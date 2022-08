Tras la multitudinaria marcha de la salud pública, fracasó la reunión de Aprosca con Trabajo

Tal como estaba anunciado, la marcha de los trabajadores de la salud pública que habitualmente se llevaba a cabo los jueves se adelantó para este miércoles, tal como lo anunció Aprosca a La Unión. Los manifestantes se movilizaron desde los centros de salud de la Capital, luego de concentrarse en el Paseo La Alameda.

Desde allí caminaron hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se concentraron este miércoles. Según lo había precisado la Dra. Graciela Juri, esta vez no hubo paradas en los ministerios y toda la manifestación se focalizó en el principal paseo de la ciudad Capital.

Al término de la protesta, el Dr. Sergio Urioste, referente de Aprosca destacó la masividad de la convocatoria y marcó que la falta de respuesta “es un castigo a todo el sector de salud”. Consideró que desde el Gobierno no se avanza con el aumento para el sector porque esto activaría no solo una desigualdad con el salario del ámbito privado. En este sentido expresó que “lamentablemente es así. Por eso no lo quieren dar al incremento. Ellos ven que en el otro sector van a tener un problema si se sienten tocados”.

Reunión

La expectativa estaba puesta en lo que iba a suceder después. Por cuanto para el mediodía estaba confirmada, tanto por la entidad gremial como por el Ministerio de Trabajo, un encuentro entre las partes para comenzar a desandar una instancia de diálogo en procura de mejoras salariales. Desde Aprosca sospechaban de una animosidad del Gobierno para con ellos pero y a pesar de esto, esperaban una propuesta de aumento salarial “de acuerdo a la realidad económica, esto teniendo siempre en cuenta el valor de la canasta básica”.

Tal vez el presagio se puede decir se cumplió por cuanto el encuentro como tal se consideró un fracaso. Así lo indicaron desde el gremio, quienes comunicado mediante expresaron que "después de una multitudinaria marcha de los Trabajadores de la Salud Publica de Catamarcal, acudimos una comitiva de delegados genuinos, elegidos en asamblea, como establece el Art. 14 bis de la Constitución" acción que no fue permitida por la cartera de Trabajo.

Así confirman indicando que “la ministra nos puso trabas burocráticas para impedir que entren los representantes de los hospitales a dicha reunión, con el fin de no dar una respuesta concreta al petitorio 2022 de salario, condiciones laborales y previsionales de los trabajadores”. Esto generó malestar y una directa alusión al primer mandatario provincial marcando que "esto evidencia que el gobernador Raúl Jalil, no tiene la voluntad política de resolver el conflicto. Le solicitamos de suma urgencia que se reúna con los verdaderos representantes para dar respuestas a las necesidades y a los derechos de los Trabajadores de la Salud Publica Catamarca".

Sin diálogo

Previamente, Sergio Urioste había marcado que “no hay predisposición para una mesa de diálogo” y cuestionó que ex funcionarios y colegas de profesión no sumen su apoyo al reclamo. “Es increíble lo de la ex gobernadora, desconociendo nuestro problema y eso trasmitiéndolo a todos los legisladores”. Urioste luego remarcó que los inconvenientes y necesidades se agudizan más, en el caso del interior provincial. “Allí están más tocados porque caen más los recursos y eso por eso que es urgente poner en marcha la mesa de diálogo”.

Sobre la relación del primer mandatario y el secretario general de ATSA, expresó “él se fue a sentar en la mesa de quien es el artífice del retraso de nuestros salarios. Se convienen el uno al otro. Para los trabajadores de la salud, Burgos no existe y por eso el Gobernador se tiene que sentar con Aprosca. A nosotros nos cuestionaron la representatividad gremial pero ellos tienen que ver esta multitud y como ellos se sienten representados”.