Tensión en el inicio escolar: la Intersindical solicita postergar el regreso docente a las aulas

En una jornada marcada por la creciente presión del sector educativo, la Intersindical Docente de Catamarca presentó este martes 3 de febrero una nota formal ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. El documento solicita una prórroga de 72 horas para el reintegro del personal, proponiendo que la vuelta a las actividades se concrete el próximo 18 de febrero, retomando el criterio aplicado en años anteriores.
La solicitud se fundamenta en la necesidad imperante de resguardar el bienestar y la seguridad de los trabajadores. El sector manifiesta una profunda preocupación por factores que atentan contra el desarrollo normal de las tareas:
- Altas temperaturas: el clima extremo registrado en la provincia representa un riesgo para la salud del personal.
- Deficiencia de infraestructura: se señala la falta de condiciones adecuadas en numerosos establecimientos educativos para garantizar un entorno seguro.
- Incertidumbre paritaria: la ausencia de una convocatoria a paritarias salariales y pedagógicas impide ordenar el ciclo lectivo de manera previsibilidad.
Responsabilidad estatal y diálogo
Desde la Intersindical remarcaron que el Estado debe garantizar condiciones dignas y seguras de trabajo en cada institución. Sostuvieron que las instancias de diálogo son claves tanto en lo salarial como en lo organizativo para atender las demandas de la docencia catamarqueña.