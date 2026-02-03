Tensión en el inicio escolar: la Intersindical solicita postergar el regreso docente a las aulas

En una jornada marcada por la creciente presión del sector educativo, la Intersindical Docente de Catamarca presentó este martes 3 de febrero una nota formal ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. El documento solicita una prórroga de 72 horas para el reintegro del personal, proponiendo que la vuelta a las actividades se concrete el próximo 18 de febrero, retomando el criterio aplicado en años anteriores.

La solicitud se fundamenta en la necesidad imperante de resguardar el bienestar y la seguridad de los trabajadores. El sector manifiesta una profunda preocupación por factores que atentan contra el desarrollo normal de las tareas:

Altas temperaturas: el clima extremo registrado en la provincia representa un riesgo para la salud del personal.

el clima extremo registrado en la provincia representa un riesgo para la salud del personal. Deficiencia de infraestructura: se señala la falta de condiciones adecuadas en numerosos establecimientos educativos para garantizar un entorno seguro.

se señala la falta de condiciones adecuadas en numerosos establecimientos educativos para garantizar un entorno seguro. Incertidumbre paritaria: la ausencia de una convocatoria a paritarias salariales y pedagógicas impide ordenar el ciclo lectivo de manera previsibilidad.

Responsabilidad estatal y diálogo

Desde la Intersindical remarcaron que el Estado debe garantizar condiciones dignas y seguras de trabajo en cada institución. Sostuvieron que las instancias de diálogo son claves tanto en lo salarial como en lo organizativo para atender las demandas de la docencia catamarqueña.