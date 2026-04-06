Tras el horror en Santa Fe, los alumnos regresarán a clase de forma progresiva y con apoyo psicológico

La ciudad santafesina de San Cristóbal vive horas de profundo impacto institucional y social tras el ataque ocurrido el lunes pasado en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno", donde un alumno de 15 años mató de un disparo a otro de 13 años. En medio del duelo que atraviesa la comunidad educativa y los vecinos, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha un amplio operativo de asistencia, contención y reorganización del sistema escolar local.

La estrategia oficial contempla un regreso escalonado a clases, dispositivos de acompañamiento psicológico y espacios de diálogo destinados a docentes, directivos, asistentes escolares y familias, en un intento por reconstruir paulatinamente la dinámica institucional luego del hecho.

Suspensión total de clases y retorno progresivo

Como parte de las primeras decisiones adoptadas, se resolvió que este lunes 6 y martes 7 de abril no habrá clases en ninguna escuela de San Cristóbal, tanto en establecimientos públicos como privados, abarcando todos los niveles y modalidades.

A esta medida general se suma la situación particular de la Escuela Nº 40, que permanecerá cerrada por orden judicial hasta que concluyan las pericias del Ministerio Público de la Acusación. Desde el Ministerio de Educación precisaron que el retorno a la actividad escolar será progresivo y que el esquema definitivo será comunicado por las vías institucionales, en función de lo que determine la Justicia.

Mientras dure la suspensión, seguirán activos los espacios de acompañamiento para docentes, directivos, asistentes escolares y familias de los estudiantes.

El objetivo es sostener un marco de escucha y preparación emocional antes de la vuelta a las aulas.

La presencia del Gobierno en la ciudad

El sábado pasado, en el marco del operativo desplegado en la localidad, el gobernador Maximiliano Pullaro visitó San Cristóbal acompañado por el ministro de Educación, José Goity, y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis.

Durante la visita, Pullaro mantuvo reuniones con:

Los padres de Ian Cabrera , el joven asesinado

, el joven asesinado Familiares de uno de los menores heridos

El equipo directivo de la Escuela Normal Nº 40

Estos encuentros formaron parte de la agenda oficial orientada a coordinar la respuesta institucional y acompañar de manera directa a quienes quedaron más afectados por el episodio.

Dispositivos de escucha y apoyo psicológico

En los próximos días se desarrollarán nuevas reuniones entre funcionarios de Educación y equipos directivos de todas las instituciones de la ciudad para definir los dispositivos de escucha y contención, así como propuestas pedagógicas que permitan sostener la continuidad de los aprendizajes durante la suspensión.

Entre las medidas previstas se destacan:

Espacios de escucha activa

Dispositivos de contención emocional

Propuestas pedagógicas para trabajar en el ámbito familiar

Canalización de actividades a través de las escuelas

Además, se reforzará la presencia de equipos territoriales dentro de las instituciones y se intensificará el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente, con foco en la asistencia al personal educativo.

También habrá encuentros específicos con:

Directivos de la Escuela Nº 40

Supervisores de todos los niveles

para coordinar el proceso de acompañamiento institucional.

Seguimiento familiar

La respuesta oficial también involucra a otros organismos del Estado. La Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias y de los jóvenes afectados mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha activa, con la intención de fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

En paralelo, el Ministerio de Salud mantiene el abordaje territorial con equipos de salud mental de las regiones Rafaela y Ceres, junto a efectores locales como el Hospital Samco "Julio César Villanueva" y los centros de salud de la ciudad.

El esquema de asistencia incluye encuentros grupales, instancias individuales de acompañamiento, espacios de cuidado para trabajadores de la salud y espacios de cuidado para trabajadores de la educación.

Finalmente, las autoridades avanzarán en la conformación de una mesa intersectorial integrada por clubes, asociaciones civiles y autoridades municipales.

con el objetivo de sostener en el largo plazo un entramado comunitario de apoyo, capaz de acompañar a San Cristóbal frente a una de las situaciones más dolorosas que haya atravesado su comunidad educativa reciente.