Tensión en el altar: polémico matrimonio de una pareja trans sacude a la Iglesia

La provincia de Corrientes, un territorio donde la tradición y la fe católica moldean el tejido social, se ha convertido en el epicentro de un debate canónico sin precedentes. El pasado 28 de enero, la iglesia Nuestra Señora de Pompeya fue el escenario de un enlace matrimonial que desafía las estructuras más conservadoras de la institución religiosa: el casamiento de Solange Agustina Ayala (33) e Isaías Díaz Núñez (26), ambos integrantes de la comunidad trans.

Lo que para los contrayentes representó la culminación de un sueño largamente postergado, para la jerarquía eclesiástica local se transformó en una irregularidad que requiere medidas disciplinarias inmediatas. La ceremonia, oficiada por el fray Fernando Luis Gómez, ha puesto en evidencia las tensiones entre la acogida pastoral y el estricto cumplimiento del Derecho Canónico.

Los protagonistas y el sustento del enlace

Solange Ayala es una reconocida activista LGBT y referente trans en la provincia. Junto a Isaías, mantiene una relación de pareja desde hace cinco años. Ambos hicieron uso de la Ley de Identidad de Género para rectificar sus nombres y géneros en sus Documentos Nacionales de Identidad. Sin embargo, para acceder al altar, la pareja presentó un argumento que el sacerdote oficiante aceptó: "Biológicamente éramos un varón y una mujer".

Según el relato de Ayala, el proceso se inició en diciembre pasado con el escepticismo propio de quien pertenece a una comunidad históricamente excluida de estos ritos. No obstante, al acercarse a la iglesia de Pompeya —señalada por su apertura—, encontraron en el fray Gómez una recepción favorable.

Detalles técnicos del expediente matrimonial:

Apertura de legajo: La pareja inició el trámite como cualquier otra unión, presentando la documentación requerida.

Identidad en las actas: Si bien las partidas de bautismo conservan sus nombres originales, el acta matrimonial y la libreta de familia fueron confeccionadas con sus identidades actuales (Solange e Isaías).

Fundamento biológico: El argumento central para la autorización fue que, al ser uno de los contrayentes varón biológico y el otro mujer biológica, no existía impedimento para recibir el sacramento del matrimonio tal como lo entiende la Iglesia.

La reacción del Arzobispado y la validez del sacramento

La respuesta de la cúpula eclesiástica no se hizo esperar. A través de un comunicado, el Arzobispado de Corrientes informó que ha procedido de oficio para aplicar las advertencias y medidas canónicas y disciplinarias que correspondan. La institución alega que en la sede arzobispal "en ningún momento se recibió la documentación eclesiástica correspondiente a las formalidades requeridas".

La posición más tajante llegó de la mano de Larregaín, quien en declaraciones a la agencia católica Crux afirmó que el matrimonio se considera nulo ipso facto (por el propio hecho). El argumento jurídico-religioso sostiene que la unión no cumple con los requisitos de "materia y forma" esenciales para que el sacramento sea válido. Según Larregaín, aunque la nulidad es automática, se emitirá un decreto formal para ratificarla.

La defensa del Fray Fernando Luis Gómez

En medio del conflicto, el sacerdote que celebró la boda emitió un comunicado defendiendo su proceder, asegurando haber seguido la "orientación pastoral y norma eclesial". Gómez destacó que el matrimonio cristiano exige que los contrayentes sean "hábiles para contraer" y que presten un "consentimiento verdadero", actuando con rectitud y buena fe.

El religioso admitió, no obstante, que a raíz de este caso se reforzarán los procedimientos de entrevista y verificación para evitar futuras confusiones en la comunidad, intentando equilibrar la "acogida pastoral" con la "verdad del sacramento".

Un hito para la comunidad LGBT

Para Solange Ayala, la polémica no empaña el significado emocional de la ceremonia. En diálogo con Radio Sudamericana, describió la experiencia como "irreal", destacando la presencia de sus compañeras trans dentro del templo: "Era como cumplir un sueño que por ahí todas tenemos".

La pareja insiste en que su unión fue celebrada con respeto y compromiso, y apelan a que se reconozca su derecho a vivir plenamente su fe. Mientras tanto, el proceso administrativo en el Arzobispado continúa, dejando abierta la incógnita sobre el futuro ministerial del cura que se atrevió a bendecir una unión que hoy fractura a la Iglesia correntina.