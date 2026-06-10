"Te Veo Bien" alcanzó los 15.000 lentes gratuitos entregados en la Capital

En las instalaciones del Complejo Cultural Urbano Girardi, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó un nuevo acto central del programa "Te Veo Bien", una jornada comunitaria que permitió que 42 vecinos y vecinas de distintos barrios recibieran sus anteojos recetados. Este programa municipal se consolida como una política pública integral de acceso universal y equitativo, cuyo objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida, la inclusión social y las oportunidades de desarrollo de la comunidad.

Durante el acto, Saadi destacó la importancia de la salud visual y la repercusión directa en la vida cotidiana:

"...cuando comienza a fallar el tema visual, realmente es una incomodidad total para leer, para poder desarrollarse en la vida. Me imagino a los niños cuando tengan que estudiar, ver esos libros, esas letras chiquitas y realmente eso complica absolutamente todo, como también aquel adulto mayor que se le dificulta leer o ver de lejos".

El intendente subrayó también la dimensión social y económica del programa:

"Sé que estamos viviendo momentos muy complicados, muy difíciles en la situación económica de cada familia y sé que se les hace difícil y costoso poder adquirir estos lentes cuando uno no tiene obra social. Y por eso surgió este programa, fundamentalmente para aquellos vecinos y vecinas que no tengan obra social".

Alcance territorial y expansión de la iniciativa

Gustavo Saadi informó que, desde la creación del programa, se han entregado más de 15.000 anteojos, destacando la estrategia de llevar el servicio directamente a los barrios, evitando que los vecinos tengan que trasladarse hasta la oficina municipal. Asimismo, adelantó la próxima campaña anual de detección de glaucoma, que permitirá:

Detectar posibles casos de glaucoma en una jornada de uno o dos días.

Realizar la receta oftalmológica de manera inmediata.

de manera inmediata. Entregar los lentes en aproximadamente una hora y media, garantizando que los vecinos se vayan a casa con todo el proceso completo y los anteojos listos.

Saadi enfatizó la rapidez y eficiencia del programa como un instrumento médico que mejora la calidad de vida:

"En una hora y media es muy probable que, si está la receta y no son muy complejos, tengan este instrumento médico que mejora la calidad de vida".

El rol del Estado y la visión municipal

El secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, subrayó la relevancia de la salud visual en todas las etapas de la vida:

Niños: fundamental para aprender, estudiar y leer .

. Adultos: indispensable para trabajar .

. Adultos mayores: necesario para desarrollar su vida personal.

Rosales destacó la importancia del Estado como garante del acceso a la salud:

"Hoy una de las personas dijo la necesidad de contar con más Estado; nosotros creemos que el Estado tiene que garantizar el acceso de las personas a la salud".

Por su parte, la secretaria de Salud, Ana Lagoria, explicó los orígenes del programa:

Creado en 2021 , posterior a la pandemia.

, posterior a la pandemia. Diseñado desde una perspectiva integral , combinando salud y desarrollo social .

, combinando . Destinado a ofrecer insumos médicos esenciales y costosos de manera accesible.

Lagoria destacó además la confianza histórica de los vecinos en el programa, consolidada mediante entregas masivas y distribuciones en los barrios y espacios comunitarios.

Testimonios de los beneficiarios

Una de las vecinas beneficiadas, María Zelarayán, expresó su gratitud:

"...Tengo un niñito con discapacidad. Es la segunda vez que puedo acudir hacia el Estado para una ayuda y doy gracias sinceramente porque no han escatimado en ayudarme por segunda vez para los lentes de mi hijo que tanto lo necesita".

El testimonio refleja cómo el programa impacta directamente en la vida de las familias, especialmente aquellas con mayor vulnerabilidad económica y necesidades especiales.

Presencia institucional y equipo técnico

El acto contó con la presencia de una amplia comitiva de autoridades, incluyendo:

Ana Lagoria , secretaria de Salud.

, secretaria de Salud. Mariano Rosales , secretario de Gabinete y Modernización.

, secretario de Gabinete y Modernización. Eugenio Barros , subsecretario de Acción Social.

, subsecretario de Acción Social. Cecilia Barros , diputada provincial.

, diputada provincial. Francisco Sosa , presidente del Concejo Deliberante.

, presidente del Concejo Deliberante. Alejandro Carrizo , concejal.

, concejal. Equipos técnicos del área de desarrollo social.

El intendente concluyó el acto agradeciendo a todo el equipo municipal por su compromiso, no solo en la entrega de lentes, sino también en otras acciones sociales recientes como el Plan Abrigo, destinado a distribuir frazadas, colchones y abrigo durante el frío en los barrios.