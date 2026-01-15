Tormentas fuertes y calor intenso: así va a estar el clima en Catamarca

El tiempo en Catamarca presentará este jueves un escenario climático inestable, con una combinación de calor intenso, aumento de la nubosidad y tormentas fuertes previstas para el cierre de la jornada, según el pronóstico oficial.

Durante la madrugada, la mínima fue de 23° y el viento comenzó a marcar presente desde el Norte.

En el transcurso de la mañana, la nubosidad será parcial y la temperatura comenzará a ascenderá levemente hasta los 26°, con vientos calmos o muy débiles, provenientes del Sudoeste. Al igual que en las primeras horas del día, la probabilidad de lluvias seguirá siendo baja.

El cambio más significativo llegará hacia la tarde, cuando el pronóstico anticipa la aparición de tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones que aumentará considerablemente. En ese tramo del día, la temperatura alcanzará su pico máximo, con valores cercanos a los 33ª, lo que podría generar una sensación térmica elevada.

En cuanto al viento, durante este periodo se prevé un incremento en su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, predominando del sector Sur. Además, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, asociadas a la actividad tormentosa.

Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante la noche, con persistencia de tormentas fuertes y una probabilidad de lluvias que continuará en el rango del 40 al 70%. La temperatura descenderá hasta los 29ª, aunque el ambiente seguirá siendo pesado. El viento continuará soplando desde el mismo sector, con intensidades similares a las de la tarde y ráfagas de consideración.