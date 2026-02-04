Fraude digital: advierten por falsos descuentos de OSEP para jubilados

La División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia, ha emitido un informe urgente para alertar sobre una sofisticada modalidad de estafa que afecta a los afiliados de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP CATAMARCA). El engaño se basa en la suplantación de identidad institucional por parte de personas inescrupulosas que se contactan desde números de teléfono no oficiales.

La maniobra consiste en ofrecer, a través de la red social Facebook y el servicio de mensajería WhatsApp, una supuesta credencial digital que promete un 100% de descuento en medicamentos exclusivo para jubilados. Este beneficio irreal funciona como un señuelo de Phishing diseñado para que las víctimas, motivadas por el importante ahorro económico, entreguen voluntariamente sus datos personales y financieros, permitiendo así que los delincuentes concreten estafas bancarias y otros delitos digitales.

Medidas preventivas y recomendaciones de seguridad

Ante la detección de estos casos, las autoridades han difundido una serie de protocolos de seguridad indispensables para evitar caer en la red de los ciberdelincuentes. La principal recomendación es la desconfianza absoluta ante contactos de números desconocidos que utilicen la imagen de perfil de la entidad, recordando que las comunicaciones oficiales nunca solicitan claves ni datos bancarios por estas vías.

Para resguardar su seguridad y la de su entorno, la Policía sugiere seguir estas pautas:

No interactuar con desconocidos que ofrezcan beneficios mediante plataformas de mensajería.

Desconfiar de cualquier tipo de llamada recibida por WhatsApp de remitentes no registrados.

Evitar estrictamente ingresar a links maliciosos adjuntos en mensajes sospechosos.

No compartir bajo ninguna circunstancia datos personales o financieros.

Verificar la autenticidad de cualquier promoción contactando a la entidad por sus canales legítimos, como la App oficial o las oficinas comerciales.

Fomentar la responsabilidad social compartiendo esta información con familiares y amigos, ya que la prevención es la herramienta más efectiva.

Contactos oficiales para denuncias y consultas

La División Ciberdelitos ha puesto a disposición de la comunidad sus vías de contacto para reportar intentos de estafa o solicitar asesoramiento ante mensajes dudosos. Es fundamental que la población utilice estos medios para formalizar denuncias que permitan rastrear el origen de estas maniobras fraudulentas.

Los ciudadanos pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected] o llamando al teléfono 383-4437523. La ciberseguridad depende de mantenerse informado y utilizar únicamente las herramientas de comunicación validadas por la obra social, ignorando promesas de descuentos extraordinarios que llegan de manera informal.