Termas de Fiambalá: adaptaron protocolos sanitarios para la reapertura

El Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Dirección de Salud y Medio Ambiente, trabajó junto a la Municipalidad de Fiambalá en la adaptación de protocolos sanitarios y medidas de prevención destinadas a acompañar la apertura del Complejo Termal de Fiambalá.

La tarea conjunta estuvo orientada a revisar los procedimientos existentes y adecuar las pautas de prevención y cuidado de la salud a las características particulares del lugar. El objetivo es que el municipio pueda llevar adelante la reapertura del espacio turístico con medidas sanitarias contempladas para las condiciones del complejo y los posibles riesgos identificados.

Según la información difundida, el trabajo entre los equipos provinciales y municipales incluyó la evaluación de protocolos preexistentes y la reformulación de las recomendaciones preventivas. Esta labor busca establecer criterios de cuidado vinculados con el funcionamiento del establecimiento, teniendo en cuenta tanto las características del espacio como los eventuales riesgos sanitarios.

La intervención de la cartera sanitaria se enmarca en una tarea de acompañamiento al municipio para la reanudación de las actividades turísticas. En ese proceso, la prevención y la protección de la salud de las personas constituyen los ejes centrales de las medidas abordadas por ambos organismos.

La revisión de los protocolos

Uno de los aspectos centrales del trabajo fue la evaluación de las pautas sanitarias que ya existían para el complejo. A partir de esa revisión, se avanzó en la reformulación de medidas de prevención y cuidado, considerando las particularidades del establecimiento y los posibles riesgos para la salud.

La adaptación de los protocolos apunta a que las medidas contemplen las condiciones específicas del lugar, como a limitarse a la aplicación de procedimientos generales. Para ello, el trabajo entre Salud y el municipio se concentró en analizar los protocolos disponibles y ajustar las pautas preventivas vinculadas con la apertura.

La Dirección de Salud y Medio Ambiente tuvo participación en este proceso en representación del Ministerio de Salud provincial. Su intervención se desarrolló en coordinación con las autoridades municipales de Fiambalá, en el marco de las acciones preparatorias para que el complejo vuelva a funcionar.

La protección de residentes y visitantes

Desde el Ministerio de Salud se destacó la importancia de la articulación con el municipio para acompañar el desarrollo de la actividad turística, con prioridad en la prevención y en la protección de la salud tanto de los residentes como de quienes visitan la localidad.

La coordinación entre ambos organismos forma parte de los preparativos para la reanudación de las actividades en las Termas de Fiambalá. El trabajo sanitario busca acompañar la decisión municipal de reabrir el complejo mediante la revisión de las pautas de cuidado y la adecuación de los protocolos a las condiciones del lugar.

La reapertura representa la vuelta a la actividad de uno de los espacios turísticos de la ciudad, después de una semana de cierre. En ese contexto, la tarea desarrollada por Salud y la Municipalidad se centró en la prevención y en la necesidad de contemplar los posibles riesgos sanitarios asociados con el funcionamiento del establecimiento.

Las Termas de Fiambalá reabren

En paralelo con el trabajo sanitario, la Municipalidad de Fiambalá informó que el Complejo Termal reabrirá sus puertas este lunes a partir de las 20:00. El establecimiento permaneció cerrado durante una semana, luego del fallecimiento de un niño de 10 años oriundo de la localidad, cuyo caso fue asociado a una infección por Naegleria fowleri.

El anuncio marca la reanudación de las actividades en el complejo después de varios días dedicados a tareas de limpieza y desinfección. Durante ese período, el establecimiento permaneció cerrado tras el fallecimiento del niño, un hecho que precedió a la preparación de las condiciones para volver a recibir visitantes.

La reapertura se concretará en el marco del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud provincial y el municipio, que abordaron la adaptación de los protocolos sanitarios y las medidas de prevención para el funcionamiento del lugar.