los instrumentos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registraron un movimiento telúrico con epicentro en la región oeste de Catamarca, un área donde este tipo de fenómenos suele ser seguido con especial atención por la cercanía con distintas localidades del interior provincial.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo nacional, el sismo se produjo con precisión a las 08:59:35, hora local, quedando asentado dentro de los registros de actividad sísmica de la jornada.

El fenómeno presentó una magnitud de 2.6 en la escala de Richter, una cifra que lo ubica dentro de la categoría de sismos de baja intensidad. Este dato resulta central para comprender el escaso impacto superficial que pudo haber tenido el evento, especialmente en zonas pobladas cercanas al área del epicentro.

Ubicación precisa del epicentro

El informe técnico difundido por el organismo permitió establecer con exactitud la localización del epicentro, que se situó en una franja estratégica del oeste catamarqueño, en las inmediaciones de varias localidades de referencia.

Los datos de ubicación consignan que el movimiento se produjo:

A 26 kilómetros al sureste de Tinogasta

A 63 kilómetros al sudoeste de Belén

A 66 kilómetros al noroeste de Aimogasta, en la provincia de La Rioja

La referencia a estos puntos geográficos permite dimensionar el alcance territorial del evento y ubicarlo dentro de una zona de influencia que conecta sectores del oeste de Catamarca con áreas limítrofes de provincias vecinas.

La profundidad

Uno de los datos más relevantes del reporte emitido por el INPRES fue la profundidad del fenómeno, establecida en 141 kilómetros. Este valor técnico resulta determinante al momento de analizar por qué, pese a haberse registrado cerca de zonas urbanas e interiores habitados, el temblor no fue percibido con fuerza en la superficie por la mayoría de los vecinos.

La profundidad elevada tiende a amortiguar la energía sísmica antes de que alcance la superficie, lo que reduce notablemente la intensidad con la que puede sentirse en viviendas, edificios o espacios abiertos.

Los datos técnicos del evento

El parte oficial dejó establecidos los principales parámetros del sismo registrado este martes en el oeste provincial:

Hora: 08:59:35

08:59:35 Magnitud: 2.6

2.6 Profundidad: 141 kilómetros

141 kilómetros Referencia geográfica: sureste de Tinogasta, sudoeste de Belén y noroeste de Aimogasta

Estos elementos conforman la base técnica que permite clasificar el episodio como un evento sísmico menor, sin indicios de una percepción extendida o de efectos significativos en superficie.