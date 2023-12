Tratamientos de diálisis: en Catamarca hay faltantes puntuales y las reservas son acotadas

La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), alertó que se están agotando las reservas disponibles de insumos importados, como sales y cloruros entre otros, indispensables para la preparación de los concentrados con los que se efectúan las sesiones de diálisis, como así también jeringas, catéteres, líquidos peritoneales, entre otros. Esto no es nuevo, se viene reclamando desde hace meses, pero sobre el final del año, el panorama es sumamente desalentador, tanto para los profesionales médicos, como para la calidad de vida de los pacientes.

Así lo han hecho saber seis sociedades médicas, quienes elevaron una carta al Gobierno preocupadas por la falta de implementos desde básicos a complejos para trabajar en forma diaria. En el caso de Catamarca, la realidad no solo que no es distinta, sino que aún es más compleja. Los tiempos y recursos se agotan y no hay respuestas.

Así lo confirmó el Dr. Gregorio Villafañez, integrante de la Asociación de prestadores de diálisis en Catamarca, quien, para descubrir la gravedad del cuadro, confesó que en lo que respecta a su Centro de Enfermedades Renales y Diálisis, solo le quedan insumos para 40 días. Luego al describir lo que sucede en la provincia, indicó que el panorama “es bastante preocupante”. Luego, en el diálogo que mantuvo con Radio Valle Viejo, señaló que “generalmente en los centros de diálisis tratamos de tener un cierto stock, porque nuestros insumos son importados pero la lucha es desigual, porque nos exigen pagos anticipados, cuando nosotros estamos cobrando con las obras sociales, en el caso de OSEP, un poco antes de los sesenta días”.

Al puntualizar sobre lo que está faltando, todo de valor para la calidad de vida de los pacientes, Villafañez indicó que “faltan tubuladuras, que es por donde pasa la sangre, pero de eso, luego llegan conteiner y nos llegan insumos. Lo que sí es serio, es lo de las prótesis vasculares, que es como una vena artificial que se debe coloca en pacientes que no tienen buenos vasos sanguíneos y también, catéteres permanentes. Estos son los que se colocan en pacientes que no tienen la posibilidad de hacerse un acceso vascular propio. En el caso mío, estoy prácticamente sin stock de esto y no consigo en los distintos proveedores. Me dicen que está todo parado y que no se pueden hacer este tipo de importaciones o lo peor, es que los tienen y no los quieren vender, porque no saben lo que va a pasar con el dólar más adelante”.

La perspectiva de Villafañez, es que dentro de los próximo 40 días, la situación se tienda a normalizar y de esta manera poder remedir no solo su faltante sino, que es lo primordial, un correcto y eficiente servicio a los dializados.