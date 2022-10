Su gato está obsesionado con los billetes, se escapa de casa y le roba miles de pesos al vecino

La inteligencia de los animales es indiscutible, pero siempre alguno la usa para el mal, o al menos eso es lo que pensaron los usuarios de Twitter cuando vieron la foto del gato que se “roba” grandes cantidades de dinero del vecino.

Arturo, el gato de Antonela Repetto, está acostumbrado a merodear en el departamento contiguo, pero en vez de recolectar objetos al azar, él escoge fajos de billetes. En el tuit que publicó la joven, mostró la captura del chat con la “víctima”, quien le dijo que le faltaba plata. Vio salir al sospechoso de su casa, así que lo siguió y, efectivamente, Arturo llevaba $20.000 en la boca.

“Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato le entra a robar plata todo el tiempo al vecino”, escribió Antonela en la publicación, que ya tiene más de 40.000 “me gusta”. La joven relató la historia y aclaró que el gato no está obsesionado con el dinero, sino con las gomitas que sujetan los fajos. "Se me cae la cara de la vergüenza", tuiteó Antonela sobre su michi. (Foto: Twitter @antonelarepetto)

“Fue muy gracioso cuando empezó a pasar esto. No es algo que haya pasado recién por primera vez, viene pasando hace bastante tiempo”, contó al diario Perfil. Supo de las andanzas de su peludo porque el vecino le comentó, confundido, que “había guardado plata y no la encontraba o no se acordaba de haberla gastado” y todo encajó, Antonela vio a su michi “con un fajo de plata en la boca, con la gomita colgando de un colmillo”.

“Pasaron los días y una vez cada tanto aparecía Arturo en mi casa con un fajo de plata, y yo sabía que, si venía, el fajo era robado porque tenía una gomita, y yo ya sé que en casa no tengo que ponerle gomitas elásticas porque ellos se desesperan”, detalló la dueña del gato y su compañero, “el Duce”. “No pasa tanto porque sea un gato 'punga', sino porque le obsesionan las gomitas elásticas”, resaltó.

Antonela remarcó que tiene una muy buena relación con sus vecinos y que se lo toman con humor. Arturo ya tiene un año haciendo esto y su humana sabe “que cada vez que aparece plata tirada en el pasillo o aparecen fajos en la casa es porque él entró a robarle al vecino. Habrá pasado diez o quince veces en lo que va del año. Lo gracioso es que no roba poca plata, sino que en general es mucha y por eso tiene gomitas”. Cada vez que Antonela encuentra billetes en el piso, sabe que es obra de Arturo. (Foto: Twitter @antonelarepetto)

El afán de Arturo incluso lo impulsó a aprender a abrir los cajones donde el vecino guarda su dinero. Esto ocurre porque los vecinos tienen un acuerdo de libre circulación en el edificio. “Mi vecino es libre de entrar a casa y yo a la suya porque en el departamento hay dinámica Friends, por lo que no nos resulta raro”, apuntó la joven en las redes.

Ante los comentarios de los usuarios, Antonela tuvo que aclarar en otro tuit que no entrenó a su gato para hacer esto, ni roba por necesidad, solo adora las banditas elásticas y “las huele a 10 km de distancia”. Además, insistió: “No lo entrené, tiene una obsesión con las gomitas y aprendió a robar plata porque se las ponemos, pero no está adiestrado para robar y yo soy una vecina honesta y devuelvo todo lo que se roba”.

Antonela adoptó a Arturo en el refugio Colitas Rescatadas (@colitas_rescatadas en Instagram) y se llevó “espectacular” con “el Duce” al instante. Lo describió como un gato “muy pícaro, supertorpe, muy cariñoso, muy celoso, necesita ser partícipe de absolutamente todo y es bastante destrozador, le encanta morder todo”.

“Ambos son muy compañeros, me salvaron la vida, me acompañaron un montón en momentos difíciles. Son muy perceptivos, cariñosos, amigables, se llevan bien con absolutamente cualquier animal”, destacó la chica.