Techos volados, árboles caídos y calles inundadas: un fuerte temporal en San Luis

Este fin de semana un fuerte temporal sacudió a la ciudad de Concarán, San Luis. A causa de la tormenta se volaron techos, hay árboles caídos y calles inundadas. A pesar de ello, afortunadamente no hubo heridos.

Las intensas lluvias y vientos de hasta 100 kilómetros por hora comenzaron durante la tarde del sábado. Se trata del segundo fenómeno natural que sufrió la provincia en apenas poco más de un mes.

La población, cerca de 8 mil personas, se quedó sin luz ni agua durante varias horas producto de las consecuencias del temporal. “Los daños materiales son innumerables: voladuras de techos, árboles caídos, postes de luz caídos. Nos golpeó fuerte, de golpe, mucho viento y mucha agua”, detalló Marcelo Gil, intendente de Concarán.

Los destrozos que dejó el temporal. (Foto: Facebook Infomerlo)

Además, precisó que hubo “mucha tormenta”, pero que en esta oportunidad el granizo fue menor. Sin embargo, señaló que las fuertes imágenes que se difundieron en las redes son motivo de preocupación. “Hay que tomar consciencia de no contaminar más, cada vez viene con más intensidad, cada vez es más grave, pero uno hasta que no lo vive no toma consciencia”, sostuvo.

En tal sentido, indicó que hubo muchos destrozos en la zona. “Llovieron 70 milímetros en media hora. Hubo mucho daño material, más que en la tormenta anterior”, destacó. También las calles se vieron afectadas por la cantidad de agua.

Las imágenes fueron compartidas por los vecinos en redes. (Foto: Facebook)

En el mismo sentido, Gil indicó que no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos “con semejante temporal” y aclaró que si bien el servicio eléctrico permaneció interrumpido durante unas horas, se pudo restablecer más rápido que la vez pasada.

La tormenta, además, golpeó otras localidades de la zona, lindera con la provincia de Córdoba, como Villa Merlo.