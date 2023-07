Streptococcus pyogenes: Salud confirma dos casos y baja el alerta a la peligrosidad de la bacteria

La OMS refiere que hay “un aumento de la circulación de virus respiratorios" y habla sobre el riesgo de que se produzcan coinfecciones víricas, lo que puede aumentar a su vez el riesgo de desarrollar una enfermedad invasiva. Esto como correlato de la presencia de la bacteria streptococcus pyogenes, que aunque no es nueva, sí presenta una agresividad marcada en las últimas semanas. El mismo Ministerio de Salud de la Nación, en la publicación del Boletín Epidemiológico Nación (BEN) refiere que este año ya causó un récord de 118 casos y 16 muertes.

Recordemos que, tal como lo adelantara La Unión y según lo publicado por Clarín, el problema de esta bacteria no sucede cuando ocasiona su consecuencia más común, que es la faringitis, u otras enfermedades como la escarlatina, el impétigo o la otitis media sino que su gravedad mayor se presenta ya con una “enfermedad invasiva”. De llegar a este punto, lo que plantean son cuadros potencialmente mortales con un alto porcentaje de incidencia.

El dato más revelador del BEN es que en nuestra provincia se registra un caso con esta bacteria, sumándose Catamarca a otras 16 jurisdicciones donde está ratificada esta infección invasiva. Desde Vigilancia Epidemiológica de la cartera sanitaria de nuestra provincia no solo se confirmó este dato sino que se sumó que serían dos los contagios con streptococcus pyogenes. Así lo indicó la Dra. Verónica Di Giovanni, especificando que el primer caso, que es el refleja Nación, es el de un niño menor de 10 años y que a este se la sumó otro, en la última semana, ya de un adulto mayor. “Son dos los casos de este tipo de bacteria, la que fue encontrada en sangre, por medio de monocultivo”, apuntó la funcionaria.

La profesional, en diálogo con Radio Valle Viejo, tras esto apuntó que la reacción ante esta bacteria, que ciertamente no es nueva, no debe ser de alerta pero sí debe generar mayores acciones preventivas. “No debe causar alarma en la población”, apuntó Di Giovanni. Luego remarcó “sí hay alerta pero debe ser más para los trabajadores o profesionales de la salud. En cuanto a la comunidad, lo que hay que dejar claro es que no vamos a tener un problema grave por un dolor de garganta o una infección en la piel. Lo otro, es que no hay que automedicarse con antibióticos, por las dudas. Lo que hay que hacer ante una fiebre o una infección cutánea, es ir al médico y ahí cumplir con lo que se prescriba”.

Ante esto, y como medida preventiva, lo que se vuelve a remarcar, es tener el calendario de vacunación al día. “Esto porque los casos que se han visualizado como graves y que luego, lamentablente, han terminado con fallecimientos, tienen que ver con personas que tenían coinfecciones o patologías del tipo viral”, dijo la referente de Vigilancia Epidemiología de la provincia.